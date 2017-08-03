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    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    03 августа 2017

    Прогноз на август от Александра Литвина

    Нас ждут меркантильные интересы, диета и беспрецедентная страсть в сексе

    Август — последний месяц лета по счету, но далеко не последний по значимости происходящих событий. Маски сорваны, несмотря на весь артистизм этого времени года. В этот период интуиция у большинства людей резко снижается и на первый план выходит задача — получить все и сразу! Причем хочется получить именно материальное — да побольше, быстрее и не прилагая усилий. Серьезное испытание на совесть для всех жителей северного полушария, и особенно для россиян.

    Август — это и время для сбора урожая. Тот, кто реально работает с землей, сможет удержаться от соблазна ворваться в светлое будущее, пройдясь по головам ближних. А вот остальным придется бороться с собственными страстями. Учтите, что подобная меркантильность может оставить ваших потомков у разбитого корыта.

    Прогноз на август от Александра Литвина

    СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

    В заветном балансе души и тела в этом месяце выигрывает плоть. Поэтому август так хорош для партнерских отношений, направленных на продолжение рода и увеличение популяции. О платонической любви в это время речь не идет — инстинкты сильны, и секс выходит на первый план. Испытание силы воли и, одновременно, отличный период для зачатия детей. Причем детей умных, способных к наукам, но при неправильном воспитании невероятно меркантильных.

    ДЕТИ

    Впереди сентябрь, а, вместе с ним, стресс от ожидания и, у некоторых, разочарования по поводу бестолковых каникул. Поэтому задача взрослых обеспечить в августе детям веселый и беззаботный отдых, который бы навсегда остался в памяти. Только не поручайте его организацию специальным людям. Ни один аниматор или педагог не сделает ребенка по-настоящему счастливым. В августе наемные работники остро чувствуют стремление к быстрому росту заработка без должного вложения сил. 

    ЗДОРОВЬЕ

    Так как интуиция в этот период снижена, наше психическое и физическое здоровье достигает своего пика. Тревожность низкая, помните — «все болезни от нервов». Вот только с венерическими заболеваниями ситуация иная. Инстинкты могут вызвать всплеск заболеваний, о которых не принято говорить в очередях на прием к врачу. Их списка легитимных недугов на первое место выходят гипертония и сахарный диабет. Строжайший режим питания и отсутствие высоких физических нагрузок будут способствовать сохранению здоровья. Людям, рожденным в феврале настоятельно рекомендую не обращать внимания на разного рода льстецов, лицемеров и интриганов. Сохраняйте спокойствие, не поднимайте тяжестей и пейте воду за полчаса до каждого приема пищи.

    ПИТАНИЕ

    Любой продукт пойдет впрок, то есть — способствует набору веса. Если вы астеничны по своей природе, август добавит вам свежести и округлости, а вот страдающим от избыточных килограммов придется умерить аппетит. Метаболизм в этом месяце медленный, и вероятность перейти в категорию «хорошего человека должно быть много» весьма высока. Женщинам, мечтающих о пополнении в семье, набор веса весьма актуален.

    ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

    Отправляйтесь в красивые города с хорошими ресторанами с изысканной кухней. Вкусовые рецепторы в августе способны уловить малейшие нюансы в аромате и структуре блюд. Неплохим местом для проведения отпуска могут стать территории древних поселений, для укрепления здоровья полезны бальнеологические курорты. В августе нельзя посещать подземные сооружения, гроты и пещеры.

    РАБОТА

    Сейчас переговорные процессы отличаются сложностью, связанной с отсутствием интуитивного понимания. Используйте четкие формулировки при постановке задач, это позволит избежать двойного толкования договоренностей.

    ФИНАНСЫ

    Август с завидным постоянством провоцирует финансовые кризисы на территории нашей страны, и 2017 год не исключение. Настоятельно рекомендую почитать историю или вспомнить собственный опыт.

    ОПАСНОСТИ

    Природа в августе стремится к уплотнению, нарастает сейсмическая активность, которая приведет к землетрясениям в традиционных для этого явления местностях, в других — к оползням, обвалам грунта, разрушению фундаментов зданий, опорных стенок и железнодорожных тоннелей.

    НАЧИНАНИЯ

    Наиболее удачными будут проекты, связанные с недвижимостью, строительством и ремонтом жилища, а вот приобретение личного транспорта требует тщательной аналитики. Если есть возможность — потерпите до того момента, когда листья с деревьев начнут активно осыпаться. Исключение составляет большегрузный транспорт и все виды прицепов, багажников, боксов для легковых и грузовых автомобилей.

    ЗАДАЧА МЕСЯЦА

    Сохранение своей души.

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