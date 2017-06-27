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Отношения

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27 июня 2017

Противоположности притягиваются: что нужно знать об энергиях Инь и Ян

Как древнейший восточный символов влияет на нашу жизнь?

Согласно философии Древнего Китая в мироздании тесно переплетаются два начала — Инь и Ян. Они символизируют темное и светлое, женское и мужское, добро и зло, активное и пассивное. Инь ннчем не лучше Ян, а Ян не подчиняет себе Инь. Они равнозначны, и только взаимодействие двух энергий способствует жизни в гармонии.

Ян («сторона горы, которая дает солнце») — активный, мужественный, доминирующий и позитивный. Он полон решительности, ассоциируется с теплом, блеском и тенденцией к росту.

Инь («сторона, которая дает тень») — пассивная, женственная, духовная и глубокая сила. Ее отождествляют с водой, холодом, темнотой и тенденцией к понижению.

Каждый объект, ситуация или элемент связаны с этими двумя качествами, и фэн-шуй пытается найти их правильный баланс. Равновесие Инь и Ян сулит благополучие и удачу, а любое их превышение или нехватка — негативным образом сказывается на энергии жизни Ци и приводит к стрессам, ссорам, конкуренции, душевному износу, депрессии, одиночеству или финансовым проблемам. Чтобы обнаружить «вредное» превышение одного из двух источников энергии, пройдите по квартире и обратите внимание на некоторые параметры.

инь и ян

Избыточность Инь

(три и более в одном помещении)

  • плохая вентиляция и освещение;
  • скопление небольших объектов в узких местах;
  • преобладание бледных и выгоревших цветов;
  • регулярная протечка воды в кране;
  • темные цвета (серый, черный, темный коричневый) или холодные (синий, белый, металл).
  • отсутствие комнатных растений;
  • комната, в которой никто не живет и почти никогда не заходит;
  • холодная температура в помещении;
  • абсолютная тишина;
  • запах сырости и влаги.

Для баланса:

  • добавьте обстановке теплых цветов (оттенки красного, оранжевого, бежевого, желтого, золотого), особенно в таких деталях, как подушки, картины. Но не на больших поверхностях;
  • ставьте веселую музыку (латиноамериканские ритмы);
  • внедрите энергию огня через картины с изображением лета, леса, цветов, солнца;
  • сделайте дополнительное освещение в местах, которые являются очень темными;
  • включить в интерьер какой-нибудь пирамидальный объект и кварц;
  • не оставляйте углы или большие пространства пустыми, поместите в них цветы или свечи;
  • используйте ароматы цитрусовых, сосны, эвкалипта, древесные.
инь и ян

Избыточностью Ян

(три и более в одном помещении)

  • очень интенсивный солнечный или искусственный свет;
  • чрезмерное тепло;
  • яркие цвета (красный, оранжевый, зеленый, желтый);
  • громкий шум в течение нескольких часов;
  • сквозняк;
  • избыток комнатных растений;
  • треугольные формы;
  • сильный запах освежителей воздуха;
  • постоянное перемещение людей и объектов.

Для баланса:

  • добавьте холодных оттенкой декору, например синий, черный, серебристый, белый или серый;
  • понизьте уровень шума (громкость музыки, ТВ, дверных звонка, голос) и введите успокаивающие звуки (например, колокольчики, которые звучат от ветра);
  • добавить элемент воды в интерьер (вазы, аквариум). Вода всегда должна быть чистой!
  • повесить снимки с изображениями рек, озер;
  • используйте более мягкие источники света и текстуры ткани;
  • плотные шторы, чтобы регулировать количество света;
  • используйте ароматы, которые приносят спокойствие: лаванда, жасмин, герань.
инь и ян

Когда мы хотим применить фэн-шуй к конкретному пространству — нашему дому или работе — первое, что нужно сделать, это сознательно определить преобладающие отношения Инь-Ян. Так, например, в тех местах/комнатах, где вы хотите отдохнуть (спальня, ванная, место для медитации), Инь должна чуть-чуть привалировать; там, где нужна динамика, энергия и силы (гостиная, кухня) — требуется немного больше Ян. Наконец, есть секторы, нуждающиеся в соотношении 50/50 — столовая, офис, сад и балкон. Если одно помещение используется сразу по нескольким назначениям — скажем, детская — то часть пространства будет «окрашена» Инь (вокруг кровати), а другая — Ян (зона игр).

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