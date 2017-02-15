Брачные игры: почему нам больше не хочется замуж

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Поколение 30-летних предпочитает создавать семьи без штампов в паспорте. Значит ли это, что брак умер?
Актриса Голди Хоун как-то призналась: если бы она и Курт Рассел поженились официально, их брак был бы обречен и однажды они разбежались бы навсегда. Неофициальному союзу актеров 33 года, 70-летняя Голди по-прежнему лучезарно улыбается и носит длинную челку, а Курт, который отпраздновал 65-й день рождения, снимается у Тарантино. Журналисты не могут смириться с отсутствием штампа в нетипично крепкой голливудской семье и продолжают регулярно женить Хоун и Рассела, едва завидев очередное кольцо с бриллиантом на руке актрисы. «Пресса никак не угомонится, хотя нам с Голди уже по четыреста лет», — смеется Курт, чья спутница, судя по всему, просто любит дорогие украшения.
Можно было бы признать, что эти двое — счастливое исключение, а все остальные, как и раньше, встречаются, влюбляются, женятся. Если бы не недавнее исследование, опубликованное в Time. Оказывается, последние двадцать лет в геометрической прогрессии растет число молодых людей, которые создают пары, рожают детей, планируют жить долго и счастливо, но до загса так и не доходят. Подавляющее большинство из них — выпускники высших учебных заведений, то есть будущий средний класс и элита общества. Они не отказываются от идеи семьи, скорее наоборот — почти половина «миллениалов», представителей поколения Y (тех, кому сейчас около 30), уже успели обзавестись как минимум одним ребенком. При этом 60 % детей — «бастарды», появившиеся на свет вне брака. Один из авторов исследования убежден: причина в том, что 30-летние уже достаточно ответственны, чтобы думать о потомстве, но больше не верят в брак. Для них один человек на всю жизнь — утопия, свадебные клятвы — фальшивка, сама церемония — атавизм. Они цитируют Оскара Уайльда: «Брак — главная причина разводов». И статистику: почти половина официальных союзов распадается. Шансы 50 на 50 — не густо. Череда звездных свадеб летом этого года — от моделей Victoria’s Secret до Александра Овечкина — обернулась не менее яркой вереницей разводов с «Бранджелиной» во главе. Новые тридцатилетние настолько отделены от государства, что и социальная функция брака им не важна. Ячейка общества? Вы о чем? Может, потушите свечку и покинете нашу спальню? Семья теперь — личное дело каждого, и любые попытки властей вмешаться воспринимаются в штыки.
«Мы с подругой честно пытались найти уважительную причину для того, чтобы пожениться официально, — рассказывает мой 28-летний итальянский друг Паоло. — Я не обнаружил ни одной. А фантазия моей партнерши застопорилась на красивом платье. Не знаю, как в России, но в Европе созданы все условия для парт-нерских союзов. Даже с юридической точки зрения нам не требуется штамп в паспорте. Моя подруга переехала ко мне из другой страны, и я без проблем оформил ей вид на жительство. Мы оба значимся в договоре аренды, делим один на двоих банковский счет, она вписана в мою медицинскую страховку как член семьи — и еще никому из официальных лиц не пришло в голову поинтересоваться, что нас связывает, помимо чувств. Я был на нескольких свадьбах и везде испытывал острую неловкость вперемешку со скукой. Идея объединить на один вечер две семьи, не говоря о разных поколениях, как правило, заканчивается провалом, а настоящее веселье начинается, только когда гости опустошают бар». Я знаю девушку Паоло — она молодая и активная, стремительно делает карьеру в новой стране, но через несколько лет планирует уйти в декрет. О свадебном ритуале рассуждает скорее с презрением, хотя мечтательно добавляет, что не отказалась бы от «скромной» церемонии на озере Комо: старинная вилла, около сотни гостей, белые цветы, дизайнерское платье с ручной вышивкой, винтажный «Фиат», фотосессия на яхте, танцы под живую музыку на закате и хэштег #нашабольшаяитальянскаясвадьба в Инстаграме. Ради такой картинки не грех и пожениться. А организованный поход в сити-холл точно не подбросит лайки в костер амбиций — так зачем это нужно?
Свадьба перестала быть острой необходимостью и незаметно превратилась в роскошь — в наше время церемония должна быть как минимум необычной, а лучше просто очень дорогой. Свадебные фото как часть имиджа, может, и оправданны, но как быть с остальными смыслами? Еще каких-то полвека назад так называемый гражданский брак создавал массу чисто бытовых проблем. Родить внебрачного ребенка значило надолго погрязнуть в бюрократическом болоте с риском никогда оттуда не выбраться. Сейчас все проще, и поэтому экономический фактор отошел на второй план, а вот эмоциональный занял позиции на передовой.
«Среди моих клиенток много тех, кто разочаровался в браке, — рассказывает психолог Ирина Маркова. — Часто это связано с первым неудачным опытом, и тогда неприязнь к свадьбам просто объяснить и легко исправить. Но иногда причина в другом: женщина вырастает, находит себя, начинает лучше понимать собственные потребности, ценить свое время и достижения, избавляется от многих опасений — в том числе от тревоги за будущее. Она чувствует силу, ей не нужен мужчина для того, чтобы обеспечить защиту — физическую или материальную. Она ощущает нечто другое — потребность в любви, единстве, продолжении рода, но никак не страх остаться старой девой, не оправдать ожиданий родителей или не удержать мужчину рядом. Вообще, поразительно, насколько живуче старинное убеждение в том, что «проштампованный» мужик никуда не денется. Хотя и статистика, и опыт, и здравый смысл подсказывают, что это не так».
Концентрация на чувствах не играет на руку институту брака, расшатывая фундамент, на котором тот держится испокон веков, — прочную кладку из традиции и расчета. В одной из книг писательница Элизабет Гилберт описывает уклад жизни небольшого этноса хмонгов, которые проживают во Вьетнаме и создают удивительно крепкие семьи. Причина, по мнению автора, в том, что супруги не требуют друг от друга слишком многого, а именно — всепоглощающего чувства. Им не нужен катарсис, достаточно совместного хозяйства. Женщина-хмонг не ждет от благоверного, что тот будет ей и хорошим мужем, и страстным любовником, и понимающим другом. А еще разделит ее интересы, поддержит в минуту тоски и печали, даст дельный совет по работе и споет детям колыбельную на ночь. Как говорят англичане, нет ожиданий — не будет и разочарований.
Но что хорошо для мудрого хмонга, для современной женщины смерть. Отношения без чувств, построенные на голом расчете, вызывают в консервативном обществе еще большее порицание, чем гражданские браки. Кроме того, финансовая стабильность перестала быть решающим фактором при выборе спутника жизни. Исследование Питтсбургского университета показало: сегодня женщинам важнее совпасть с партнером во взглядах и вкусах, нежели обрести статус и какие-то гарантии.
В интервью ELLE эксцентричный и всенародно любимый психолог Михаил Лабковский сказал, что брак не имеет к любви никакого отношения. И безапелляционно добавил: «Здоровый человек не хочет выйти замуж. Это то же самое, что желание иметь куклу на капоте, фату и остальное дерьмо. У здоровых людей ситуация выглядит немного по-другому… Озабоченность браком и отношениями — это гипертрофированное чувство одиночества».
Едва ли не главный аргумент тех, кто противится идее брака: он не делает вас счастливее. Масштабное исследование, проведенное американскими учеными, показало, что прямой связи между ощущением счастья и штампом в паспорте нет. В большинстве стран мира новоиспеченные супруги или чувствуют себя такими же счастливыми, как до свадьбы, или градус счастья по каким-то причинам снижается.
«Скажу честно, мы решили пожениться в угоду родителям, — признается моя 25-летняя подруга Алина. — Я из восточной семьи, и бабушка — главный хранитель традиций — каждый раз хваталась за сердце, когда я начинала рассуждать о гражданском браке. В итоге мы поняли: если хотим сохранить здоровье и душевный покой наших родственников, придется пожертвовать собственными принципами. Мы сразу отказались от китча вроде распития шампанского из туфли невесты, нелепой процедуры выкупа на лестничной площадке и платья, в котором я напоминала гигантский капкейк. Но тамаду и конкурсы все же оставили. Было весело, местами странно, неловко, но в целом мы не жалеем. Брак ничего не изменил, не сделал нас с мужем ближе и роднее, разве что слегка ударил по карману, но семья была довольна. Кто-то скажет, что это недостаточная и ущербная причина, но я не согласна. Наши родители подарили нам жизнь, любовь, образование. Почему мы не можем отдать им должное и сделать все «по правилам»?»
Другая моя подруга считала делом принципа выйти замуж за возлюбленного. Ваня пережил два неудачных брака, его буквально трясло от слова «загс», и он пребывал в абсолютной уверенности, что штамп, как злая колдунья, моментально превращает нормальную женщину в электропилу, скрещенную с горгоной Медузой. «Я поняла: пока не докажу ему, что со мной будет по-другому, не успокоюсь, — признавалась Юля. — Мне не хотелось стоять в одном ряду с женщинами, которые его разочаровали, я чувствовала, что ожидание подвоха он автоматически переносит на меня. Потребовалось немало усилий, чтобы развенчать эти страхи, но оно того стоило. Мы женаты уже 6 лет, и я вижу, что муж счастлив: ему был необходим статус женатого человека, но он просто боялся наступить на те же грабли».
«Самый верный способ побороть страх — посмотреть на него в упор и признать его существование, — говорит психолог Ирина Маркова. — Если неприязнь к свадебной теме базируется на скрытых фобиях, значит, скорее всего, в глубине души человек искренне желает законных отношений, но по каким-то причинам опасается их. Это может быть боязнь, что уйдет чувство новизны и острые ощущения, ведь семья ассоциируется с комфортом и стабильностью, а страсть требует спонтанности и риска. Другая проблема — опыт друзей и знакомых, прошедших через развод, и внушаемая ими установка: хорошее дело браком не назовут. Еще один момент — элементарная усталость и многочисленные насущные проблемы. Во времена наших бабушек создание семьи было миссией. Отчасти потому, что другие важные задачи решало государство: обеспечивало работой по распределению, давало квартиру… Сегодня и трудоустройство, и тем более покупка собственного жилья — это тот еще челлендж. На полноценное планирование брачных дел не остается ни времени, ни финансов, ни сил».
Остановитесь на минуту и подумайте: вам действительно нужно замуж? Что даст вам штамп и сможет ли от чего-то защитить? Брак — это не магия, он не творит чудеса. Не спасает от кризисов и ссор, ничего не гарантирует. Он — дань традиции, тонкая нить, которая связывает вашу семью с предыдущими поколениями и делает ее частью чего-то большого.
Моя кузина и ее гражданский муж расписались официально спустя десять лет совместной жизни, имея троих детей и оставив далеко позади романтические порывы. Инициатором был Петя, который на вопрос «Зачем?!» ответил: «Мы сидели в гостиной, Катя возилась с детьми, что-то пела младшему, качала на ноге среднего, а старшая в этот момент плела маме косы. Я посмотрел на них и вдруг ощутил такой острый приступ любви, что мне стало нечем дышать. И тогда я понял, что не могу просто рассказать ей об этом — и все. Я хочу собрать нашу огромную семью, друзей и признаться всему свету, что я — счастливый человек». Возможно, поколению Y нужно всего лишь дать время, чтобы прочувствовать всю прелесть и ценность брака по любви, — и тогда нас ждет новый виток в эволюции семейных отношений.
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