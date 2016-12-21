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Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

21 декабря 2016

Прогноз от Александра Литвина на 2017 год по месяцам

Кому из нас больше всего повезет в апреле, а кому — в ноябре?

Каждый месяц обладает своими уникальными характеристиками — и для тех, кто внимательно следит за прогнозами нашего постоянного эксперта Александра Литвина это уже давно не секрет. Аналитик вероятности событий подробно рассказал, чего ждать от 2017 года (обратите внимание, энергетически Новый год наступит в феврале!) и от каждого из его 12 месяцев, а также дал ценные рекомендации, как провести их с максимальной пользой. Какой месяц будет идеален для карьеры, а какой — для развлечений, вы узнаете из нашего видеопрогноза.

Почему мы верим в приметы?Нумерологический прогноз на 2017 год

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