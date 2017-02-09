Стереотипы, которые портят ваши отношения

Есть ли универсальный секрет построения прочных отношений? Поверьте, на этот вопрос вам не сможет ответить ни один психолог на свете, потому что для каждой пары счастье заключается в чем-то своем. А вот стереотипы, которые навязывает нам общество, вполне могут испортить любые, даже самые гармоничные отношения. Все потому, что большинству женщин свойственно слушать советы «знающих» людей, которые зачастую и сами вряд ли могут похвастаться идеальной семьей. В связи с этим ELLE решил собрать самые распространенные заблуждения, способные испортить даже самый счастливый союз.

Идеальные пары не ссорятся

Не зря психологи считают, что компромисс — одно из тех слов, которое должно быть в лексиконе каждой пары. Ведь не все семьи способны избегать конфликтов изо дня в день, но это не повод сразу разрывать отношения. Да, безусловно, если ваш партнер начинает перегибать палку, пропадает неизвестно где до поздней ночи и не хочет потрудиться, чтобы объяснить вам свое поведение, — пора бить тревогу. Но если ваши ссоры возникают на бытовом уровне и после них вы можете спокойно сесть и обсудить ситуацию, то, скорее всего, вы просто проходите этап «притирки» друг к другу. Ведь идеальные отношения — это не те, где совсем нет конфликтов, а те, где люди умеют договариваться и учиться на собственных ошибках, не повторяя их изо дня в день.

Он на вас не женится — значит, не любит

Напомним, на дворе 21 век, а это значит, что людям больше нет необходимости ставить штамп в паспорте, чтобы иметь возможность начать жить вместе или приобретать совместную недвижимость. Стереотип о том, что мужчина обязательно должен позвать замуж, безнадежно устарел. Поэтому не думайте, что, если возлюбленный не тащит вас под венец через месяц после знакомства, он вас не любит. Возможно, он из тех людей, кому совершенно не важна юридическая сторона вопроса, но при этом он готов взять ответственность за вас.

Мужчина должен зарабатывать больше женщины

Безусловно, в глазах старшего поколения мужчина должен быть добытчиком, а женщина — хранительницей домашнего очага. Но на поверку не всем парам подходит такая модель. Ведь некоторые представительницы прекрасной половины человечества предпочитают оставаться финансово независимыми, даже будучи в официальном браке. Поэтому не стоит бояться признаться себе в том, что вы получаете удовольствие от того, что ходите на работу и получаете за это большие деньги. Главное — никогда не ставить своему партнеру это в укор, а наслаждаться тем, что он вдохновляет вас на большие свершения и никогда не отказывается сделать расслабляющий массаж после тяжелого трудового дня.

Он не должен смотреть на других женщин

В данном случае речь идет, конечно же, не об измене, а о том, что нормальный среднестатистический мужчина вполне может обратить внимание на проходящую мимо девушку. Ведь, признайтесь, иногда и вы не можете оторвать взгляд от обнажившегося на экране Криса Хемсворта. Вопрос в том, насколько часто он отмечает красоту окружающих женщин и не пытается ли он специально вызвать вашу ревность таким поведением.

Он должен понимать вас с полуслова

Не думайте, что психологи зря называют свои работы в духе «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Мы действительно очень разные. Поэтому неудивительно, если ваш партнер не понимает намеков на то, что вы хотели бы, чтобы он пригласил вас на свидание и повел на тот фильм, который вы смотрели в день знакомства, «ведь это так романтично». Представители сильной половины человечества в большинстве случаев не обладают тонкой душевной организацией и даром экстрасенса, поэтому они не в состоянии читать ваши мысли.

Он должен меня дополнять