Больше двадцати лет назад самый влиятельный в России исследователь имен Борис Хигир выявил связь между тем, как зовут нас и наших партнеров, и тем, сколько детей и какого пола родится в таком браке. На основе статистических и психологических данных открылись и другие любопытные подробности. Например, союз, в котором рождаются два мальчика — самый крепкий из всех. А вот в семьях, где на свет появляются девочки, наоборот, чаще случаются размолвки и конфликты. Обусловленно это тем, что сильная женская энергия подавляет мужскую — жена безоговорочно руководит супругом, но, в конце концов, это далеко не всех устраивает.

Небольшая «инструкция по применению» к перечню имен ниже. Допустим, мужчина по имени Георгий с большей долей вероятности станет папой двух мальчиков. Но! Если вдруг он женится на Виолетте (потенциальной маме двух дочек) — их дети, скорее всего, будут разнополые.