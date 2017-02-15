«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

15 февраля 2017Сипливая ОльгаЖУРНАЛ ELLE №13 февраль

Брачные игры: почему нам больше не хочется замуж

Поколение 30-летних предпочитает создавать семьи без штампов в паспорте. ­Значит ли это, что брак умер?

Актриса Голди Хоун как-то призналась: если бы она и Курт Рассел поженились официально, их брак был бы обречен и однажды они разбежались бы навсегда. Неофициальному союзу актеров 33 ­года, 70-летняя Голди по-прежнему лучезарно улыбается и носит длинную челку, а Курт, который отпраздновал 65-й день рождения, снимается у Тарантино. Журналисты не могут смириться с отсутствием штампа в нетипично крепкой голливудской семье и продолжают регулярно женить Хоун и Рассела, едва завидев очередное кольцо с бриллиантом на руке актрисы. «Пресса никак не угомонится, хотя нам с ­Голди уже по четыреста лет», — смеется Курт, чья спутница, судя по всему, просто любит дорогие украшения.

Blaublut-EditionФОТОKoray Birand/Blaublut-Edition.com

Можно было бы признать, что эти двое — счастливое исключение, а все остальные, как и раньше, встречаются, влюбляются, женятся. Если бы не ­недавнее исследование, опубликованное в Time. Оказывается, последние двадцать лет в геометрической прогрессии растет число молодых людей, которые создают пары, рожают детей, планируют жить долго и счастливо, но до загса так и не доходят. Подавляющее большинство из них — выпускники высших учебных заведений, то есть будущий средний класс и элита общества. Они не отказываются от идеи семьи, скорее наоборот — почти половина «миллениалов», представителей поколения Y (тех, кому сейчас около 30), уже успели обзавестись как минимум одним ребенком. При этом 60 % детей — «­бастарды», появившиеся на свет вне брака. Один из авторов исследования убежден: причина в том, что 30-летние уже достаточно ответственны, чтобы думать о потомстве, но больше не верят в брак. Для них один человек на всю жизнь — утопия, свадебные клятвы — фальшивка, сама церемония — атавизм. Они цитируют Оскара Уайльда: «Брак — главная причина разводов». И статистику: почти половина официальных союзов распадается. Шансы 50 на 50 — не густо. Череда звездных свадеб летом этого года — от моделей Victoria’s Secret до Александра Овечкина — обернулась не менее яркой вереницей разводов с «Бранджелиной» во главе. Новые тридцатилетние настолько отделены от государства, что и социальная функция брака им не важна. Ячейка общества? Вы о чем? Может, потушите свечку и покинете нашу спальню? Семья теперь — личное дело каждого, и любые попытки властей вмешаться воспринимаются в штыки.

«Мы с подругой честно пытались найти уважительную причину для того, чтобы пожениться официально, — рассказывает мой 28-летний итальянский друг Паоло. — Я не обнаружил ни одной. А фантазия моей партнерши застопорилась на красивом платье. Не знаю, как в России, но в Европе созданы все условия для парт-нерских союзов. Даже с юридической точки зрения нам не требуется штамп в паспорте. Моя подруга переехала ко мне из другой страны, и я без проблем оформил ей вид на жительство. Мы оба значимся в договоре аренды, делим один на двоих банковский счет, она вписана в мою медицинскую страховку как член семьи — и еще никому из официальных лиц не пришло в голову поинтересоваться, что нас связывает, помимо чувств. Я был на нескольких свадьбах и везде испытывал острую неловкость вперемешку со скукой. Идея объединить на один вечер две семьи, не говоря о разных поколениях, как правило, заканчивается провалом, а настоящее веселье начинается, только когда гости опустошают бар». Я знаю девушку Паоло — она молодая и активная, стремительно делает карьеру в новой стране, но через несколько лет планирует уйти в декрет. О свадебном ритуале рассуждает скорее с презрением, хотя мечтательно добавляет, что не отказалась бы от «скромной» церемонии на озере Комо: старинная вилла, около сотни гостей, белые цветы, дизайнерское платье с ручной вышивкой, винтажный «Фиат», фотосессия на яхте, танцы под живую музыку на закате и хэштег #нашабольшаяитальянскаясвадьба в Инстаграме. Ради такой картинки не грех и пожениться. А организованный поход в сити-холл точно не подбросит лайки в костер амбиций — так зачем это нужно?

Нехорошее дело

Свадьба перестала быть острой необходимостью и незаметно превратилась в роскошь — в наше время церемония должна быть как минимум необычной, а лучше просто очень дорогой. Свадебные фото как часть имиджа, может, и оправданны, но как быть с остальными смыслами? Еще каких-то полвека назад так называемый гражданский брак создавал массу чисто бытовых проблем. Родить внебрачного ребенка значило надолго погрязнуть в бюрократическом болоте с риском никогда оттуда не выбраться. Сейчас все проще, и поэтому экономический фактор отошел на второй план, а вот эмоциональный занял позиции на передовой.

«Среди моих клиенток много тех, кто разочаровался в браке, — рассказывает психолог Ирина Маркова. — Часто это связано с первым неудачным опытом, и тогда неприязнь к свадьбам просто объяснить и легко исправить. Но иногда причина в другом: женщина вырастает, находит себя, начинает лучше понимать собственные потребности, ценить свое время и достижения, избавляется от многих опасений — в том числе от тревоги за будущее. Она чувствует силу, ей не нужен мужчина для того, чтобы обеспечить защиту — физическую или материальную. Она ощущает нечто другое — потребность в любви, единстве, продолжении рода, но никак не страх остаться старой девой, не оправдать ожиданий родителей или не удержать мужчину рядом. Вообще, поразительно, насколько живуче старинное убеждение в том, что «проштампованный» мужик никуда не денется. Хотя и статистика, и опыт, и здравый смысл подсказывают, что это не так».

Blaublut-EditionФОТОKoray Birand/Blaublut-Edition.com

Концентрация на чувствах не играет на руку институту брака, расшатывая фундамент, на котором тот держится испокон веков, — прочную кладку из традиции и расчета. В одной из книг писательница Элизабет Гилберт описывает уклад жизни небольшого этноса хмонгов, которые проживают во Вьетнаме и создают удивительно крепкие семьи. Причина, по мнению автора, в том, что супруги не требуют друг от друга слишком ­многого, а именно — всепоглощающего чувства. Им не нужен катарсис, достаточно совместного хозяйства. Женщина-хмонг не ждет от благоверного, что тот будет ей и хорошим мужем, и страстным любовником, и понимающим другом. А еще разделит ее интересы, поддержит в минуту тоски и печали, даст дельный совет по работе и споет детям колыбельную на ночь. Как говорят англичане, нет ожиданий — не будет и разочарований.

Но что хорошо для мудрого хмонга, для современной женщины смерть. Отношения без чувств, построенные на голом расчете, вызывают в консервативном обществе еще большее порицание, чем гражданские браки. Кроме того, финансовая стабильность перестала быть решающим фактором при выборе спутника жизни. Исследование Питтсбургского университета показало: сегодня женщинам важнее совпасть с партнером во взглядах и вкусах, нежели обрести ­статус и какие-то гарантии.

В интервью ELLE эксцентричный и всенародно любимый психолог Михаил Лабковский сказал, что брак не имеет к любви никакого отношения. И безапелляционно добавил: «Здоровый человек не хочет вый­ти замуж. Это то же самое, что желание иметь куклу на капоте, фату и остальное дерьмо. У здоровых людей ситуация выглядит немного по-другому… Озабоченность браком и отношениями — это гипертрофированное чувство одиночества».

Едва ли не главный аргумент тех, кто противится идее брака: он не делает вас счастливее. Масштабное исследование, проведенное американскими учеными, показало, что прямой связи между ощущением счастья и штампом в паспорте нет. В большинстве стран мира новоиспеченные супруги или чувствуют себя такими же счастливыми, как до свадьбы, или градус счастья по каким-то причинам снижается.

Брак умер? Да здравствует брак!

«Скажу честно, мы решили пожениться в угоду родителям, — признается моя 25-летняя подруга Алина. — Я из восточной семьи, и бабушка — главный хранитель традиций — каждый раз хваталась за сердце, когда я начинала рассуждать о гражданском браке. В итоге мы поняли: если хотим сохранить здоровье и душевный покой наших родственников, придется пожертвовать собственными принципами. Мы сразу отказались от китча вроде распития шампанского из туфли невесты, нелепой процедуры выкупа на лестничной площадке и платья, в котором я напоминала гигантский капкейк. Но тамаду и конкурсы все же оставили. Было весело, местами странно, неловко, но в целом мы не жалеем. Брак ничего не изменил, не сделал нас с мужем ближе и роднее, разве что слегка ударил по карману, но семья была довольна. Кто-то скажет, что это недостаточная и ущербная причина, но я не согласна. Наши родители подарили нам жизнь, любовь, образование. Почему мы не можем отдать им должное и сделать все «по правилам»?»

Другая моя подруга считала делом принципа выйти замуж за возлюбленного. Ваня пережил два неудачных брака, его буквально трясло от слова «загс», и он пребывал в абсолютной уверенности, что штамп, как злая колдунья, моментально превращает нормальную женщину в электропилу, скрещенную с горгоной Медузой. «Я поняла: пока не докажу ему, что со мной будет по-другому, не успокоюсь, — признавалась Юля. — Мне не хотелось стоять в одном ряду с женщинами, которые его разочаровали, я чувствовала, что ожидание подвоха он автоматически переносит на меня. Потребовалось немало усилий, чтобы развенчать эти страхи, но оно того стоило. Мы женаты уже 6 лет, и я вижу, что муж счастлив: ему был необходим статус женатого человека, но он просто боялся наступить на те же грабли».

«Самый верный способ побороть страх — посмотреть на него в упор и признать его существование, — говорит психолог Ирина Маркова. — Если неприязнь к свадебной теме базируется на скрытых фобиях, значит, скорее всего, в глубине души человек искренне желает законных отношений, но по каким-то причинам опасается их. Это может быть боязнь, что уйдет чувство новизны и острые ощущения, ведь семья ассоциируется с комфортом и ста­бильностью, а страсть требует спонтанности и риска. Другая проблема — опыт друзей и знакомых, прошедших через развод, и внушаемая ими установка: хорошее дело браком не назовут. Еще один момент — элементарная усталость и многочисленные насущные проблемы. Во времена наших бабушек создание семьи было миссией. Отчасти потому, что другие важные задачи решало государство: обеспечивало работой по распределению, давало квартиру… Сегодня и трудоустройство, и тем более покупка собственного жилья — это тот еще челлендж. На полноценное планирование брачных дел не остается ни времени, ни финансов, ни сил».

Остановитесь на минуту и подумайте: вам действительно нужно замуж? Что даст вам штамп и сможет ли от чего-то защитить? Брак — это не магия, он не творит чудеса. Не спасает от кризисов и ссор, ничего не гарантирует. Он — дань традиции, тонкая нить, которая связывает вашу семью с предыдущими поколениями и делает ее частью чего-то большого.

Моя кузина и ее гражданский муж расписались официально спустя десять лет совместной жизни, имея троих детей и оставив далеко позади романтические порывы. Инициатором был Петя, который на вопрос «Зачем?!» ответил: «Мы сидели в гостиной, Катя возилась с детьми, что-то пела младшему, качала на ноге среднего, а старшая в этот момент плела маме косы. Я посмотрел на них и вдруг ощутил такой острый приступ любви, что мне стало нечем дышать. И тогда я понял, что не могу просто рассказать ей об этом — и все. Я хочу собрать нашу огромную семью, друзей и признаться всему свету, что я — счастливый человек». Возможно, поколению Y нужно всего лишь дать время, чтобы прочувствовать всю прелесть и ценность брака по любви, — и тогда нас ждет новый виток в эволюции семейных отношений.

Материалы по темам

Советы паре, впервые начинающей жить вместеСемейный прогноз-2017 от Александра ЛитвинаКак составить брачный договор?

ELLE проекты

Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением
Базовый гардероб20 идеальных пар кроссовок на весну
Альтернатива «голым» платьямНовый звездный тренд: «декольте наоборот»

Читайте также

ПсихологияМожно ли научить жадного мужчину щедрости?
ПсихологияЖертвы соцсетей: новые фобии поколения digital
НовостиПравила жизни Анджелины Джоли
ИнтервьюИнтервью ELLE: Петр Федоров

ELLE рекомендует

Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Звездный стильПочему звезды носят обувь на размер больше?
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля

Лучшее на Elle

Семья и детиБрачные игры: почему нам больше не хочется замуж
ТрендыСнова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе
Практика20 идеальных пар кроссовок на весну
ЕдаПо крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой
ТрендыМодный маникюр 2017: основные тенденции
ТрендыКрасота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017
ПрактикаМакияж для романтического свидания
ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

10 неожиданных признаков того, что брак закончится разводом

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.