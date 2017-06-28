Прощай, грусть! Как побороть негативные эмоции?

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Дрессируем наши самые вредные чувства
Наши эмоции нередко ведут себя как отдельные от нас существа, преподнося странные сюрпризы. Например, любимый человек говорит что-то приятное, но мы в этот момент ощущаем безразличие, хотя, казалось бы, должны были испытывать радость. Просто «переждать» негативные чувства, как ураган, не всегда получается — они все равно находят нас и заставляют пожалеть о сказанном или сделанном. Хорошая новость: каждому под силу справиться с отрицательными эмоциями — нужно только начать чуть-чуть по-другому к ним относится.
Любые негативные эмоции возникают при столкновении наших ожиданий с реальностью. Препятствия, с которыми мы встречаемся во внешнем мире, можно условно разделить на три вида:
Пример: вы стоите в машине в пробке, как вдруг, на ветровое стекло с грохотом падает гигантская сосулька/дерево/прекрасный незнакомец (нужное подчеркнуть), напугав вас до полусмерти. Вернувшись домой, вы обнаруживаете, что ванную захватили муравьи, кухню — тараканы, а гостиную — инопланетяне.
Пример: через час свидание, а вы не можете влезть в любимую черную тряпочку под смелым названием «коктейльное платье», синяки под глазами могут поспорить с окрасом панды, а на коже появились непонятные пятна после бьюти-процедуры по совету «доброй подруги».
Пример: именно в тот момент, когда вы настроились спокойно позагорать у бассейна, лениво потягивая мохито, дети требуют прыгнуть с ними в воду «бомбочкой», муж мечтает о массаже пяток, а босс обрывает телефон с очередным срочным заданием.
В своих лекциях о негативных эмоциях специалист в области межличностных отношений Руслан Нарушевич замечает, что одним из самых распространенных и неверных путей разрешения внутреннего конфликта — это подавление нахлынувших чувств. Часто, сталкиваясь с препятствиями, мы начинаем отказывать себе в наших самых естественных эмоциональных потребностях: мы думаем, что слишком привередливы или обидчивы, постоянно цепляемся к мелочам. Такое отношение к себе лишь усложняет ситуацию — от рационализации ваша эмоция на самом деле не исчезнет. Вы же ее уже испытали! Ваше ожидание уже не совпало с действительностью. И если обвинить себя в придирчивости и мелочности, негативные ощущения только усилятся. Так что же делать?
Займите роль постороннего наблюдателя. Смысл упражнения в том, чтобы мысленно назвать ту эмоцию, которую вы испытываете, вместо того, чтобы погружаться в нее с головой. Если вы научитесь распознавать свои эмоции раньше, чем они захлестнут сознание, у вас появится шанс услышать голос разума и не поддаться ему. Возможно, в следующий раз, вместо того чтобы желать мучительной смерти охраннику, не пустившему на парковку, вам удастся мысленно сделать шаг в сторону и понять, что ситуация совершенно не стоит ваших нервов. Кроме того, вопрос «как я себя чувствую прямо сейчас?» помогает заметить неприятные мелочи, которые исподтишка отравляют существование: холод, неудобная поза, скучный фильм… Такого рода детали обычно можно очень просто устранить: закрыть окно, сесть поудобнее, выключить телевизор. Надо только уметь замечать это и осознавать!
Энди Паддикомб, бывший буддистский монах и автор покорившего весь мир приложения для медитации Headspace, сравнивает мысли с машинами, которые едут плотным потоком. Вместо того, чтобы стоять на обочине и наблюдать за движением, мы часто бросаемся вдогонку то за одним, то за другим автомобилем, в итоге, не двигаясь никуда. Суетливая беготня отнимает время и силы, когда можно просто отойти в сторону и спокойно разобраться, куда и зачем ехать.
Второй шаг —выработка положительного отношения к негативным чувствам. Даже из тяжелых переживаний можно извлечь пользу! Любые эмоции, которые мы испытываем, являются сигналом к действию: страх, чувство вины, раздражение, гнев — это посылы нашего подсознания, помогающие лучше понять себя. Если регулярно вслушиваться в собственные ощущения, можно обнаружить в себе множество закономерностей, которые срабатывают без нашего ведома. Например, вы можете заметить, что часто бываете подозрительны, когда контактируете с мужчинами: ваша базовая программа — не доверять им. Если заметить это и предположить, что мужчины бывают в принципе неплохими ребятами, то возможно постепенно вы научитесь просто принимать внимание и любовь, не подозревая злого умысла, и станете чаще испытывать радость. Относитесь к негативным эмоциям как к источникам информации о себе!
Выражение негативных эмоций — самый сложный и важный шаг, от которого зависят ваши отношения с другими людьми. Поэтому важно запомнить несколько простых правил:
Если вы все же понимаете, что эмоции сильнее вас, и чувствуете себя очень плохо, попробуйте снизить эмоциональный накал:
Текст: Мария Маленкова.
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