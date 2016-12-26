Лучшее, конечно, впереди: прогноз астролога на 2017 год

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Почему уходящий високосный год был таким трудным и повезет ли нам в следующем году?
Астролог Иван Горский (www.znaki-zodiaca.ru)
Уходящий 2016 год очень богат на различные драматические события — как в масштабе мировой истории, так и в жизнях обычных людей. Сейчас многие с нетерпением считают дни до его окончания, надеясь, что следующий год будет и спокойнее, и удачнее. Астролог Иван Горский надежду отчасти поддерживает:
Действительно, 2016-ый год, который проходит под знаком Огненной Обезьяны, непростой. Обезьяна - животное, поведение которое сложно предсказать. Из веселой и милой, она в один миг может стать агрессивной и эгоистичной. Зашкаливающие эмоции, скачки настроения и рискованные трюки — все это мы могли наблюдать на протяжении всего года. И большинство из нас устало от постоянных сюрпризов, нестабильности и непостоянства в наших жизнях.
Большая часть наступающего 2017 года будет проходить под знаком Огненного Петуха. Чего стоит ждать от него?
Петух это новатор и революционер В это году Петух будет Огненным, и это даёт ему наиболее сильное проявление таких качеств как ответственность, работоспособность, надежность и целеустремленность. Если вы мечтаете о тишине и спокойствии, то должен вас разочаровать - будущий год будет довольно бурным. Но если мы будем проявлять инициативу и лидерские качества, то сможем быстро продвинуться по социальной лестнице. Для активных и смелых придет время интересных проектов, откроются новые возможности.
2017 год принесет жизнерадостное настроение, много энергии и позитива. Следует помнить что, Огненный Петух будет помогать и оказывать протекцию людям смелым и целеустремленным, лидерам по натуре. Поэтому в следующем году не стоит лениться и пребывать в апатии. Нужно смело ставить самые невероятные цели и идти вперед несмотря ни на что.
Всем без исключения Огненный Петух поможет всем обрести уверенность в себе. Будьте яркими, оптимистичными и активными, целеустремленными, и тогда у вас появятся дополнительные силы и энергия для осуществления задуманного.
Финансы
В грядущем году к финансам необходимо относиться со всей серьезностью и не сорить деньгами. Нужно взвешивать свои возможности. Рискованные сделки с финансами не рекомендуется совершать в первое полугодие. Это может повлечь трудности в дальнейшем. Более спокойная и стабильная обстановка наступит к осени. Тогда возможно вложение капитала и крупные покупки. Постарайтесь не брать взаймы значительные суммы денег. Успех будет содействовать бизнесменам и людям, предпринимающим решительные действия.
Карьера
Для тех, кто строит карьеру, год будет успешным. Особенно в налаживании деловых и личных отношений. Можно освоить новую профессию и достичь высот в этой сфере, можно с выгодой поменять место работы. Все пойдет на пользу, главное - верить в собственные силы! В чем следует проявлять осторожность, так это в общении с коллегами. Не доверяйтесь им, как будто они ваши друзья.
Отношения
Достаточно интересным и перспективным этот год будет в плане отношений. Если ранее достойных партнёров на горизонте не наблюдалось, то в этом году вы их точно встретите. Прислушивайтесь к своему сердцу, оно поможет вам сделать правильный выбор.
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