Какому знаку зодиака вы подчиняетесь

Если вы хотя бы раз в жизни ощущали, что не способны сопротивляться влиянию какого-то человека и при этом он не обладал каким-либо авторитетом, то, скорее всего, вы столкнулись со своим так называемым «знаком-господином», который вне зависимости от ваших желаний способен подавить вас как личность. Чтобы вы не попались на астрологическую удочку и не стали заложницей своего «знака-домината», ELLE составил список из зодиакальных пар, которых никак нельзя назвать гармоничными и которые лучше избегать.

Козерог зависим от Льва

Сложно представить более диаметрально противоположные знаки, но, несмотря на это, Козерог подчиняется Льву, знаку, чьи качества вроде любви к похвале и особое внимание к одобрению окружающих он обычно высмеивает. Единственное, что может «спасти» Козерога в этом союзе — это ведение совместного быта. Когда он увидит Льва в бытовой обстановке, то сразу снимет розовые очки и поймет, с кем на самом деле связался.

Водолей зависим от Девы

Хотя в обычной жизни Водолей первым делом думает о собственном удобстве, в отношениях с Девой он забывает о себе и начинает идти на поводу у самого прагматичного знака Зодиака — заниматься домашними делами и составлять списки необходимых покупок. Кроме того, нельзя забывать, что Девы — отличные психологи и могут с легкостью найти ключик почти к любому знаку. Хотя есть большая вероятность, что через какое-то время Водолей все же устанет жить по четкому расписанию и снова начнет ставить собственные желания в приоритет.

Рыбы зависимы от Весов

Поскольку Весам обычно крайне сложно принимать решения, в этом союзе Рыбы берут на себя эту функцию и тем самым попадают в собственную ловушку. Все от того, что в обычной жизни флегматичные и не всегда уверенные в себе Рыбы вдруг начинают чувствовать свою значимость и необходимость.

Овен зависим от Скорпиона

В этом союзе Овен испытывает очень много неприятных эмоций, так как при попытке всецело завоевать внимание Скорпиона в большинстве случаев терпит неудачу. Причем в данном случае срабатывает известная пословица «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» — как только Скорпион старается вырваться из-под тотального контроля Овна, тот начинает с удвоенной силой добиваться своей цели.

Телец зависим от Стрельца

Стрелец способен надолго лишить Тельца сна и покоя. Все потому, что Стрелец сразу же начнет подначивать консервативного Тельца ставить перед собой новые цели и задачи, требующие незамедлительного решения. Но проблема в том, что медлительный Телец крайне тяжело переживает любые перемены в жизни и, смотря на более энергичного партнера, начинает копаться в себе и впадать в депрессию относительно своей несостоятельности.

Близнецы зависимы от Козерога

Близнецы восхищаются способностью Козерогов планомерно идти к цели, быть всегда собранными и строить долгосрочные планы. Желая сделать свою жизнь более упорядоченной, они подпадают под обаяние Козерога и стараются перенять их характер. Но обычно это лишь занижает их самооценку и делает еще более несчастными, так как Близнецам сложно справится со своей тягой к переменам.

Рак зависим от Водолея

В отношениях Рак не любит неопределенности и недосказанности, а Водолей, в свою очередь, мастер замалчивать истинные причины своих поступков и плохого настроения. Поэтому неудивительно, что в этом союзе Рак постоянно мучается, тогда как его партнер, наоборот, чувствует себя крайне гармонично. Если учесть, что большинство Раков нельзя назвать эгоистами, это может стать настоящей находкой для самовлюбленных Водолеев.

Лев зависим от Рыб

Рыб довольно сложно вывести из их меланхоличного состояния, поэтому, несмотря на все действия Льва, который, как известно, во всем стремится быть лучшим и ждет от окружающих постоянного подтверждения этого факта, ему будет крайне сложно ужиться с безэмоциональными Рыбами. Более того, с большой вероятностью Рыбы еще и начнут подначивать своего партнера, отмечая его несовершенства, что Льву вообще будет крайне сложно пережить.

Дева зависима от Овна

По своей природе Дева, пожалуй, самый неконфликтный знак Зодиака. И как только Овен поймет, что ему будет сходить с рук практически все, он с превеликим удовольствием сядет на шею своему партнеру. К несчастью для Девы, из-за своей скромности она вряд ли сможет переломить эту ситуацию в свою пользу.

Весы зависимы от Телецов

Несмотря на то, что эти знаки очень похожи в своем отношении к материальным ценностям и взглядам на жизнь, им совершенно противопоказан совместный быт. Все потому, что Тельцы будут вечно хотеть не того, что будут предлагать им Весы. А если учесть, что Весам и так довольно сложно сделать выбор в пользу чего-то одного, в данной ситуации им придется постоянно предлагать альтернативные варианты, и это будет сводить их с ума.

Скорпион зависим от Близнецов

Скорпион любит интриги и головоломки, а, как известно, Близнецы — один из самых загадочных знаков Зодиака. Кроме того, еще одним важным моментом является тот факт, что Близнецы могут интриговать безостановочно, даже не затрачивая на это дополнительных сил. И, как следствие, в этом союзе Скорпионы никогда не смогут найти ответов на все свои вопросы, что будет уязвлять их самолюбие и они будут все больше погружаться в лабиринт этих отношений.

Стрелец зависим от Рака