Брачные игры: почему нам больше не хочется замуж

Актриса Голди Хоун как-то призналась: если бы она и Курт Рассел поженились официально, их брак был бы обречен и однажды они разбежались бы навсегда. Неофициальному союзу актеров 33 ­года, 70-летняя Голди по-прежнему лучезарно улыбается и носит длинную челку, а Курт, который отпраздновал 65-й день рождения, снимается у Тарантино. Журналисты не могут смириться с отсутствием штампа в нетипично крепкой голливудской семье и продолжают регулярно женить Хоун и Рассела, едва завидев очередное кольцо с бриллиантом на руке актрисы. «Пресса никак не угомонится, хотя нам с ­Голди уже по четыреста лет», — смеется Курт, чья спутница, судя по всему, просто любит дорогие украшения.

ФОТО Koray Birand/Blaublut-Edition.com

Можно было бы признать, что эти двое — счастливое исключение, а все остальные, как и раньше, встречаются, влюбляются, женятся. Если бы не ­недавнее исследование, опубликованное в Time. Оказывается, последние двадцать лет в геометрической прогрессии растет число молодых людей, которые создают пары, рожают детей, планируют жить долго и счастливо, но до загса так и не доходят. Подавляющее большинство из них — выпускники высших учебных заведений, то есть будущий средний класс и элита общества. Они не отказываются от идеи семьи, скорее наоборот — почти половина «миллениалов», представителей поколения Y (тех, кому сейчас около 30), уже успели обзавестись как минимум одним ребенком. При этом 60 % детей — «­бастарды», появившиеся на свет вне брака. Один из авторов исследования убежден: причина в том, что 30-летние уже достаточно ответственны, чтобы думать о потомстве, но больше не верят в брак. Для них один человек на всю жизнь — утопия, свадебные клятвы — фальшивка, сама церемония — атавизм. Они цитируют Оскара Уайльда: «Брак — главная причина разводов». И статистику: почти половина официальных союзов распадается. Шансы 50 на 50 — не густо. Череда звездных свадеб летом этого года — от моделей Victoria’s Secret до Александра Овечкина — обернулась не менее яркой вереницей разводов с «Бранджелиной» во главе. Новые тридцатилетние настолько отделены от государства, что и социальная функция брака им не важна. Ячейка общества? Вы о чем? Может, потушите свечку и покинете нашу спальню? Семья теперь — личное дело каждого, и любые попытки властей вмешаться воспринимаются в штыки. «Мы с подругой честно пытались найти уважительную причину для того, чтобы пожениться официально, — рассказывает мой 28-летний итальянский друг Паоло. — Я не обнаружил ни одной. А фантазия моей партнерши застопорилась на красивом платье. Не знаю, как в России, но в Европе созданы все условия для парт-нерских союзов. Даже с юридической точки зрения нам не требуется штамп в паспорте. Моя подруга переехала ко мне из другой страны, и я без проблем оформил ей вид на жительство. Мы оба значимся в договоре аренды, делим один на двоих банковский счет, она вписана в мою медицинскую страховку как член семьи — и еще никому из официальных лиц не пришло в голову поинтересоваться, что нас связывает, помимо чувств. Я был на нескольких свадьбах и везде испытывал острую неловкость вперемешку со скукой. Идея объединить на один вечер две семьи, не говоря о разных поколениях, как правило, заканчивается провалом, а настоящее веселье начинается, только когда гости опустошают бар». Я знаю девушку Паоло — она молодая и активная, стремительно делает карьеру в новой стране, но через несколько лет планирует уйти в декрет. О свадебном ритуале рассуждает скорее с презрением, хотя мечтательно добавляет, что не отказалась бы от «скромной» церемонии на озере Комо: старинная вилла, около сотни гостей, белые цветы, дизайнерское платье с ручной вышивкой, винтажный «Фиат», фотосессия на яхте, танцы под живую музыку на закате и хэштег #нашабольшаяитальянскаясвадьба в Инстаграме. Ради такой картинки не грех и пожениться. А организованный поход в сити-холл точно не подбросит лайки в костер амбиций — так зачем это нужно?

Нехорошее дело

Свадьба перестала быть острой необходимостью и незаметно превратилась в роскошь — в наше время церемония должна быть как минимум необычной, а лучше просто очень дорогой. Свадебные фото как часть имиджа, может, и оправданны, но как быть с остальными смыслами? Еще каких-то полвека назад так называемый гражданский брак создавал массу чисто бытовых проблем. Родить внебрачного ребенка значило надолго погрязнуть в бюрократическом болоте с риском никогда оттуда не выбраться. Сейчас все проще, и поэтому экономический фактор отошел на второй план, а вот эмоциональный занял позиции на передовой. «Среди моих клиенток много тех, кто разочаровался в браке, — рассказывает психолог Ирина Маркова. — Часто это связано с первым неудачным опытом, и тогда неприязнь к свадьбам просто объяснить и легко исправить. Но иногда причина в другом: женщина вырастает, находит себя, начинает лучше понимать собственные потребности, ценить свое время и достижения, избавляется от многих опасений — в том числе от тревоги за будущее. Она чувствует силу, ей не нужен мужчина для того, чтобы обеспечить защиту — физическую или материальную. Она ощущает нечто другое — потребность в любви, единстве, продолжении рода, но никак не страх остаться старой девой, не оправдать ожиданий родителей или не удержать мужчину рядом. Вообще, поразительно, насколько живуче старинное убеждение в том, что «проштампованный» мужик никуда не денется. Хотя и статистика, и опыт, и здравый смысл подсказывают, что это не так».

ФОТО Koray Birand/Blaublut-Edition.com

Концентрация на чувствах не играет на руку институту брака, расшатывая фундамент, на котором тот держится испокон веков, — прочную кладку из традиции и расчета. В одной из книг писательница Элизабет Гилберт описывает уклад жизни небольшого этноса хмонгов, которые проживают во Вьетнаме и создают удивительно крепкие семьи. Причина, по мнению автора, в том, что супруги не требуют друг от друга слишком ­многого, а именно — всепоглощающего чувства. Им не нужен катарсис, достаточно совместного хозяйства. Женщина-хмонг не ждет от благоверного, что тот будет ей и хорошим мужем, и страстным любовником, и понимающим другом. А еще разделит ее интересы, поддержит в минуту тоски и печали, даст дельный совет по работе и споет детям колыбельную на ночь. Как говорят англичане, нет ожиданий — не будет и разочарований. Но что хорошо для мудрого хмонга, для современной женщины смерть. Отношения без чувств, построенные на голом расчете, вызывают в консервативном обществе еще большее порицание, чем гражданские браки. Кроме того, финансовая стабильность перестала быть решающим фактором при выборе спутника жизни. Исследование Питтсбургского университета показало: сегодня женщинам важнее совпасть с партнером во взглядах и вкусах, нежели обрести ­статус и какие-то гарантии. В интервью ELLE эксцентричный и всенародно любимый психолог Михаил Лабковский сказал, что брак не имеет к любви никакого отношения. И безапелляционно добавил: «Здоровый человек не хочет вый­ти замуж. Это то же самое, что желание иметь куклу на капоте, фату и остальное дерьмо. У здоровых людей ситуация выглядит немного по-другому… Озабоченность браком и отношениями — это гипертрофированное чувство одиночества». Едва ли не главный аргумент тех, кто противится идее брака: он не делает вас счастливее. Масштабное исследование, проведенное американскими учеными, показало, что прямой связи между ощущением счастья и штампом в паспорте нет. В большинстве стран мира новоиспеченные супруги или чувствуют себя такими же счастливыми, как до свадьбы, или градус счастья по каким-то причинам снижается.

Брак умер? Да здравствует брак!