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Отношения

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16 января 2017Большакова Елена

О чем нам говорят сны?

Как правильно толковать свои сновидения

Ни для кого не секрет, что треть нашей жизни мы проводим во сне. Психологи уже давно пришли к выводу, что сновидения — это не просто бессвязные картинки, а работа нашего подсознания, которое изо всех сил старается помочь нам решить насущные проблемы и указать на промахи. В связи с этим ELLE решил разобраться: о чем говорят наши сны?

О чем нам говорят сны?ФОТОGetty Images

На самом деле, несмотря на ощущение, будто бы вы всю ночь были участницей экспедиции и покоряли заснеженные вершины, по мнению ученых, человек видит сны в течение всего 10 минут перед пробуждением. В этот момент наш пульс учащается, а зрачки начинают двигаться в разные стороны. Кроме того, если вам приснился сон, где повторяются события, недавно произошедшие с вами в реальной жизни, значит, ваше подсознание пытается дать ответ на вопрос, который вас давно беспокоит.

Большинство психологов утверждают, что если человеку приснился сон, то, скорее всего, его душевное состояние нестабильно и он находится в зависимости от внешних обстоятельств, на которые никак не может повлиять. Поэтому, отвечая на вопрос, о чем говорят сны, абсолютно верным ответом будет — о вашем эмоциональном состоянии. К тому же сновидения могут влиять на настроение человека.

О чем нам говорят сны?

По мнению известного ученого Зигмунда Фрейда, толкование снов невозможно без принятия во внимание личностных качеств человека, таких как темперамент или склонность к депрессиям. Но если говорить о самых распространенных сновидениях, которые человек видит хотя бы раз в жизни, то, по мнению психологов, можно выделить пять основных сюжетов:

Падение. Если во сне вы падаете с большой высоты или просто спотыкаетесь на ровном месте, это означает, что вы перестали верить в свои силы и находитесь в крайне подавленном эмоциональном состоянии. Страх падения заложен в человеке с детства, когда он только начинает делать свои первые шаги, поэтому неудивительно, что именно этот сюжет отображает состояние нестабильности, когда у человека создается ощущение, что почва уходит из-под ног и он потерял контроль над собственной жизнью.

Кошмары. Видеть во сне пугающие сюжеты и/или персонажей — признак того, что ваша нервная система находится в напряжении. Кроме того, кошмары могут стать следствием недавно перенесенной эмоциональной травмы. По мнению психологов, именно посредством кошмаров подсознание пытается справиться с вашей душевной болью, заменив ее другими сильными эмоциями.

О чем нам говорят сны?

Полеты. В большинстве книг о толковании снов полеты человека расцениваются не иначе как его желание избавиться от внешних ограничений, которые не дают развиваться его личности. В довершение ко всему психологи отмечают, что такие сны чаще всего снятся тем людям, которые влюблены или просто находятся на эмоциональном подъеме.

Экзамены. Снится, что вы стоите перед экзаменатором и не знаете ответ на поставленный вопрос? Тогда, скорее всего, в последнее время вы чувствуете себя крайне неуверенно, а грядущие перемены в жизни внушают вам страх.

Нагота в общественном месте. Распространенный сюжет сновидений — появление без одежды на публике. Он показывает вашу боязнь, что окружающие начнут высмеивать ваши недостатки. К тому же есть большая вероятность, что вы не удовлетворены своим телом — сейчас самое время задуматься над приобретением абонемента в ближайший спортзал.

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