Прощай, грусть! Как побороть негативные эмоции?

Наши эмоции нередко ведут себя как отдельные от нас существа, преподнося странные сюрпризы. Например, любимый человек говорит что-то приятное, но мы в этот момент ощущаем безразличие, хотя, казалось бы, должны были испытывать радость. Просто «переждать» негативные чувства, как ураган, не всегда получается — они все равно находят нас и заставляют пожалеть о сказанном или сделанном. Хорошая новость: каждому под силу справиться с отрицательными эмоциями — нужно только начать чуть-чуть по-другому к ним относится.

Откуда берутся негативные эмоции?

Любые негативные эмоции возникают при столкновении наших ожиданий с реальностью. Препятствия, с которыми мы встречаемся во внешнем мире, можно условно разделить на три вида: Неподвластные обстоятельства рождают страх, гнев и грусть Пример: вы стоите в машине в пробке, как вдруг, на ветровое стекло с грохотом падает гигантская сосулька/дерево/прекрасный незнакомец (нужное подчеркнуть), напугав вас до полусмерти. Вернувшись домой, вы обнаруживаете, что ванную захватили муравьи, кухню — тараканы, а гостиную — инопланетяне. Метаморфозы собственного организма рождают стыд и чувство вины Пример: через час свидание, а вы не можете влезть в любимую черную тряпочку под смелым названием «коктейльное платье», синяки под глазами могут поспорить с окрасом панды, а на коже появились непонятные пятна после бьюти-процедуры по совету «доброй подруги». Желания других рождают гнев, чувство вины и раздражение Пример: именно в тот момент, когда вы настроились спокойно позагорать у бассейна, лениво потягивая мохито, дети требуют прыгнуть с ними в воду «бомбочкой», муж мечтает о массаже пяток, а босс обрывает телефон с очередным срочным заданием.

Что делать с негативными эмоциями?

В своих лекциях о негативных эмоциях специалист в области межличностных отношений Руслан Нарушевич замечает, что одним из самых распространенных и неверных путей разрешения внутреннего конфликта — это подавление нахлынувших чувств. Часто, сталкиваясь с препятствиями, мы начинаем отказывать себе в наших самых естественных эмоциональных потребностях: мы думаем, что слишком привередливы или обидчивы, постоянно цепляемся к мелочам. Такое отношение к себе лишь усложняет ситуацию — от рационализации ваша эмоция на самом деле не исчезнет. Вы же ее уже испытали! Ваше ожидание уже не совпало с действительностью. И если обвинить себя в придирчивости и мелочности, негативные ощущения только усилятся. Так что же делать?

#1. Осознание

Займите роль постороннего наблюдателя. Смысл упражнения в том, чтобы мысленно назвать ту эмоцию, которую вы испытываете, вместо того, чтобы погружаться в нее с головой. Если вы научитесь распознавать свои эмоции раньше, чем они захлестнут сознание, у вас появится шанс услышать голос разума и не поддаться ему. Возможно, в следующий раз, вместо того чтобы желать мучительной смерти охраннику, не пустившему на парковку, вам удастся мысленно сделать шаг в сторону и понять, что ситуация совершенно не стоит ваших нервов. Кроме того, вопрос «как я себя чувствую прямо сейчас?» помогает заметить неприятные мелочи, которые исподтишка отравляют существование: холод, неудобная поза, скучный фильм… Такого рода детали обычно можно очень просто устранить: закрыть окно, сесть поудобнее, выключить телевизор. Надо только уметь замечать это и осознавать! Энди Паддикомб, бывший буддистский монах и автор покорившего весь мир приложения для медитации Headspace, сравнивает мысли с машинами, которые едут плотным потоком. Вместо того, чтобы стоять на обочине и наблюдать за движением, мы часто бросаемся вдогонку то за одним, то за другим автомобилем, в итоге, не двигаясь никуда. Суетливая беготня отнимает время и силы, когда можно просто отойти в сторону и спокойно разобраться, куда и зачем ехать.

Это верно и для наших эмоций: мы можем так увлечься собственным чувством вины за съеденную шоколадку, нежелание пойти в спортаз и обидой на опаздывающего мужа, что будем просто не в силах выйти из замкнутого круга одних и тех же переживаний. В этом случае медитация, пусть даже очень короткая и спонтанная, это отличный способ развить в себе привычку осознавать эмоциональное состояние, чтобы больше не испытывать ничего подобного.

Не можете или не умеете медитировать? Обзаведитесь специальным приложением по отслеживанию эмоций, которое будет регулярно интересоваться вашим настроением (Stop, Breathe & Think, How Are You, Moodnotes, MoodTools, и т.д.) Большинство из них скорее всего предложат попробовать простые дыхательные упражнения, короткие медитативные треки и советы о том, как поскорее успокоится.

Еще один способ следить за своим настроением — это Утренние Страницы. Автор Джулия Кэмерон подробно описывает эту практику в книге «Путь Художника». Каждое утро вы должны начинать с трех страниц текста, причем писать от руки нужно все, что приходит в голову, абсолютно не фильтруя мысли. Таким образом вы разгружаете сознание от переживаний и отпускаете многие навязчивые идеи.

#2. Принятие

Второй шаг —выработка положительного отношения к негативным чувствам. Даже из тяжелых переживаний можно извлечь пользу! Любые эмоции, которые мы испытываем, являются сигналом к действию: страх, чувство вины, раздражение, гнев — это посылы нашего подсознания, помогающие лучше понять себя. Если регулярно вслушиваться в собственные ощущения, можно обнаружить в себе множество закономерностей, которые срабатывают без нашего ведома. Например, вы можете заметить, что часто бываете подозрительны, когда контактируете с мужчинами: ваша базовая программа — не доверять им. Если заметить это и предположить, что мужчины бывают в принципе неплохими ребятами, то возможно постепенно вы научитесь просто принимать внимание и любовь, не подозревая злого умысла, и станете чаще испытывать радость. Относитесь к негативным эмоциям как к источникам информации о себе!

#3. Выражение

Выражение негативных эмоций — самый сложный и важный шаг, от которого зависят ваши отношения с другими людьми. Поэтому важно запомнить несколько простых правил: Не срывайтесь на окружающих, не успев осознать, что с вами происходит. Если вы все же решите высказать кому-то претензию — дайте себе время на то, чтобы слегка успокоится и тщательно подобрать слова. То есть не «ты мне всю жизнь испортил!», а «милый, мне было бы так приятно, если бы ты убрал сегодня за нашим котом!»

Не делитесь негативными эмоциями с теми, за кого несете ответственность, в первую очередь — с детьми и подчиненными. Они рассчитывают на ощущение безопасности рядом. Делиться накопившейся усталостью и грустью нужно с равными или со «старшими» — друзьями, любимым человеком, родителями. Детям не обязательно знать, как вы ненавидите «криворуких д», которые положили во дворе эту плитку, точно также как вы наверняка могли бы обойтись без сетований своего мужа о том, что на работе опять никто его не послушал, а ведь «он говорил».

Отделяйте эмоции от проблем и говорите о чем-нибудь одном: о проблемах — без эмоций, а об эмоциях — вне связи с конкретными проблемами.

Позволяйте себе испытывать нерациональные эмоции, но старайтесь отслеживать их и открыто говорить об их нерациональности. Если вы чувствуете, что сегодня у вас скверное настроение и вы будете придираться ко всем подряд, так и объявите окружающим: «Сегодня я злая. Не принимайте мои слова близко к сердцу!»

Не откладывайте проявление эмоций. Если вас что-то задевает — дайте себе время на то, чтобы успокоится, но говорите об этом как можно скорее: «Мне не приятно, что ты сейчас сравнил меня со своей бывшей. Лучше так не делай». Накопленные претензии отнимут гораздо больше нервов и сил.

#4. Скорая помощь