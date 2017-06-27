Противоположности притягиваются: что нужно знать об энергиях Инь и Ян

Согласно философии Древнего Китая в мироздании тесно переплетаются два начала — Инь и Ян. Они символизируют темное и светлое, женское и мужское, добро и зло, активное и пассивное. Инь ннчем не лучше Ян, а Ян не подчиняет себе Инь. Они равнозначны, и только взаимодействие двух энергий способствует жизни в гармонии.

Ян («сторона горы, которая дает солнце») — активный, мужественный, доминирующий и позитивный. Он полон решительности, ассоциируется с теплом, блеском и тенденцией к росту.

Инь («сторона, которая дает тень») — пассивная, женственная, духовная и глубокая сила. Ее отождествляют с водой, холодом, темнотой и тенденцией к понижению.

Каждый объект, ситуация или элемент связаны с этими двумя качествами, и фэн-шуй пытается найти их правильный баланс. Равновесие Инь и Ян сулит благополучие и удачу, а любое их превышение или нехватка — негативным образом сказывается на энергии жизни Ци и приводит к стрессам, ссорам, конкуренции, душевному износу, депрессии, одиночеству или финансовым проблемам. Чтобы обнаружить «вредное» превышение одного из двух источников энергии, пройдите по квартире и обратите внимание на некоторые параметры.