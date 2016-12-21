Прогноз от Александра Литвина на 2017 год по месяцам

Каждый месяц обладает своими уникальными характеристиками — и для тех, кто внимательно следит за прогнозами нашего постоянного эксперта Александра Литвина это уже давно не секрет. Аналитик вероятности событий подробно рассказал, чего ждать от 2017 года (обратите внимание, энергетически Новый год наступит в феврале!) и от каждого из его 12 месяцев, а также дал ценные рекомендации, как провести их с максимальной пользой. Какой месяц будет идеален для карьеры, а какой — для развлечений, вы узнаете из нашего видеопрогноза.