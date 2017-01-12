Уроки буддизма: 20 правил на пути к счастью

Буддизм — самая древняя и самая адаптируемая для разного рода учений мировая религия. Мудрость философии буддизма легко постигнуть, достаточно выбрать самые близкие ее постулаты для себя. Мы остановились на 20 самых важных уроках этой религии, которые изменят вашу жизнь.

1. Счастье внутри нас, а не извне. Всю жизнь мы ищем счастье в мире, тратим время и энергию на его поиски, на одобрение окружающих, на утешения со стороны. Рано или поздно все приходят к тому, что мы не там ищем. Загляните внутрь себя. У нас уже есть все для счастья. Мы просто этим не пользуемся. 2. Будьте благодарны. За все. За хорошее и за плохое. Хорошее делает нас счастливым, а плохое — мудрым, поскольку дает нам опыт. Удовольствие и боль — это часть нашего пути. 3. Празднуйте ваши победы. Не воспринимайте как должное все, что с вами происходит. Смакуйте каждый успех — даже самый маленький. 4. Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. Никто не случаен. И только нам решать, учиться ли у него или отвергать его. 5. Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная поможет вам. Она не дает больше испытаний, чем мы можем вынести.

6. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Когда-нибудь вы пожалеете, что страдали из-за того, что не стоило ваших слез. Поступки других людей — это отражение того, что происходит в их личной жизни. К вам это не имеет никакого отношения. Счастливые люди не причиняют боль другим. Тот, кто причиняет вам боль, глубоко несчастен. Вы здесь ни при чем. 7. Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе, вид красивых пейзажей, звук воды, тепло солнца — все это работает для здоровья лучше любого доктора. Получайте «прану» (энергию) от мира самым простым и доступным способом. 8. Осознание проблемы — половина ее решения. Чтобы излечиться, нужно понять и принять ваши страхи и слабости, и направить на них яркий луч света. Единственный способ избавиться от них — пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но не решает проблемы то, что мы загоняем их вовнутрь. 9. Перфекционизм — это иллюзия. Расслабьтесь. Позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 10. Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нужно обратить внимание в самих себе.

11. Умейте прощать. В первую очередь это нужно вам, а не тому, кто вас обидел. Прощая, вы обретаете покой и свободу, которые заслуживаете. Оставляя обиду, вы травите свою душу и мешаете себе жить на полную мощность. 12. Как только вы станете искренним, все изменится. Прислушайтесь к себе. Чего вы действительно хотите? Часто самое сложное — это ответить себе честно на этот вопрос. 13. Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. Отвечайте им взаимностью. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто не верит в вас и критикует вас, лишая сил. 14. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Это закон кармы. Делитесь мудростью, любовью, талантом. Делитесь легко и не жалейте. Поверьте, вы очень быстро увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 15. Говорите «Да!» всему тому, что делает вас счастливым. Говорите непримиримое «Нет» всему, что коробит вас. Время — самый ценный ресурс, который не возобновляется. Расходуйте его разумно. Жизнь одна.