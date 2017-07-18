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    18 июля 2017

    Прости-прощай: 13 причин, почему он вам не подходит

    Как понять, что рядом с вами далеко не мужчина мечты

    На первый взгляд он идеален: обезоруживающе улыбается, одевается со вкусом, хорошо зарабатывает, знает обо всех ваших пристрастиях и готов выполнить любое ваше желание, даже будучи на другом конце света. До тех пор, пока не заканчивается конфетно-букетный период и мистер Биг не превращается в тыкву (в лучшем случае). Если хотя бы один из наших 13 признаков его характеризует — поверьте, он далеко не герой вашего романа.

    13 причин, почему он вам не подходит

    Рядом с ним вы не уверены в себе

    Однажды Ирина Шейк на вопрос о том, почему они с Роналду расстались, ответила: «Я перестала нравиться себе рядом с ним». Не следует путать неуверенность в начале отношений с ощущением дискомфорта, которое возникает, когда вы хорошо друг друга знаете. Если он перестал ценить вас — пора сдать назад. Рядом с ним вы должны чувствовать себя привлекательной и желанной, а не бороться с новыми комплексами.

    Он не считается с вашими интересами

    Все, что вы делаете, он считает сущей глупостью: он критикует вашу работу, увлечения и друзей. Когда вы делитесь впечатлениями о первом уроке йоги или рассказываете о новом боссе, он либо не воспринимает информацию всерьез, либо совершенно не слушает вас.

    Он оскорбляет вас

    Или, хуже того, угрожает и поднимает руку. Ни одни отношения не могут строиться на агрессии. Если он позволяет себе грубость по отношению к вам, не стоит ждать и надеяться, что когда-нибудь это изменится.

    13 причин, почему он вам не подходит

    Он сравнивает вас со своей бывшей девушкой

    Пусть в шутку, но он нередко упоминает: «Даже моя бывшая себя так не вела». Или, например, тонко подмечает: «Вот у Лены/Маши/Оли была отличная фигура. У тебя, конечно, тоже ничего».

    Он манипулирует вами

    Часто, не разобравшись в ситуации, он обижается и начинает игнорировать вас или относиться слишком холодно. Таким образом он вами манипулирует и хочет, чтобы вы искупили свою вину, тысячу раз извинившись перед ним. И даже если проступок совершил он, ситуация повернется так, что виноватой снова окажетесь вы.

    13 причин, почему он вам не подходит

    Он завидует вам

    Вы обожаете свою работу, у вас отличная семья и друзья, вы ни на что не жалуетесь. А вот у него что-то пошло не так. И вместо того, чтобы постараться решить проблему, он говорит: «Ну, конечно, тебе грех жаловаться, у тебя все в жизни прекрасно». Завистливый мужчина намного страшнее завистливой подруги.

    Он провоцирует вас

    Он припоминает ваших бывших, которые давно забыты, пытается заставить вас ревновать — будь то официантка или ваша подруга, — подсматривает, от кого вам пришло сообщение, и обязательно говорит: «Опять со своими парнями переписываешься». Возможно, ему не хватает острых ощущений или он вам не доверяет. Но если повода для переживаний нет, а он все равно продолжает провоцировать вас — не стоит тратить на него время.

    Он пытается вас изменить

    Сначала он называет вас самой безупречной женщиной на земле, а затем начинает лепить из вас богиню. Покупает абонемент в спортзал, пытается вмешаться в ваш гардероб, постоянно высмеивая наряды, требует изменить стрижку и не смеяться так громко. Интересно, что как только вы становитесь идеальной, ему больше неинтересно продолжать отношения.

    13 причин, почему он вам не подходит

    Он не держит слово

    Он постоянно обещает, но не делает. Он клянется, что будет внимательным и «больше такого не повторится», но снова забывает о том, что говорил пару часов назад. Вы уже два месяца ждете, что он прибьет вешалку в коридор и купит билет на оперу, на которую вы так и не сходили на годовщину, ведь он снова об этом забыл.

    Он не считается с вашим мнением

    Он никогда не прислушивается к вашим советам и игнорирует просьбы. Когда вы пытаетесь поделиться с ним переживаниями по какому-либо поводу, он лишь отмахивается и говорит: «Не бери в голову», а когда выражаете свою позицию, прерывает на полуслове: «Я лучше знаю».

    У вас нет личного пространства

    Он контролирует вас во всем: следит по геолокации смартфона, где вы находитесь, всегда уточняет, где вы будете сегодня вечером, и обижается, если вы не берете его с собой на встречу с подругами. Он хочет быть единственным человеком в вашей жизни и ревнует даже к родственникам.

    13 причин, почему он вам не подходит

    Он не заботится о вас

    Ему все равно, если вы лежите с отравлением или насморком: он забывает купить лекарства или ему просто лень выйти в аптеку. Он никогда не интересуется, как ваши дела, даже если видит, что вы расстроены. Если вы просите сделать вам чай после тяжелого дня, то обычно встречаете отказ и мимолетное: «Прости, я тоже очень устал».

    От него не исходит инициативы

    Весь ваш досуг планируете вы: устраиваете ему свидание-сюрприз на крыше, предлагаете сходить в кино или на новую веранду, где подают вкусные коктейли. Вы зовете его на зорбинг, приглашаете на тематическую вечеринку или предлагаете заглянуть на кинофестиваль. В лучшем случае он соглашается, в худшем — умоляет «поваляться дома», при этом никогда не берет инициативу в свои руки. И сколько это будет продолжаться?

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