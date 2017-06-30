Лучшая версия себя: что вы за человек, исходя из биоритмов?

Хронобиология — наука, которая изучает наши внутренние часы. Благодаря ей, мы, например, привыкли делить всех людей на сов и жаворонков, в зависимости от времени пробуждения и образа жизни. В 2015 году британский психолог и сомнолог Майкл Бреус решил разобраться в вопросе куда основательнее и предложил новую, более частную классификацию: дельфин, волк, медведь и волк. Почему важно знать свой хронотип? Работая и выстраивая жизнь в соответствии с биологическими ритмами, можно стать гораздо продуктивнее, успешнее, энергичнее и просто счастливые. Например, хотя бы потому, что вы будете ложиться спать в правильное время и, наконец, почувствуете себя отдохнувшим. Это скажется не только на вашей внешности и настроении, но и здоровье, любовных отношениях, семье и достатке. Другими словами, подобная самоидентификация может повысить качество вашего отдыха и, в конечном счете, качество жизни.

В своей книге о силе времени Майкл Бреус описывает рутинный образ жизни в соответствии с каждым профилем. Любопытный факт: большинство людей, как уверяет врач, принадлежит к хронотипу медведя.

ДЕЛЬФИН

Особые приметы: Сон обычно поверхностный и очень чуткий, часто страдают от бессонницы. Подъем в 6:30—7:00; дельфины скорее предпочтут сделать утреннюю тренировку до завтрака.

Идеальный распорядок дельфина по доктору Бреусу: выпейте чашку чая или кофе через час после завтрака. Если вы находитесь в офисе между 13.00 и 16.00 — обязательно сделайте 15-минутный перерыв и подышите свежим воздухом. С 16.00 до 18.00 — лучшее время для просмотра и ответа на электронную почту. В 18.00 — фитнес или йога. Ужин — до 20.30. Примите перед сном горячий душ и не ложитесь позднее 23:30.

ЛЕВ

Особые приметы: Обычно вы просыпаетесь очень рано, полным сил и энтузиазма; ближе к обеду чувствуете, как теряете запал и энергию. Любите фитнес (не важно, утром или вечером), который делает вас бодрым и уверенным в себе.

Идеальный распорядок льва по доктору Бреусу: подъем в 5:00-5:30 утра как Стив Джобс. Чай или кофе для бодрости лучше всего выпить в перерыве между 09:00 и 10:00. А вот комплекс упражнений — в 17:00-18:00. 22:30 — лучшее время, чтобы отправиться спать.

МЕДВЕДЬ

Особые приметы: Вы просыпаетесь вместе с солнцем, чтобы чувствовать себя хорошо вам просто необходимо спать не меньше 7—8 часов в сутки. В противном случае, настроение будет скверное. Ваша счастливая мантра — «правило восьми часов» (8 часов сна; 8 — на работу и 8 — на отдых).

Идеальный распорядок медведя по доктору Бреусу: вставайте в 7:00 и делайте зарядку (не менее 20-30 минут) или выходите на пробежку. Позавтракаете позже. Самое продуктивное время с 10 до 12 утра, старайтесь планировать на него дела, требующие максимальной концентрации внимания. В период с 12:00 до 13:00 сделайте паузу: пообедайте или прогуляйтесь. В идеале после этого 20 минут помедитировать. В диапазоне с 15:00 до 16:00 отвечайте на важные письма, проводите переговоры или назначайте встречи. Ужинайте до 21:00 и не ложитесь спать позднее 23:30.

ВОЛК