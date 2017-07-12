Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Отношения

    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    12 июля 2017Кузьмичев Игорь

    Лечь в позу: что расскажет поза во сне о вашем партнере

    10 поз для сна, которые характеризуют отношения

    Позы, которые принимают люди во время сна, могут кое-что рассказать об их отношениях с партнерами. Нужно прежде всего понимать, что позы сна зависят от того, в какой стадии находится роман. Недавно познакомившиеся и пары с приличным стажем, молодожены и скрывающие свою связь любовники, страстно влюбленные — все это накладывает свой отпечаток на положение во сне. О том, что означают позы во время сна, могут рассказать и окружающие обстоятельства: спит ли в комнате еще кто-то, например, дети или животные. Вот несколько характерных поз, которые расскажут о ваших отношениях, о том, как ваш партнер настроен к вам.

    «Ложки»

    Позы сна

    Название это объясняется самой позой — когда тела пары напоминают две сложенные друг в друга ложки. Спать в обнимку с партнером — вариантов здесь множество. Данный вариант (мужчина обнимает женщину сзади) означает максимальную близость. Если же женщина в такой позе обнимает мужчину, это свидетельствует о ее лидерстве, правда, лидерстве взаимоуважительном. Любовь и нежность, и полное доверие — вот что такое поза «ложки».

    «Самец»

    Что означают позы во время сна

    О чем говорит поза сна, когда мужчина лежит на спине, а женщина у него на плече? О серьезном эго мужчины, о его лидерстве и собственничестве. Эти качества лишь поддерживаются слабой половиной, откровенно демонстрирующей эту самую слабость, готовность смотреть на мир в буквальном смысле слова с точки зрения своего мужчины.

    «Колыбель»

    Позы сна пар

    Почти как «Самец», только более проникновенная поза. Мужчина не просто доминирует — он вас нежно обнимает, из этой позы сна следует, что он хочет вас чувствовать по-настоящему рядом с собой, удерживать, защищать и поддерживать.

    «Дзен»

    Позы сна с партнером

    Во время сна с вашим партнером вы лежите друг к другу спиной, но тела ваши, однако, соприкасаются. Как правило, эта поза характерна для отношений с приличным стажем, и в ней нет ничего тревожного. Вас любят, вами дорожат... Просто вы давно вместе и, чтобы ощущать друг друга, необязательно все время сплетаться в объятиях.

    «Моя территория»

    Позы сна расскажут о ваших отношениях

    Есть позы сна пар, которые и парными назвать сложно. Если ваш партнер максимально далеко «отполз» на другую сторону постели, старается вас не касаться и при этом скрючивается, то пора бить в набат. Такое поведение указывает не просто на отсутствие потребности в контакте с вами, а на неприязнь и даже на некую обиду, которую он на вас затаил. В чем дело? Выясняйте скорей, иначе дальше будет только хуже.

    «Краб»

    О чем говорит поза сна

    Разновидность предыдущей позы, правда, более радикальная. Ваш партнер не просто уполз на край постели — он, заснув, продолжает двигаться в противоположную от вас сторону, рискуя свалиться на пол. Итог такого движения — когда утром ваш партнер просыпается с затекшими конечностями, которые всю ночь «висли» в воздухе, выпав за пределы ложа.

    «Зависимость»

    Позы сна фото

    Если партнер обнимает вас, положив руку между бедрами или под мышкой, значит, он нуждается в вас. Причем очень сильно. Не факт, что больше, чем вы нуждаетесь в нем, но это тот самый случай, когда вы смело можете говорить себе: «Я в ответе за тех, кого приручил».

    «Робость»

    Позы сна в картинках

    Партнер избегает прямых касаний руками в процессе засыпания и сна? Касается вас коленями, грудью, пятками и проч? Значит, он, несмотря на вашу близость, еще робеет и не до конца в вас уверен. Развейте его сомнения —покажите, как он для вас важен (если это, конечно, так).

    «Разговор»

    Позы сна пар фото

    Когда ваш мужчина спит к вам лицом (а вы — к нему лицом), но не касается вас, то, возможно, между вами назрела необходимость что-то прояснить. Что же вы медлите?

    «Звезда»

    Позы сна пар картинки

    Если один из вас лежит на животе, щедро раскинув руки и ноги, а второй довольствуется краем постели, знайте: тот, кто на животе, — бесспорный лидер, и мнение того, кто с краю, его не интересует. Не наше дело, конечно, лезть в вашу личную жизнь, но, друзья, разве это отношения? Нет, это кошмар, уж извините за прямоту.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз