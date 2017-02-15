Почему спать вместе полезно для здоровья

Удивительно, но многие психологи сходятся во мнении, что по тому, как ваш партнер ведет себя во время сна, можно понять, насколько он к вам привязан. Ведь недаром известный писатель Милан Кундера как-то сказал: «Желание спать с женщинами может возникать постоянно, а вот засыпать хочется обычно только с одной». ELLE собрал самые очевидные признаки, по которым можно определить, что он в вас действительно влюблен.



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Если мужчина не ворочается рядом с вами, пытаясь отвернуться к стене, а, наоборот, невольно во время сна начинает вас обнимать — значит, он подсознательно пытается защитить вас. Такое проявление заботы обычно возникает лишь в тот момент, когда партнер действительно влюблен и готов взять на себя ответственность за вас, даже если в реальной жизни он еще себе в этом не признался.

В народе бытует мнение, что после интимной близости мужчины засыпают быстрее представительниц прекрасной половины человечества. Но статистика говорит об обратном. Женщины погружаются в сон раньше своего возлюбленного, который обычно специально ждет, пока его вторая половина заснет, дабы убедиться в том, что рядом нет потенциальных соперников и ее безопасности ничего не угрожает. К слову, истоки этого феномена кроятся в глубокой древности.



Кроме того, ученые доказали, что люди, которые спят вместе, в большинстве случаев просыпаются в отличном настроении. Все оттого, что во время сна мужчины, обнимая вас, подсознательно получают удовольствие от вашего запаха, тепла и тактильного прикосновения к нежной коже. Кстати, этим объясняется традиция прогонять мужчину из кровати в наказание за ссору — тем самым женщина не только физически лишает его тепла и уюта, но и эмоционально разрывает связь между ней и своим партнером, который начинает страдать от того, что не получает достаточного количества привычных приятных эмоций во время сна.

