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    28 августа 2017Старостина Наталья

    Политолог Анна Попова: «Слишком много мужского начала — это всегда война»

    Замдекана факультета политологии МГУ — красавица Анна Попова о жанре научного перфоманса и переосмыслении образа Ленина

    Кандидат социологических наук и зам­декана факультета политологии МГУ Анна Попова выходит за рамки академических образовательных программ. Этим летом ее «ЛекторийPRM» осваивает новый жанр проведения публичных дискуссий — научный перформанс. Чему учит нас светская умница и красавица?

    Анна Попова

    Топ из хлопка, Vasilёk; шорты из хлопка, Honeymoon; балетки из замши, Christian Dior

    ФОТОAlexey Kiselev СТИЛЬPatrycja Matysiak

    ELLE Вы сами предложили идею съемки с Лениным. Какая связь между вами и вождем?

    АННА ПОПОВА Для анонса открытия совместного проекта Электротеатра «Станиславский» и «ЛекторияPRM», которое состоялось в начале июня, нам нужна была фотография с бюстом вождя, так как наш первый научный перформанс был посвящен правде и мифам о Владимире Ильиче и назывался «А нужен ли Ленин современной России?». Случайно оказавшись на складе советских артефактов вместе с фотографом Лешей Киселевым, мы безумно радовались собственным находкам и сделали эти кадры — с портретами Ленина, телевизорами «Юность», памятником, старыми печатными машинками.

    ELLE Так нужен ли Мавзолей современной России?

    А.П. Думаю, что нам надо больше думать о будущем, а не о прошлом. Ленин — феноменальная личность, но для своего времени. Знать о нем нужно, чтобы понимать ход истории страны. Но нескончаемый спор о его перезахоронении лично мне кажется не очень актуальным. Нам нужно попытаться навести порядок в своих умах, перестать кого-то винить за неудачи и быть более ответственными за сегодняшний день. Миф Ленина исчезнет сам по себе, и он сам себя «похоронит», как только мы откроем для себя будущее и будут сняты основные противоречия в обществе.

    ELLE Разговоры о том, как управлять государством и какие законы принимать, ведут на бытовом уровне в каждой семье. Какую роль в политическом просвещении общества вы отводите себе?

    А.П. Это эффект интернета и соцсетей, а не особенность нашей страны. В современном мире ничего, ­кроме политики, по сути, не актуально. Все остальное — экономика, международные отношения, журналистика, даже мода — прикладное, поэтому и говорят о политике так много. Я стараюсь все-таки больше слушать умных людей. По этой причине работаю на факультете политологии в МГУ, с которым мы совместно проводим проект «Вечерние чтения». Он позволяет всем желающим приходить на лекции к лучшим профессорам университета и слушать достоверную информацию о политике и ситуации в мире и в нашей стране.

    Анна Попова

    Кроп-топ из хлопка, туфли из кожи, все — Prada; юбка из лакированной кожи, Topshop Unique

    ФОТОAlexey Kiselev СТИЛЬPatrycja Matysiak

    ELLE Политика в России ассоциируется с мужской сферой влияния. Каково это — быть успешной, красивой и молодой женщиной в этом процессе?

    А.П. В Китае есть поверье, что проклятие современного мира — подмена принципов инь и ян, мужского и женского. Любой процесс нуждается в балансе этих основ. Слишком много мужского начала — это всегда война. Женщины — сдерживающий фактор боевого настроения. Поэтому важно, чтобы в политике были и мужчины, и женщины. Главное, чтобы ответственных поступков было больше, чем внешних атрибутов.

    ELLE На какую публику рас­считаны лекции?

    А.П. Научно-образовательный проект «ЛекторийPRM» работает на разных площадках. Это и бесплатные еженедельные лекции в МГУ, куда приходят не только студенты, но и взрослые, образованные люди с активной жизненной позицией. В Электротеатре «Станиславский» на наших мероприятиях собирается творческая молодежь. Мы также работаем с Новым пространством «Гаджет», где в течение лета проходит курс по личностному росту психолога Марии Архангельской. А еще начали активно сотрудничать с регионами: запустили совместный проект с лекторием «Арт-Уфа» в столице Республики Башкортостан.

    ELLE Может ли политическое ­образование быть прибыльным?

    А.П. Проекту «ЛекторийPRM» около двух лет, он является логичным продолжением образовательного проекта ThePrimerussianmagazine, ­который существовал с 2010 по 2016 год в виде журнала, а сейчас перерос в живой организм. Но мы занимаемся не только политпро­свещением. Например, проводим и частные литературные программы; и большие акции, как «Библио­ночь» в Ленинке, уже пять лет подряд. Люди стремятся к знаниям, ищут проверенную информацию, а мы помогаем сделать это увлекательным и доступным. К нам приходят министры и олигархи с детьми, работники школ и вузов, врачи, студенты. Я испытываю невероятное счастье каждый раз, когда вижу, как они идут на квест по Библиотеке имени Ленина. И не факт, что олигарх знает больше, чем водитель, но вместе, не зная имен и регалий, они находят подсказки и радуются как дети. Это и есть здоровая экономика, здоровая ­политическая среда.

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