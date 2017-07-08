Звездный психолог о современных семейных ценностях

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника ELLE попросил звездного психолога Лию Чакаберию и доктора педагогических наук Игоря Матюгина ответить на важнейшие вопросы о построении отношений и рассказать, почему даже в идеальных семьях иногда случаются измены.

Почему партнеры начинают изменять, если в семейной жизни нет конфликтов?

Измена не всегда зависит от того, есть ссоры между супругами или нет. Американский психолог Эрик Берн, автор бестселлера «Люди, которые играют в игры», ввел в психологию отношений термин «эмоциональный голод». Часто конфликты «на ровном месте» нужны для его утоления. В конфликтологии их также называют «мнимыми конфликтами».

Если кратко, то существует шесть основных причин измен:

1. Культурный феномен. Общество разрешало и до сих пор разрешает полигамию мужчин и жестоко отстаивает моногамию женщин.

2. Сексуальный невроз. Как только возникает напряжение в отношениях, партнеры пытаются найти выход всплеску накопившейся энергии. У кого-то это проявляется в шопоголизме, а кто-то начинает изменять.

3. Неравномерность развития партнеров в браке. Когда у одного из партнеров с течением времени начинают появляться все новые и новые интересы, а другой, наоборот, перестает развиваться.

4. Страх старости. Особенно это свойственно людям с публичными профессиями — актерам, певцам, телеведущим. Такие люди очень сильно переживают, что перестанут быть привлекательными, поэтому начинают окружать себя молодыми, тем самым как бы откладывая, отодвигая старость.

5. Гедонизм. Некоторые люди живут исключительно ради удовольствия, поэтому не готовы отказываться от наслаждений вроде еды или секса.

6. Конъюнктурная цель измены. Карьера, деньги.