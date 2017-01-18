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Отношения

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18 января 2017

Когда снятся вещие сны?

Как заглянуть в будущее посредством сновидений

Сновидения — неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому не удивительно, что почти каждый человек хотя бы раз задавался вопросами: «Когда снятся вещие сны?» и «Сбудется ли то, что я только что увидел»? В связи с этим ELLE решил разобраться в феномене вещих снов.

В какие дни снятся вещие сныФОТОGetty Images

Вещими снами называют сновидения, во время которых вам снятся события, которые через некоторое время реально начинают происходить в вашей жизни. Если вы считаете себя творческим человеком, любите мечтать и придумывать всевозможные истории, то, скорее всего, в отличие от большинства, вам снятся четкие и ясные сны. По мнению исследователей, это связано с тем, что у «мечтателей» активнее работает та часть головного мозга, которая отвечает за фантазию, и их сознанию куда проще сформировать последовательную историю. Кроме того, чаще всего так называемые вещие сны снятся людям, которые не пренебрегают духовными практиками и медитацией, так как они умеют работать со своим подсознанием и настраивать его на нужный лад.

В какие дни снятся вещие сны

Затрагивая тему толкования вещих снов, также нельзя не упомянуть о том, что до сих пор не существует научного подтверждения того, что вещий сон действительно сбывается. Поэтому зачастую люди основываются в данном вопросе на народные поверья. В частности, большинство православных считают, что самые правдивые сны снятся в канун Крещения, католики же, в свою очередь, убеждены, что верить можно лишь тем снам, которые вы увидели в Рождественскую ночь. Вещие сны с четверга на пятницу — также одно из самых распространенных поверий.

Кроме того, если отвечать на вопрос, в какие дни сны вещие, обращаясь к народным приметам, можно назвать даты любых церковных праздников и третьи числа каждого месяца.Но нельзя забывать и об ощущениях самого человека. Поэтому если после пробуждения вы никак не можете выкинуть из головы сюжет или отдельные детали сновидения, то, скорее всего, это вещий сон.

В какие дни снятся вещие сны

Кроме того, напомним, что некоторые исследователи считают, что именно через наши сны можно понять, в каком эмоциональном состоянии мы находимся. Именно оно влияет на то, можно ли будет назвать ваш сон вещим. Скажем, если вы чувствуете сильное напряжение на работе или все ваше время подчинено решению одной задачи, то, скорее всего, в определенный момент ваше подсознание постарается прийти вам на помощь. Так нередко случается с поэтами и музыкантами, которым начинают сниться новые мелодии или строчки из будущих произведений.

В какие дни снятся вещие сны

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