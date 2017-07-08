Звездный психолог о современных семейных ценностях

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Как построить идеальные отношения?
Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника ELLE попросил звездного психолога Лию Чакаберию и доктора педагогических наук Игоря Матюгина ответить на важнейшие вопросы о построении отношений и рассказать, почему даже в идеальных семьях иногда случаются измены.
Почему партнеры начинают изменять, если в семейной жизни нет конфликтов?
Измена не всегда зависит от того, есть ссоры между супругами или нет. Американский психолог Эрик Берн, автор бестселлера «Люди, которые играют в игры», ввел в психологию отношений термин «эмоциональный голод». Часто конфликты «на ровном месте» нужны для его утоления. В конфликтологии их также называют «мнимыми конфликтами».
Если кратко, то существует шесть основных причин измен:
1. Культурный феномен. Общество разрешало и до сих пор разрешает полигамию мужчин и жестоко отстаивает моногамию женщин.
2. Сексуальный невроз. Как только возникает напряжение в отношениях, партнеры пытаются найти выход всплеску накопившейся энергии. У кого-то это проявляется в шопоголизме, а кто-то начинает изменять.
3. Неравномерность развития партнеров в браке. Когда у одного из партнеров с течением времени начинают появляться все новые и новые интересы, а другой, наоборот, перестает развиваться.
4. Страх старости. Особенно это свойственно людям с публичными профессиями — актерам, певцам, телеведущим. Такие люди очень сильно переживают, что перестанут быть привлекательными, поэтому начинают окружать себя молодыми, тем самым как бы откладывая, отодвигая старость.
5. Гедонизм. Некоторые люди живут исключительно ради удовольствия, поэтому не готовы отказываться от наслаждений вроде еды или секса.
6. Конъюнктурная цель измены. Карьера, деньги.
Как узнать, что партнер изменяет?
Обычно, если у одного из партнеров появляется кто-то на стороне, это довольно быстро становится очевидным. Меняется поведение, он начинает меньше общаться, не оставляет телефон без присмотра, стирает сообщения, обманывает по пустякам, путается в объяснениях, часто наблюдаются изменения во внешности и пищевых привычках, почти сходят на нет сексуальные отношения. Вы можете постоянно слышать недовольства в свой адрес.
Почему в последнее время люди все чаще стремятся к полигамии?
Отчасти в этом виновата сексуальная революция 60-х годов, появление контрацептивов, разрешение на добрачные сексуальные связи. Изменилась личность, выросло качество жизни: люди не хотят терять свободу, ограничивая себя рамками традиционного брака. Многие живут в гражданском браке, поскольку он допускает переход из одних отношений в другие, ведь никто не осудит.
Каковы признаки идеальной семьи?
Существует семь функций, которые присущи семейной системе. Когда они выполняются, то такую семью, если хотите, можно назвать идеальной:
• Эмоциональный котел, общение, защита от большого социума, обмен эмоциями;
• Появление детей;
• Социализация детей;
• Сексуальные отношения;
• Забота о родителях;
• Помощь в социальной реализации друг друга;
• Сохранение и передача частной собственности (наследство).
Кроме того, нельзя забывать, что каждому человеку необходимо личное пространство. Время, которое он может потратить только на себя.