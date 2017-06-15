Все пропало: где найти вдохновение?

Вот уже в который раз босс говорит, что ваши идеи утратили актуальность, а вы сами недостаточно стараетесь. Вы, в свою очередь, расстраиваетесь, уходите с головой в работу, отказываетесь от сна, читаете необходимую литературу и изучаете работу конкурентов. Однако по-прежнему находитесь в творческом ступоре и теряете производительность, подумывая о том, правильную ли профессию выбрали. ELLE просит вас успокоиться, выдохнуть и последовать нашим советам, чтобы вернуть вдохновение.

Побудьте в одиночестве

Творческий кризис наступает в тот момент, когда вы слишком перегружены информацией, хотя вам и кажется, что в голове пустота. И вместо того, чтобы побыть в одиночестве, отложить ненадолго дела и разобраться — действительно ли у вас возникла проблема, — вы вносите в свой график новые дела, с целью заставить мозг работать с большей интенсивностью. Все, что вам нужно сделать, — провести один-два дня наедине с собой и понять, что любой кризис — это просто новый опыт.

Отложите литературу

Да, учиться никогда не поздно, а на примерах конкурентов — тем более, но, когда вы находитесь в состоянии кризиса идей, все источники бесполезны. Отложите журналы, книги и Google, абстрагируйтесь от работы, не пытайтесь найти выход здесь и сейчас: вдохновение обитает в других местах — об этом наш следующий пункт.

Оглянитесь вокруг

Если вы подверглись творческому кризису, настоятельно рекомендуем взять несколько выходных дней и отправиться на природу. Если такой возможности нет, попросите работать удаленно — из парка или любимого кафе. Как правило, нас вдохновляет непривычная обстановка и простые детали: пусть это будет цветение яблонь, прогулка по набережной с освежающим лимонадом, наблюдение за незнакомыми людьми или за повседневной жизнью вне стен вашего офиса.

Открывайте новые места

Это могут быть музеи, сады, кофейни или библиотеки. Отправляйтесь на выставку, даже если считаете, что не разбираетесь в современном искусстве, выбирайтесь на смотровые площадки и заглядывайте на открытые уроки танцев. Это не займет много времени, но наполнит вас новыми впечатлениями.

Заводите новые знакомства

Ничто так не вдохновляет, как знакомство с музыкантом, писателем или человеком любой другой профессии, который влюблен в свое дело. К тому же, он тоже может дать пару советов по поиску утраченного вдохновения — любовь к профессии не возникает без потерь.

Создайте утренний ритуал

Маленькие ритуалы, которые мы повторяем изо дня в день в одно и то же время, дают нам гарантию того, что мы можем контролировать свою жизнь, а значит, никакой кризис нам не страшен. Даже стакан воды с лимоном, 5-минутная гимнастика, пробежка или 10 прочитанных страниц книги с утра могут сделать ваш день лучше и продуктивнее.

Сделайте то, что у вас хорошо получается

Первая мысль, которая посещает нас, когда мы находимся в коллапсе: «Я же больше ничего не умею», — а это неправда. Начните с выполнения простых задач, которые не потребуют особенного подхода: приготовьте ужин, покачайте пресс, разложите вещи в шкафу по фэн-шую, начните вести блокнот с цитатами из любимых произведений. Это поможет отвлечься и понять, что все проще, чем кажется.

Не будьте перфекционистом

Это кажется недопустимым, но расслабьтесь. Не нужно стремиться к величию и неповторимости в том, что вы делаете. Часто именно мысли о собственной уникальности и нетерпимость могут тормозить процесс работы. Если вы каждый день будете выполнять намеченный план, спокойно следуя пунктам, то начнете успевать все и даже больше, постепенно двигаясь к самосовершенствованию.

Занимайтесь спортом

Один из создателей американской компании National Forest считает, что идеи скрываются за лишним весом. «Я иду бегать, или кататься на велосипеде, или гулять с собакой — в общем, делать что угодно, только не работать над проектом. По моей теории, хорошие идеи прячутся в лишнем весе; если его сжечь — они освободятся!». Спорт дает заряд адреналина и энергии, к тому же, избавляет от плохих мыслей, так что если бы все люди на Земле обожали спорт — в этом материале остался бы лишь один пункт.

Новое хобби

Любимая поговорка наших бабушек — «Клин клином вышибают» — вам пригодится. Чтобы продолжить работу над одним любимым делом, найдите другое. Возможно, именно посредством нового увлечения вы сможете понять, в какую сторону нужно двигаться. Так что отправляйтесь на курсы ювелирного мастерства, китайского языка или фешн-иллюстрации.

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