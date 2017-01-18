В какие дни снятся вещие сны

Сновидения — неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому не удивительно, что почти каждый человек хотя бы раз задавался вопросами: «Когда снятся вещие сны ?» и «Сбудется ли то, что я только что увидел»? В связи с этим ELLE решил разобраться в феномене вещих снов.

Вещими снами называют сновидения , во время которых вам снятся события, которые через некоторое время реально начинают происходить в вашей жизни. Если вы считаете себя творческим человеком, любите мечтать и придумывать всевозможные истории, то, скорее всего, в отличие от большинства, вам снятся четкие и ясные сны . По мнению исследователей, это связано с тем, что у «мечтателей» активнее работает та часть головного мозга, которая отвечает за фантазию, и их сознанию куда проще сформировать последовательную историю. Кроме того, чаще всего так называемые вещие сны снятся людям, которые не пренебрегают духовными практиками и медитацией , так как они умеют работать со своим подсознанием и настраивать его на нужный лад.

Затрагивая тему толкования вещих снов, также нельзя не упомянуть о том, что до сих пор не существует научного подтверждения того, что вещий сон действительно сбывается. Поэтому зачастую люди основываются в данном вопросе на народные поверья. В частности, большинство православных считают, что самые правдивые сны снятся в канун Крещения, католики же, в свою очередь, убеждены, что верить можно лишь тем снам, которые вы увидели в Рождественскую ночь. Вещие сны с четверга на пятницу — также одно из самых распространенных поверий.

Кроме того, если отвечать на вопрос, в какие дни сны вещие, обращаясь к народным приметам, можно назвать даты любых церковных праздников и третьи числа каждого месяца.Но нельзя забывать и об ощущениях самого человека. Поэтому если после пробуждения вы никак не можете выкинуть из головы сюжет или отдельные детали сновидения, то, скорее всего, это вещий сон.