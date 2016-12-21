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Отношения

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21 декабря 2016Козырева Юна

Нумерологический прогноз на 2017 год

Нумерология позволяет с помощью расчетов и цифр определить, какие вибрации в данный момент управляют вашей жизнью

Чтобы узнать свой нумерологический прогноз, для начала определите ваше личное число на 2017 год: сложите дату и месяц своего рождения так, чтобы в результате получилась одна цифра.

Например, если вы родились 12 января (12.01), то вы складываете: 1+2+0+1=4.

К этому числу нужно прибавить 1 – это число 2017 года (2+0+1+7=10; 1+0=1). Итак, 4+1=5.

В конечном результате 5 – это и будет ваше личное число на 2017 год.

Нумерологический прогноз на 2017 год

Ваше личное число – 1

Новый год наступает, время не ждет – да и вам не советует ждать у моря погоды. Единица – это число старта, начало нового цикла, символ самостоятельности, активной деятельности и инициативы, а значит, вам пора приступать к осуществлению вашей заветной мечты. Для этого наступающий год обещает вам выдать на руки все необходимые карты и убрать с дороги каждого, кто вознамерится вас затормозить. Быть может, вам не хватает союзников? Это не страшно, вы вполне справитесь своими силами. Вашу память тяготит какой-то эпизод из прошлого? С ним уже пора проститься и забыть. Верьте в собственные возможности, смотрите прямо вперед и покажите силу характера. Вибрации цифры 1 благоприятны для тех, кто стремится реализовать свои амбиции, стать более независимым и продвинуться вперед. Известная пословица про «тише едешь» для вас в 2017 году не работает: смело сворачивайте на автостраду и нажимайте на газ.

Ваше личное число – 2

Внимание, чуткость, терпение, проницательность – 2017 год советует вам вооружиться такими достойными качествами и присмотреться к происходящему. Вибрации цифры 2 благоприятны для тех, кто умеет смирить свое нетерпение и мудро следовать ходу событий. Научитесь договариваться, сотрудничать и находить союзников, а если что-то вас не устраивает, старайтесь проявить дипломатичность и найти компромиссный вариант. Не будьте упрямой и несговорчивой, не подливайте масло в огонь – лучше смажьте им ключи и замочные скважины. В любом конфликте постарайтесь найти равновесие интересов и возможность договориться. Работа также будет более плодотворной в команде, а не в одиночку. Иными словами, год цифры 2 советует вам запомнить всего два правила. Если ситуация вас не устраивает – ищите связи и старайтесь их распутать. А если чувствуете поддержку других людей и обстоятельств – спокойно двигайтесь вперед.

Ваше личное число – 3

Принимать происходящее с легким сердцем и радоваться жизни, не предъявляя к ней слишком жестких претензий – на такой безмятежный лад настраивают вибрации цифры 3. Похоже, 2017 год решил оживить ход событий и освежить ваше восприятие, пробудить воображение и расширить горизонты. Подключайтесь же к его радостному ритму, проявляйте любознательность, выражайте себя и наслаждайтесь всеми красками жизни! Наступающий год приготовил вам немало поводов для оптимизма, ну а старые проблемы разрешает просто выкинуть вон. Вместо того, чтобы то и дело задавать себе серьезный вопрос «почему?», лучше с улыбкой решить: «А почему бы и нет!» В таком же духе стоит пересмотреть и круг ваших друзей и знакомых – в нем не место скучным пессимистам и людям с тяжелым характером. Чаще выходите в свет, развлекайтесь и отправляйтесь в новые места, устраивайте яркие выходные и сумасшедшие вечеринки. Кстати, и к работе лучше относиться все в том же позитивном ключе: встречайтесь и передвигайтесь активнее, заводите знакомства и узнавайте новое, интересуйтесь всем и от всего получайте удовольствие.

Нумерологический прогноз на 2017 год

Ваше личное число – 4

А теперь перейдем к серьезным вещам: похоже, в 2017 году именно работа становится вашим приоритетом. Вибрации числа 4 благоприятны для тех, кто готов засучить рукава, приложить усилия, хорошо структурировать свою деятельность и не тратить времени понапрасну. Поскольку наша жизнь развивается циклами, то в определенный момент в ней наступает фаза, когда мы должны упрочить свои позиции, чтобы двигаться дальше, в будущее. Не стоит это воспринимать, как давление извне – вам предстоит потрудиться, чтобы получить достойную награду и оказаться на высоте. На работе вам не раз представится случай урегулировать какую-то сложную ситуацию или взять на себя ответственность, подтвердить свои компетенции или сказать решающее слово. Проявите решимость и настойчивость, хладнокровие и объективность, умение владеть собой и принимать эффективные решения. Результаты не заставят себя ждать и точно вас не разочаруют.

Ваше личное число – 5

2017 год задает тему свободы, движения и обновления. Вибрации числа 5 прежде всего очень динамичны, и происходящее впечатлит не только вас, но и всех окружающих людей. Относитесь с вниманием ко всему новому и встречайте перемены с открытым сердцем. Забудьте о прежних сомнениях: наступающий год решительно пересдает карты, у вас на руках совершенно новый расклад, и игра предстоит увлекательная. Позвольте себе поддаться азарту, проявить свои амбиции, поменять обычный порядок вещей, а если дорога к цели кажется слишком долгой, то может быть, где-то и срезать путь. Полной определенности в жизни не существует, она попросту скучна, а здоровый дух авантюризма позволяет нам ощущать себя по-настоящему живыми и счастливыми. В этом году вам не раз представится случай вспомнить о том, что риск – благородное дело, которое в результате дает возможность поднять бокал с шампанским и отпраздновать заслуженную победу!

Ваше личное число – 6

Вибрации числа 6 настраивают вас на то, чтобы не распылять свои усилия, но проявить организованность, не разбрасываться, но собираться и собирать. Окружающие люди нуждаются в вас, возлагают на вас надежды, доверяют ответственность – и в этой миссии вы наверняка покажете себя на достойной высоте. В наступающем году вы нередко будете в самом центре событий – как на работе, так и в личной жизни. Умение сконцентрировать силы, скоординировать деятельность, найти общие интересы и мотивировать своих союзников – все это вам очень понадобится в ближайшие 12 месяцев. Напротив, остерегайтесь того, чтобы занимать эгоистичную позицию или проявлять небрежность и легкомыслие. Ваш статус побуждает вас принимать важные решения – а для этого нужно научиться вникать в суть, слушать других, проявлять доброжелательность и твердость. Отношения с людьми останутся на первом плане, но также вам представится возможность упрочить материальное положение – например, сделать удачные инвестиции.

Нумерологический прогноз на 2017 год

Ваше личное число – 7

2017 год настраивает вас на волну «дзен» – это время словно создано для того, чтобы на шаг отступить от всеобщей гонки, оценить ситуацию со стороны и найти согласие с собой. Вибрации числа 7 побуждают к тому, чтобы анализировать свою мотивацию, задавать себе верные вопросы, определять свои истинные желания. У вас будет достаточно времени для того, чтобы разобрать происходящее «по кирпичикам» – только постарайтесь держаться подальше от людей, которые забирают у вас слишком много энергии. На работе будет полезно научиться делегировать второстепенные обязанности, которые вам не приносят ни вдохновения, ни удовлетворения. Постарайтесь почаще откладывать в сторону ваш смартфон – да и вообще попробуйте провести ревизию всех возможных зависимостей. Конечно, работа – это очень важная вещь, но не менее важно свободное время, которое позволяет легче вздохнуть и восстановить силы. Речь вовсе не идет о том, чтобы отступать от собственных целей – вам просто нужен этот момент, чтобы воссоединиться с собой, а затем вновь двигаться вперед, с ощущением уверенности и внутренней гармонии.

Ваше личное число – 8

2017 год посылает вам вызов – и вы готовы его принять! Вибрации числа 8 благоприятны для тех, кто стремится себя проявить, упрочить свою репутацию, открыто сразиться с противником и победить конкурентов. Берите оружие в руки и не жалейте усилий! Не оставляйте места сомнениям и не поддавайтесь мелким опасениям: грядущие 12 месяцев дают вам ценную возможность развернуться и щедро вознаградят вашу решимость. Естественно, каждая схватка таит в себе и риск проигрыша – однако в любом случае для вас будет важнее показать, что вы смелы, сильны и настроены на победу. Ну а если вам достанется выигрыш, то это точно будет джекпот! Итак, наступающий год дает вам ясный совет: проявите уверенность в собственных силах, намечайте себе амбициозные цели – и не отступайте от них.

Ваше личное число – 9

Число 9 символизирует собой завершение цикла, время подводить промежуточные итоги и сверять внутренние часы. Каким вы видите проделанный путь и как его оцениваете? Чем вы вправе гордиться, а каких ошибок ни за что не хотели бы повторить? Кого из тех, кто вас окружает, вы можете назвать настоящим другом, а кто в отношениях вам не дает ничего, что вас порадует и вдохновит? Наконец, каковы ваши планы, и что вам мешает их осуществить? Вот такие вопросы полезно себе задавать время от времени – и именно этим вам предлагает заняться наступающий год. Иногда вибрации цифры 9 сами по себе кладут конец каким-то не оправдавшим себя планам, отжившим отношениям или выдохшейся любви. И это совершенно нормально – какой смысл цепляться за прошлое? Слушайте свое сердце, доверяйте своим суждениям – вам предстоит пересечь временной рубеж и выйти на новый, светлый этап.

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