Почему спать вместе полезно для здоровья

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Как понять по его поведению во сне, что он вас любит?
Удивительно, но многие психологи сходятся во мнении, что по тому, как ваш партнер ведет себя во время сна, можно понять, насколько он к вам привязан. Ведь недаром известный писатель Милан Кундера как-то сказал: «Желание спать с женщинами может возникать постоянно, а вот засыпать хочется обычно только с одной». ELLE собрал самые очевидные признаки, по которым можно определить, что он в вас действительно влюблен.
Если мужчина не ворочается рядом с вами, пытаясь отвернуться к стене, а, наоборот, невольно во время сна начинает вас обнимать — значит, он подсознательно пытается защитить вас. Такое проявление заботы обычно возникает лишь в тот момент, когда партнер действительно влюблен и готов взять на себя ответственность за вас, даже если в реальной жизни он еще себе в этом не признался.
В народе бытует мнение, что после интимной близости мужчины засыпают быстрее представительниц прекрасной половины человечества. Но статистика говорит об обратном. Женщины погружаются в сон раньше своего возлюбленного, который обычно специально ждет, пока его вторая половина заснет, дабы убедиться в том, что рядом нет потенциальных соперников и ее безопасности ничего не угрожает. К слову, истоки этого феномена кроятся в глубокой древности.
Кроме того, ученые доказали, что люди, которые спят вместе, в большинстве случаев просыпаются в отличном настроении. Все оттого, что во время сна мужчины, обнимая вас, подсознательно получают удовольствие от вашего запаха, тепла и тактильного прикосновения к нежной коже. Кстати, этим объясняется традиция прогонять мужчину из кровати в наказание за ссору — тем самым женщина не только физически лишает его тепла и уюта, но и эмоционально разрывает связь между ней и своим партнером, который начинает страдать от того, что не получает достаточного количества привычных приятных эмоций во время сна.
Еще один безусловный плюс к тому, чтобы проводить ночь рядом с любимым, — совместный сон уменьшает риск развития депрессии. Это связано с тем, что, ночуя в одиночестве, человек начинает гораздо чаще переворачиваться с одного бока на другой, тем самым увеличивая циркуляцию крови и повышая уровень кортизола, гормона, отвечающего за стресс.
В довершение ко всему совместный сон стимулирует выработку гормона окситоцина, способствующего снижению кровеносного давления. Кроме того, он помогает организму бороться с усталостью и стрессом. Австралийские ученые не так давно доказали, что выработка окситоцина у мужчин неразрывно связана с состоянием влюбленности.
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