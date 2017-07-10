Брать ли фамилию мужа — это вопрос, который только в последние несколько десятилетий стал обсуждаемым. Еще в первой половине XX века и обсуждать было нечего: конечно, брать, какие могут быть варианты? Затем, с переменой общественных настроений, когда женщины начали выходить из тени мужчин, делать карьеры, получать финансовую независимость, смена фамилии при замужестве потеряла свою обязательность. Оказалось, смену фамилии можно обсуждать, задаваться вопросом, «нужно ли мне это». И когда девушки взялись задавать себе этот вопрос, выяснилось, что там полно всяких «но». Неблагозвучная фамилия мужа. Бумажная волокита в процессе смены «вывески». Наконец, нравится своя и не нравится мужнина. И как быть? И еще тонкость. Даже думать неловко, но вот лучшая подруга развелась с треском, грохотом и скандалом, и что? По-прежнему носит фамилию бывшего когда-то мужа. Ибо менять обратно —страшная возня, куча времени, которой у нее, конечно, нет.

Под напряжением

Глупо, разумеется, думать, что на брак фамилия мужа как-то влияет — в том смысле, что дело не в форме, а в содержании. Взяла, не взяла — брак от этого лучше или хуже не станет. Или станет?Пока невеста и без пяти минут жена думает, на арену выходит Он. Тот самый почти муж. Кивает, выслушивая мягкие доводы, и даже, возможно, эти доводы принимает и понимает. И не исключено, что на вопрос «Ты же не обиделся?» мудро отвечает «Нет, что ты, конечно нет». Но чувство, что между вами возникло напряжение, не уходит. Вроде бы такая чепуха — ну в самом деле, при чем тут ваш брак и просто какая-то фамилия, мужа или ваша. Но, похоже, связь есть.

Взять нельзя оставить

Как говорят психологи, отказ взять фамилию мужа воспринимается последним как нежелание стать частью его жизни, точнее, стать частью целого под названием семья. Не берешь фамилию? Значит, не видишь совместного будущего, в чем-то не уверена, не ощущаешь себя с ним в единой связке. Понятно, что не все мужчины так думают... хотя, честно говоря, кто их знает. Не исключено, что даже самый продвинутый мужчина будет вынужден поработать над собой, чтобы принять такое решение будущей жены. Взять ли фамилию мужа, оставить свою фамилию — эти два варианта, подобно «казнить нельзя помиловать», превращаются в невыносимую головоломку для тех невест, кто пытается найти баланс между нежеланием (объяснимым или необъяснимым) отказываться от своей «вывески» и нежеланием расстраивать любимого человека. Это мой эгоизм или это я так себя ощущаю? Cогласившись — ради мужа — на перемену фамилии, я поступлю мудро или изменю себе?

Плюсы и минусы

Все это сложно. Но выход найдется. Можно взять двойную фамилию. Можно — если не жаль потом бегать по инстанциям —подождать со сменой, то есть сочетаться браком, а фамилию пока не менять. Потом, возможно, что-то вызреет, поймется, и тогда решение будет принято окончательно. Плюсов от смены фамилии много: и с детьми не будет сложностей, на кого их «записывать», и в глазах общества вы будете единым целым (что тоже важно). Впрочем, тем, кто все-таки не может переступить через себя и сменить фамилию, рефлексировать и корить себя не нужно. Если вы делаете карьеру, и ваша — именно ваша — фамилия уже что-то значит, зачем лишаться «бренда»? Все правильно, незачем. И даже если вы только начинаете карьерное восхождение и вам, например, комфортней идти наверх под родной фамилией, чем плохо?

Каждая третья