Лучшее, конечно, впереди: прогноз астролога на 2017 год

Астролог Иван Горский (www.znaki-zodiaca.ru)

Уходящий 2016 год очень богат на различные драматические события — как в масштабе мировой истории, так и в жизнях обычных людей. Сейчас многие с нетерпением считают дни до его окончания, надеясь, что следующий год будет и спокойнее, и удачнее. Астролог Иван Горский надежду отчасти поддерживает: Действительно, 2016-ый год, который проходит под знаком Огненной Обезьяны, непростой. Обезьяна - животное, поведение которое сложно предсказать. Из веселой и милой, она в один миг может стать агрессивной и эгоистичной. Зашкаливающие эмоции, скачки настроения и рискованные трюки — все это мы могли наблюдать на протяжении всего года. И большинство из нас устало от постоянных сюрпризов, нестабильности и непостоянства в наших жизнях. Большая часть наступающего 2017 года будет проходить под знаком Огненного Петуха. Чего стоит ждать от него?

Петух это новатор и революционер В это году Петух будет Огненным, и это даёт ему наиболее сильное проявление таких качеств как ответственность, работоспособность, надежность и целеустремленность. Если вы мечтаете о тишине и спокойствии, то должен вас разочаровать - будущий год будет довольно бурным. Но если мы будем проявлять инициативу и лидерские качества, то сможем быстро продвинуться по социальной лестнице. Для активных и смелых придет время интересных проектов, откроются новые возможности.

2017 год принесет жизнерадостное настроение, много энергии и позитива. Следует помнить что, Огненный Петух будет помогать и оказывать протекцию людям смелым и целеустремленным, лидерам по натуре. Поэтому в следующем году не стоит лениться и пребывать в апатии. Нужно смело ставить самые невероятные цели и идти вперед несмотря ни на что. Всем без исключения Огненный Петух поможет всем обрести уверенность в себе. Будьте яркими, оптимистичными и активными, целеустремленными, и тогда у вас появятся дополнительные силы и энергия для осуществления задуманного.