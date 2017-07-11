Мозговой штурм: как разбудить воображение и развить креативность?

Посмотрите на синий цвет

Развитие воображения

В университете Британской Колумбии в 2016 году провели исследование с участием 600 добровольцев, которым предлагалось выполнять различные когнитивные задачи. Некоторые упражнения требовали внимания к деталям; другие — творческого подхода. Когда экран компьютера загорался красным — концентрация усиливалась; а когда голубым — креативные навыки резко возрастали. Причина? Из собственного опыта мы знаем, что с красным нужно быть осторожным, а рядом и синим можно чувствовать себя более спокойно и открыто (это цвет неба и моря). Интересно, что ученый Джульет Чжу, которая проводила это исследование, отметила, что эти результаты были бы совершенно противоположными, если бы ей пришлось изучать поведение своих предков в родном Китае, где красный традиционно ассоциировался с процветанием и удачей.

Сохраняйте дистанцию

Помните выражение — большое видится на расстоянии. Психологическая дистанция может помочь вам с творческим проектом. Исследователи обнаружили, что, когда люди говорят о вымышленной проблеме, которая проходила далеко от них (географически или во времени), они намного лучше генерируют новые идеи и придумывают логические решения для выхода из ситуации. Поэтому, просто представляя проекты в отдалении, можно получить нечто гениальное.

Развитие воображения

Сожмите левый кулак

Да, это звучит как полная чушь, но несколько исследований показали, что сильное сжатие кисти левой руки активизирует правое полушарие мозга, что замечательно, если вы хотите укрепить память и, как следствие, выжать из себя все творческие соки.

Импровизируйте!

Когда джазовые музыканты импровизируют, их дорсолатеральная область префронтальной коры (т.е. та часть мозга, которая следит за производительностью) «кайфует с чашкой чая, закинув ноги на стол». Человек становится более свободным в выражении себя — ему абсолютно не мешает злобный внутренний критик, он может раскрыться. Ученые наблюдали ту же самую модель активности мозга при создании бездумных иллюстраций у карикатуристов. Этакие «потоковые записи». Еще один любопытный факт: когда вы импровизируете, ваш мозг добавляет к процессу сенсорную обработку, поэтому все ваши чувства в этот момент обостряются.

Развитие воображения

Не шумите