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22 января 2017Юдина Мария

Детские книги января

Где живет медведь? Что такое космос? Почему у бабушки столько морщинок? Отвечаем на эти и другие любопытные детские вопросы с помощью лучших книг месяца

«Животные в природе. Медведь»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

«Животные в природе. Медведь»

Известная серия мини-энциклопедий про животных, в каждой из которых ребенка ждет подробный рассказ про одного из обитателей нашей планеты. Чем он питается? Как общается с сородичами? Где живет и кого боится? Например, из книги «Медведь» юный натуралист узнает занятные подробности из жизни топтыгина и посмеется от души над забавными повадками косолапого хозяина тайги.

Симона Чираоло «Морщинки на бабулином лице»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Симона Чираоло «Морщинки на бабулином лице»

Одно название этой книги не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Книга написана от лица маленькой девочки, которая спрашивает бабушку о ее морщинках и узнает, что за каждой из них скрыты удивительные воспоминания — счастливые и не очень. Трогательная история о том, что каждое событие нашей жизни не проходит бесследно, оставляет свои строки на наших лицах, и учит бережнее относиться к самым близким людям.

Брендан Кирни и Анна Клейбурн «Удивительное путешествие в мир животных»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Брендан Кирни и Анна Клейбурн «Удивительное путешествие в мир животных»

Как стать участником незабываемой поисковой экспедиции и побывать в самых укромных уголках нашей планеты, не выходя из дома? Открыть для себя эту книгу о джунглях и пещерах Борнео, Байкале и североамериканских прериях, австралийских степях, Арктике и многих других необычных местах Земли.

Аарон Бекер «Возвращение»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Аарон Бекер «Возвращение»

«Возвращение» — последняя часть популярной трилогии (первые две — «Путешествие» и «Приключение») о приключениях папы и дочки в сказочной стране. Как и в предыдущих книгах, здесь совсем нет текста. Фокус состоит в том, что вы сами рассказываете историю этого невероятного графического романа, а значит у каждого получится своя сказка. Авторские иллюстрации Аарона Бекера помогут расцвести фантазии.

Патрисия Гарсия-Рохо «Море»

Издательство «Поляндрия»

Патрисия Гарсия-Рохо «Море»

Приключенческая повесть об охотниках за сокровищами, живущих в городе, который затопило море. История убедит каждого: мир не таков, каким он нам кажется, а счастье таится в самых обыденных вещах. В Испании в 2015 году книга получила премию в области юношеской литературы GRAN ANGULAR.

Кристина Литтен «Нортон и Альфа»

Издательство «Поляндрия»

Кристина Литтен «Нортон и Альфа»

Эту книгу молодой британской художницы в России можно будет купить раньше, чем в родной для автора Великобритании. Фантастическая история о маленьком роботе и собачке Альфе, которые разыскивают интересные штуковины в мире, который заполнен железяками, винтиками и разными деталями, пока в один прекрасный день не находят... цветок и, вместе с ним, чувство прекрасного в собственной душе.

СИЛЬВИЯ ВАНДЕН ХАЙДЕ «ЛИС И ЗАЙКА НА ОСТРОВЕ»

Издательство «Самокат»

СИЛЬВИЯ ВАНДЕН ХАЙДЕ «ЛИС И ЗАЙКА НА ОСТРОВЕ»

Зайка не любит зиму, ведь в это время в лесу очень холодно. Раз такое дело, почему бы не отправиться подальше от снега и мороза? Например, на остров, где всегда тепло. А потом, когда лапы отогреты, бесконечно долго скучать по дому.

СИЛЬВИЯ ВАНДЕН ХАЙДЕ «До встречи, лис и зайка»

Издательство «Самокат»

СИЛЬВИЯ ВАНДЕН ХАЙДЕ «До встречи, лис и зайка»

Мы уверены, что однажды открыв для себя истории про Лиса и Зайку, ваш ребенок уже не сможет от них оторваться. Поэтому предлагаем продолжить - правда, на этот раз в компании наших героев появился новый друг Филин, который почему-то плачет...

Евгений Сосновский «Шутники. Веселые истории в стихах»

Издательство «Робинс»

Евгений Сосновский «Шутники. Веселые истории в стихах»

Очень часто с нами в жизни происходят смешные, веселые и забавные истории, о которых мы с удовольствием рассказываем друзьям и близким и вспоминаем спустя долгие годы. Некоторые из таких историй легли в основу сюжетов авторского сборника Евгения Сосновского. Это идеальная книга для детского поучительного чтения и не только, взрослые тоже с удовольствием вспомнят детство. За стройными рифмованными строками спрятана настоящая житейская мудрость, юмор и тонкая ирония.

Развивающая игра «Кто где живет»

Издательство «Робинс»

Развивающая игра «Кто где живет»

Набор «Кто где живет» — увлекательная игра с сюжетным игровым полем с заданиями, 12 объемными фигурками животных и их детенышей на подставках, лабиринтами и разными вопросами для проверки знаний.

Книжка с наклейками «Медвежата Тедди идут к доктору»

Издательство «Робинс»

«Медвежата Тедди идут к доктору»

Книжка с наклейками для малышей, которая поможет перестать бояться докторов, больниц и разных медицинских приспособлений. Четыре любимых героя — медвежата Тедди — отправляются к доктору лечиться. На каждой страничке можно найти разные палаты в больнице, небольшие описания, что в них делают и какие приборы в них стоят, какие врачи бывают и что они делают. А в конце медвежата устроят праздник. Помогите с помощью наклеек медвежатам собраться к врачу и украсить больничную палату знакомыми предметами.

Серия книг с наклейками «Животные», «Транспорт», «Принцессы и рыцари», «Окружающий мир»

Издательство «Робинс»

Серия книг с наклейками «Животные», «Транспорт», «Принцессы и рыцари», «Окружающий мир»

Создавать собственный мир всегда очень увлекательно! Четыре разные темы на любой вкус — транспорт, животные, принцессы и рыцари, природа и окружающий мир. Яркие наклейки, разные по размеру и форме, и тематические развороты помогут малышу придумать свои сюжеты и истории, создать свою картину мира. Населяйте тропические леса, горы и моря животными и птицами, изменяйте пейзаж природы, растения, животных в соответствии с тем, как меняются времена года, заполняйте городские улицы разными машинками и техникой и, конечно же, создавайте сказочный мир и стройте замки для самых прекрасных принцесс и рыцарей.

Карточная игра-викторина на эрудицию «Кватро. Великобритания. Лондон. Увлекательная прогулка»

Издательство Clever

Карточная игра-викторина на эрудицию «Кватро. Великобритания. Лондон. Увлекательная прогулка»

Узнать названия британских городов, прочитать много интересного про Великобританию, собирать карточки, меняться, играть и выигрывать, думать, учить английский! Это путеводитель, рассказ, фильм, а еще полезные интересные игры для всей семьи. В наборе: 80 карточек, разделенных на 20 тем; правила игры с интересной информацией о Великобритании и ответами на вопросы викторины; коробка с удобным магнитным замком. Кол-во игроков: 2–10. Время игры: от 30 минут. Цель игры: собрать как можно больше карточек-сетов и ответить на максимальное количество вопросов правильно. Чему учимся: говорить по-английски, учим интересные факты о Великобритании и ее достопримечательностях и известных людях, расширяем кругозор, учимся логически мыслить, просчитывать ходы, накапливаем словарный запас по теме «Лондон».

Карточная игра-викторина на эрудицию «Викторина чемпионов. Человеческое тело», «Викторина чемпионов. Страны мира», «Викторина чемпионов. Космос»

Издательство Clever

Карточная игра-викторина на эрудицию «Викторина чемпионов. Человеческое тело», «Викторина чемпионов. Страны мира», «Викторина чемпионов. Космос»

Игры-энциклопедии. 50 карточек с самыми интересными фактами в мире. Карточки разбиты на темы и уровни сложности. 150 вопросов и ответов, интересных взрослым и детям. Чем больше знаешь, тем больше очков набираешь. Можно проверить свои знания, выучить много нового и стать настоящим чемпионом.

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