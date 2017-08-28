Политолог Анна Попова: «Слишком много мужского начала — это всегда война»

Кандидат социологических наук и зам­декана факультета политологии МГУ Анна Попова выходит за рамки академических образовательных программ. Этим летом ее «ЛекторийPRM» осваивает новый жанр проведения публичных дискуссий — научный перформанс. Чему учит нас светская умница и красавица?

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ELLE Вы сами предложили идею съемки с Лениным. Какая связь между вами и вождем? АННА ПОПОВА Для анонса открытия совместного проекта Электротеатра «Станиславский» и «ЛекторияPRM», которое состоялось в начале июня, нам нужна была фотография с бюстом вождя, так как наш первый научный перформанс был посвящен правде и мифам о Владимире Ильиче и назывался «А нужен ли Ленин современной России?». Случайно оказавшись на складе советских артефактов вместе с фотографом Лешей Киселевым, мы безумно радовались собственным находкам и сделали эти кадры — с портретами Ленина, телевизорами «Юность», памятником, старыми печатными машинками.

ELLE Так нужен ли Мавзолей современной России? А.П. Думаю, что нам надо больше думать о будущем, а не о прошлом. Ленин — феноменальная личность, но для своего времени. Знать о нем нужно, чтобы понимать ход истории страны. Но нескончаемый спор о его перезахоронении лично мне кажется не очень актуальным. Нам нужно попытаться навести порядок в своих умах, перестать кого-то винить за неудачи и быть более ответственными за сегодняшний день. Миф Ленина исчезнет сам по себе, и он сам себя «похоронит», как только мы откроем для себя будущее и будут сняты основные противоречия в обществе. ELLE Разговоры о том, как управлять государством и какие законы принимать, ведут на бытовом уровне в каждой семье. Какую роль в политическом просвещении общества вы отводите себе? А.П. Это эффект интернета и соцсетей, а не особенность нашей страны. В современном мире ничего, ­кроме политики, по сути, не актуально. Все остальное — экономика, международные отношения, журналистика, даже мода — прикладное, поэтому и говорят о политике так много. Я стараюсь все-таки больше слушать умных людей. По этой причине работаю на факультете политологии в МГУ, с которым мы совместно проводим проект «Вечерние чтения». Он позволяет всем желающим приходить на лекции к лучшим профессорам университета и слушать достоверную информацию о политике и ситуации в мире и в нашей стране.

Кроп-топ из хлопка, туфли из кожи, все — Prada; юбка из лакированной кожи, Topshop Unique ФОТО Alexey Kiselev СТИЛЬ Patrycja Matysiak