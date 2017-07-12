Лечь в позу: что расскажет поза во сне о вашем партнере

Позы, которые принимают люди во время сна, могут кое-что рассказать об их отношениях с партнерами. Нужно прежде всего понимать, что позы сна зависят от того, в какой стадии находится роман. Недавно познакомившиеся и пары с приличным стажем, молодожены и скрывающие свою связь любовники, страстно влюбленные — все это накладывает свой отпечаток на положение во сне. О том, что означают позы во время сна, могут рассказать и окружающие обстоятельства: спит ли в комнате еще кто-то, например, дети или животные. Вот несколько характерных поз, которые расскажут о ваших отношениях, о том, как ваш партнер настроен к вам.

«Ложки»

Название это объясняется самой позой — когда тела пары напоминают две сложенные друг в друга ложки. Спать в обнимку с партнером — вариантов здесь множество. Данный вариант (мужчина обнимает женщину сзади) означает максимальную близость. Если же женщина в такой позе обнимает мужчину, это свидетельствует о ее лидерстве, правда, лидерстве взаимоуважительном. Любовь и нежность, и полное доверие — вот что такое поза «ложки».

«Самец»

О чем говорит поза сна, когда мужчина лежит на спине, а женщина у него на плече? О серьезном эго мужчины, о его лидерстве и собственничестве. Эти качества лишь поддерживаются слабой половиной, откровенно демонстрирующей эту самую слабость, готовность смотреть на мир в буквальном смысле слова с точки зрения своего мужчины.

«Колыбель»

Почти как «Самец», только более проникновенная поза. Мужчина не просто доминирует — он вас нежно обнимает, из этой позы сна следует, что он хочет вас чувствовать по-настоящему рядом с собой, удерживать, защищать и поддерживать.

«Дзен»

Во время сна с вашим партнером вы лежите друг к другу спиной, но тела ваши, однако, соприкасаются. Как правило, эта поза характерна для отношений с приличным стажем, и в ней нет ничего тревожного. Вас любят, вами дорожат... Просто вы давно вместе и, чтобы ощущать друг друга, необязательно все время сплетаться в объятиях.

«Моя территория»

Есть позы сна пар, которые и парными назвать сложно. Если ваш партнер максимально далеко «отполз» на другую сторону постели, старается вас не касаться и при этом скрючивается, то пора бить в набат. Такое поведение указывает не просто на отсутствие потребности в контакте с вами, а на неприязнь и даже на некую обиду, которую он на вас затаил. В чем дело? Выясняйте скорей, иначе дальше будет только хуже.

«Краб»

Разновидность предыдущей позы, правда, более радикальная. Ваш партнер не просто уполз на край постели — он, заснув, продолжает двигаться в противоположную от вас сторону, рискуя свалиться на пол. Итог такого движения — когда утром ваш партнер просыпается с затекшими конечностями, которые всю ночь «висли» в воздухе, выпав за пределы ложа.

«Зависимость»

Если партнер обнимает вас, положив руку между бедрами или под мышкой, значит, он нуждается в вас. Причем очень сильно. Не факт, что больше, чем вы нуждаетесь в нем, но это тот самый случай, когда вы смело можете говорить себе: «Я в ответе за тех, кого приручил».

«Робость»

Партнер избегает прямых касаний руками в процессе засыпания и сна? Касается вас коленями, грудью, пятками и проч? Значит, он, несмотря на вашу близость, еще робеет и не до конца в вас уверен. Развейте его сомнения —покажите, как он для вас важен (если это, конечно, так).

«Разговор»

Когда ваш мужчина спит к вам лицом (а вы — к нему лицом), но не касается вас, то, возможно, между вами назрела необходимость что-то прояснить. Что же вы медлите?

«Звезда»