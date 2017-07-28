Психологи вывели формулу счастья

Счастье есть — его не может не быть. Хочешь быть счастливым — будь им. Если вдуматься, то смысл этих фраз — не такая уж отвлеченная от реальности история. Если сократить многочасовые беседы с психологом или резюмировать походы на тренинги, то в сухом остатке мы получим формулу, которую биоэнергетики считают единственной и универсальной.

Итак, все мы — про энергию. Каждый из нас хочет быть магнитом, притягивать к себе приятные события, нужных людей и энергию богатства и благоденствия. При этом каждый из нас что-то или кого-то притягивает в свою жизнь постоянно. Другой вопрос, что, не работая с энергией, мы, не задумываясь, моделируем порой не самые желанные события своей жизни. Чтобы уметь притягивать не только негатив, надо следовать 7 простым правилам.

1. Мы притягиваем события в свою жизнь транслируемыми нашими же эмоциональными состояниями

Что это значит? Все мы знаем выражение «Мысли материальны», но понимать его надо не буквально. Каждая мысль в нашей голове не может влиять на картину мира глобально, но она влияет на наше общее эмоциональное состояние, а оно, в свою очередь, и является магнитом для всего, что мы имеем. Так, излучая радость, мы притягиваем тех людей, которые бессознательно воспринимают ее как избыток энергии. Испытывая негативные эмоции, вызванные безденежьем, одиночеством, болезнями, мы, напротив, подсознательно хотим подпитаться чужой энергией —люди это чувствуют и, даже если первое время принимают участие в нашей жизни, со временем бессознательно отдаляются от нас, чтобы не провоцировать утечку своих ресурсов.

2. События в ответ на нашу эмоциональную реакцию притягиваются не сразу

Между задуманным и воплощением в реальности биоэнергетики называют срок 40 дней. С нами случается то, что мы посеяли в себе (испытывали чувство) 40 дней назад. Поэтому часто мы не видим связь между причиной и следствием. Но связь, тем не менее, есть. Важно помнить: все, что посеяно, прорастет. Отсюда — третье правило.

3. Чтобы находиться в позитивном состоянии и излучать его, необходимо перепрограммировать свое прошлое

Негативный опыт школьных лет уже запрограммирован эмоциями, испытанными в грудном периоде. А грудной ребенок формируется эмоциями его родителей. Перепрограммирование прошлого меняет буквально все: нейронные связи в мозге, гормональный фон человека, установки, темперамент. Существует много практик изменения прошлого, и одной из самых популярных считается техника «Индивидуальной расстановки». Цель перепрограммирования прошлого — создать такое восприятие своей жизни, в которой вы чувствуете себя любимым, желанным, сильным и значимым. А значит — транслируете это миру. Непрерывное излучение такого самоощущения является гарантией постоянного притяжения благоприятных событий.

4. Не спешите. Дайте себе паузу между чувствованием (генерированием) и наступлением желаемого события

Ожидание — это то же эмоциональное состояние, означающее страдание в скрытой форме. Ожидание предполагает, что в данный момент человек несчастлив. Он закладывает прямо сейчас семена страдания, которые прорастут ‪через 40 дней‬. И здесь мы снова возвращаемся к необходимости найти истинные причины своего состояния, скрытые в прошлом.

5. Отпускание является главной способностью людей с победительским сценарием жизни

Отпускание — это мощнейшая практика. Отпускание ожиданий возможно лишь при условии, что человек живет не в системе «хочу получить», а в более мудрой парадигме «хочу отдать». Отдающему, как поняли из предыдущих пунктов, гарантировано получение.

6. Отдавание должно быть уместным

Нельзя давать то, о чем не просят. Насильно даже благие намерения не нужны никому. Желающий отдать сначала выясняет, в чем нуждается другой, и лишь затем помогает ему самостоятельно дойти до его целей. Иначе смысла в помощи нет. Уважение к пути другого — единственный путь выстраивания позитивных отношений с миром.

7. Заполнив время отдачей, некогда будет ожидать и страдать