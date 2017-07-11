Мозговой штурм: как разбудить воображение и развить креативность?

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Шесть научных советов, подходящих на роль музы в минуты творческого кризиса
Развитие воображения
В университете Британской Колумбии в 2016 году провели исследование с участием 600 добровольцев, которым предлагалось выполнять различные когнитивные задачи. Некоторые упражнения требовали внимания к деталям; другие — творческого подхода. Когда экран компьютера загорался красным — концентрация усиливалась; а когда голубым — креативные навыки резко возрастали. Причина? Из собственного опыта мы знаем, что с красным нужно быть осторожным, а рядом и синим можно чувствовать себя более спокойно и открыто (это цвет неба и моря). Интересно, что ученый Джульет Чжу, которая проводила это исследование, отметила, что эти результаты были бы совершенно противоположными, если бы ей пришлось изучать поведение своих предков в родном Китае, где красный традиционно ассоциировался с процветанием и удачей.
Помните выражение — большое видится на расстоянии. Психологическая дистанция может помочь вам с творческим проектом. Исследователи обнаружили, что, когда люди говорят о вымышленной проблеме, которая проходила далеко от них (географически или во времени), они намного лучше генерируют новые идеи и придумывают логические решения для выхода из ситуации. Поэтому, просто представляя проекты в отдалении, можно получить нечто гениальное.
Развитие воображения
Да, это звучит как полная чушь, но несколько исследований показали, что сильное сжатие кисти левой руки активизирует правое полушарие мозга, что замечательно, если вы хотите укрепить память и, как следствие, выжать из себя все творческие соки.
Когда джазовые музыканты импровизируют, их дорсолатеральная область префронтальной коры (т.е. та часть мозга, которая следит за производительностью) «кайфует с чашкой чая, закинув ноги на стол». Человек становится более свободным в выражении себя — ему абсолютно не мешает злобный внутренний критик, он может раскрыться. Ученые наблюдали ту же самую модель активности мозга при создании бездумных иллюстраций у карикатуристов. Этакие «потоковые записи». Еще один любопытный факт: когда вы импровизируете, ваш мозг добавляет к процессу сенсорную обработку, поэтому все ваши чувства в этот момент обостряются.
Развитие воображения
Неврологи верят, что «эврика-моменты» (всплески гамма-волн головного мозга, отвечающие за напряженную умственную активность) случаются в первую очередь, когда мозг максимально расслаблен и наводнен альфа-волнами (медитативное состояние, ответственное за мечты и фантазии). Чтобы добиться такого конструктивного скачка, вам нужно отдохнуть. Закройте глаза, чтобы визуализировать информацию или представьте себе закат: садящееся в спокойное море солнце, птиц, низко парящих над водной гладью неподалеку от берега... Это начало вхождения в альфа-состояние. Или попробуйте метод писателя Джонатана Франзена, который во время создания своего бестселлера «Поправки» использовал затычки для ушей, наушники и даже тугие повязки. (Тот, кто читал этот потрясающий роман, поймет, что данная техника отключения от реальности сработала!) В то же время исследователи обнаружили, что нейтральный белый шум может помочь обрабатывать абстрактные идеи. Ключевые слова — «умеренный» и «нейтральный».