Прогноз на июль от Александра Литвина

Солнце все ниже к горизонту, температура повышается, лето в самом разгаре, нас постоянно мучает жажда... знаний! В июле она позволяет стать человеком-энциклопедией — любую информацию мы впитываем моментально, как воду. Интересная особенность этого периода: то, что мы запомним в июле — обязательно пригодится в дальнейшей жизни; то, что никак не укладывается в голове — ни разу не понадобится. Наш мозг пытается сохранить ресурс лишь для действительно важных знаний — используйте это время с умом!

Семья и любовь

Июль остается весьма динамичным, но вся его энергия направлена на «игру в жизнь». Некий фильм, где мы сами себе режиссеры и исполнители главных ролей, однако киностудия больше похожа на мастерскую Уолта Диснея или Союзмультфильм. Несмотря на бушующие страсти платонической любви, мы ожидаем классический хеппиэнд. Эмоции июля бурные, но весьма сдержанные по отношению к внешнему миру — мы больше расположены к внутренним переживаниям и страданиям и практически весь месяц будем стараться понравиться людям. Критика в июле имеет самый низкий уровень, а значит время для партнерства весьма благоприятное. Это период каприза, а не гнева, время быстро высыхающих слез и острого желания отдать бразды правления тем, кто этого заслуживает больше. С выдержкой в семейных делах будет все нормально, но иногда нам так и хочется взбрыкнуть, «ненароком» напомнить о своем присутствии. Маленькие вкусные подарки близким будут творить чудеса. Заранее заготовьте баночки с монпансье, ну или хотя бы тульские пряники — это, практически, панацея от любых семейных неурядиц. Июль — отличное время для свадеб, при условии, что жених и невеста вместе не меньше года. Если же вы познакомились в июне или июле, лучше отложите церемонию на осень. Этот месяц не начинайте с любви, начинайте его с дружбы, определите точки интереса потенциального спутника жизни и тщательно изучите тему, а уже потом настраивайтесь на серьезные отношения! Июль — это время команды, поддерживающей всех игроков без исключения. Никаких интриг, склок, сплетен или обмана. А вот наивность и утопичность мыслей о всеобщем счастье вполне допускается!

Дети

Июль — самый детский месяц в году! Малыши в центре внимания! Сотрудники детских оздоровительных заведений в это время должны проявлять чудеса бдительности и контролировать любые детские эксперименты, в основе которого лежит любопытство без малейшего чувства страха. Места массового скопления детей — источник опасности. Взрослые, на самом деле не такие уж взрослые, и в июле они могут на какое-то время «впасть в детство», будучи не способными просчитать риск того или иного действия. Особого внимания требуют малыши, рожденные в январе. Причина: и высокая температура окружающей среды, и ярко выраженная ведомость. Самое время вспомнить заповедь «не сотвори себе кумира»!

Работа и карьера

В июле работать не хочется совсем, особенно если это касается рутинных дел и жесткого графика. Напрягаться никто не будет, да и начальство станет требовательным только в августе — можно расслабится и поостыть относительно плановых показателей. Рожденным в 1981 году есть смысл попросить прибавку к зарплате в виду карьерного роста, обосновав это тем, что вам или вашим детям не хватает средств на обучение.

Путешествия

Путешествия в июле благоприятны в южном направлении, в пределах 40-го градуса северной широты. Острова Атлантического океана приемлемы практически до экватора и, что большая редкость, в июле 2017 года (впрочем как и в июне) юг открыт до самой Антарктиды. В Антарктиду можно, а вот Египет продолжает оставаться страной-разрушителем интуиции. Напоминаю — пустынные территории для рожденных в России всегда остаются серьезным препятствием, существенной опасностью и угрозой для здоровья, в том числе и для продолжения рода. И хотя острова в океане подходят практически для всех, но зимним людям все-таки лучше ориентироваться на их северные территории.

Деньги и подарки

Июльские траты связаны, прежде всего, с разными вкусностями. Сладкая вата, ситро, конфеты — остановиться не возможно! К сожалению все сладости июля дадут существенную прибавку в весе, так что самое время пересмотреть рацион. В этом месяце можно отлично заработать на продаже игрушек — как реальных, так и компьютерных. А вот сфера недвижимости в июле находится в самой низкой точке, поэтому не утруждайте себя ремонтом. Подарки в виде различных игр в июле весьма гармоничны.

Здоровье

Солнце продолжает нас стимулировать — ускоряет сердце, уплотняет кровь, испаряет воду. Это основные аспекты, за которыми следует следить в июле. Полдень — потенциально самое опасное время, пик приходится на самый короткий день в году. Под особой опекой держите людей рожденных в декабре, и тех, кто появился на свет в годы, которые заканчиваются на цифры 4 и 5. Январские домоседы пусть лучше так и остаются дома, только так им удастся сохранить иммунный статус в норме. В июле следует беречь зубы и, увы, придется на целый месяц отказаться от мороженого!

Начинания

Это время дифференцированного обучения и игр, которые можно и нужно использовать как учебные пособия. Детские сады и стартапы в этой сфере могут быть вполне успешными при правильном выборе географического направления.

Опасность