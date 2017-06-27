Противоположности притягиваются: что нужно знать об энергиях Инь и Ян

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Как древнейший восточный символов влияет на нашу жизнь?
Согласно философии Древнего Китая в мироздании тесно переплетаются два начала — Инь и Ян. Они символизируют темное и светлое, женское и мужское, добро и зло, активное и пассивное. Инь ннчем не лучше Ян, а Ян не подчиняет себе Инь. Они равнозначны, и только взаимодействие двух энергий способствует жизни в гармонии.
Ян («сторона горы, которая дает солнце») — активный, мужественный, доминирующий и позитивный. Он полон решительности, ассоциируется с теплом, блеском и тенденцией к росту.
Инь («сторона, которая дает тень») — пассивная, женственная, духовная и глубокая сила. Ее отождествляют с водой, холодом, темнотой и тенденцией к понижению.
Каждый объект, ситуация или элемент связаны с этими двумя качествами, и фэн-шуй пытается найти их правильный баланс. Равновесие Инь и Ян сулит благополучие и удачу, а любое их превышение или нехватка — негативным образом сказывается на энергии жизни Ци и приводит к стрессам, ссорам, конкуренции, душевному износу, депрессии, одиночеству или финансовым проблемам. Чтобы обнаружить «вредное» превышение одного из двух источников энергии, пройдите по квартире и обратите внимание на некоторые параметры.
(три и более в одном помещении)
Для баланса:
(три и более в одном помещении)
Для баланса:
Когда мы хотим применить фэн-шуй к конкретному пространству — нашему дому или работе — первое, что нужно сделать, это сознательно определить преобладающие отношения Инь-Ян. Так, например, в тех местах/комнатах, где вы хотите отдохнуть (спальня, ванная, место для медитации), Инь должна чуть-чуть привалировать; там, где нужна динамика, энергия и силы (гостиная, кухня) — требуется немного больше Ян. Наконец, есть секторы, нуждающиеся в соотношении 50/50 — столовая, офис, сад и балкон. Если одно помещение используется сразу по нескольким назначениям — скажем, детская — то часть пространства будет «окрашена» Инь (вокруг кровати), а другая — Ян (зона игр).
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