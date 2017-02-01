Прогноз на февраль от Александра Литвина

2017 начинается с февраля, и часть этого месяца станет экзаменом за 2016 год. Для многих этот экзамен будет тяжелым (далеко не всем удавалось в предыдущие 12 месяцев принимать правильные решения и делать правильный выбор), но оценка за него будет выставлена со всей справедливостью. Природа мудра, она стремится сохранить баланс между добром и злом, а замысел ее очевиден: наши желания должны совпадать с возможностями и не наносить ущерб другим. Главная характеристика февраля — это справедливость, учитель неинтуитивных людей. Схитрить и применить шпаргалку на этом экзамене невозможно, ведь есть всего десять вопросов и десять правильных ответов на них. Я, как несложно догадаться, говорю о десяти заповедях. А вопрос «За что мне это все?», который мы периодически себе задаем, имеет ответ, скрытый во времени. Просто так, не за что, ничего не бывает! Февраль же позволяет понять свои ошибки, поскольку уровень интуиции в это время весьма высок. Первый месяц года начнется с всплеска критики, настолько точной и правильной, что к ней можно применить эпитет «убийственная» (причем в прямом смысле). Будьте осторожны в оценках и не забывайте про поговорку о бревне в своем глазу!

Любовь

Партнерство в феврале требует совпадения мыслей и слов, при этом слов должно быть в меру и все они должны быть правдивыми! А вот молчание в последний месяц зимы, как и чрезмерное красноречие, может разрушить отношения. Также может представлять опасность для союза и артистизм: не играйте роль, в феврале надо жить этой, а не придуманной жизнью! Осторожность и осмотрительность в словах всегда идет на благо, но есть фразы, которые в это время будут работать, как волшебное заклинание. Главное слово февраля — «справедливость». Именно оно остановит и убережет.

Семья

Путешествующие в полном составе семьи не подвержены опасностям в феврале. Тем же, кто перемещается в пространстве по отдельности, хоть и имеет возможность совместных поездок, предстоит непростой период. У каждого своя правда, но особенность февраля заключается не в способности доказать свою правоту, а в умении признать свою ошибку. Тем, кто много и громко говорит, чей словарный запас превосходит словарный запас партнера, настоятельно рекомендую в этот период прекратить упражнения в красноречии: февраль — месяц, когда надо слушать!

Дети

В феврале дети требуют к себе особого внимания: их отношение к несправедливости и неспособность идти на компромисс могут привести к неисправимым ошибкам. Слушайте своих детей и помогайте им, поддерживайте во всем и помните, что кроме вас ваши дети никому не нужны. Говорите с ними на равных и не думайте, что их огорчения несущественны: для них они значат очень много. Особое внимание уделяйте в феврале детям, рожденным в мае, июле и ноябре.

Здоровье и питание

Здоровье в последний месяц зимы связано со стрессом: выражение «Все болезни от нервов» — это про февраль! Положительные эмоции уберегут от болезней лучше любых прививок. Также в это время очень важно не переохлаждаться, одеваться по погоде и поддерживать в квартирах температуру в 22 градуса при влажности 55%. Эти параметры — лучшие для интуиции, что в свою очередь помогает избежать многих заболеваний. В февральском меню обязательно должна быть рыба (в идеале — минимум два раза в неделю), а вот продукты пчеловодства следует исключить. Дело в том, что тревожность в феврале — признак работы интуиции, а мед обладает седативным действием, потому им и не следует злоупотреблять в это время. Если вас беспокоит бессонница, вам помогут перловая, пшенная и ячневая каши — но есть их в этом случае нужно не на завтрак, а на ужин.

Работа

Наступает крайне конфликтный период, в основе которого будет нежелание подчиняться дилетантам — людям, оказавшимся у власти, но не соответствующим ей своими характеристиками. Покидать рабочие коллективы будут люди честные и те, кто работает, а не создает иллюзию работы. Руководителям следует реально оценивать свои таланты, иначе велик риск растерять ценные кадры.

Отдых и путешествия

Наиболее благоприятными направлениями в феврале будут север и острова северного полушария. А вот юго-восточные территории лучше сейчас не посещать. Если собираетесь путешествовать по Европе, будьте осторожны на Балканах. Северо-запад европейской части России и западной Европы будет открыт для реализации инстинктов (в том числе и охотничьих!), изучения истории правящих династий и экскурсий по крепостям и замкам. Важно помнить: февральские путешествия — это путешествия команды, а не отдельного человека, и ваша команда — это ваша семья.

Деньги

Риск крупных денежных трат в феврале очень высок, так как на первое место в это время выходят самые высокие побуждения, а скупость и меркантильность, напротив, притупляются. Именно в феврале дамы могут рассчитывать на дорогие подарки ко Дню святого Валентина, но злоупотреблять благородными порывами второй половины все же не стоит.

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