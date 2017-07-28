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    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    28 июля 2017

    Какой знак Зодиака вам следует избегать?

    С представителями каких стихий ваш знак несовместим?

    По мнению астрологов, объяснить, почему вы не можете найти общий язык с некоторыми людьми, крайне просто: их знак Зодиака категорически не подходит вашему. Чтобы не тратить драгоценное время на ненужные конфликты с людьми, запомните знаки Зодиака, представителей которых вам точно стоит избегать.

    Какой знак Зодиака вам следует избегать?ФОТОGetty Images

    Овен несовместим с Рыбами

    Рыбы по праву считаются одним из самых чувствительных знаков Зодиака, поэтому неудивительно, что прагматичный Овен, который редко показывает свои эмоции и уж тем более не любит проявлять их на публике, не сможет найти взаимопонимание с ранимыми Рыбами, нуждающимися в сопереживании.


    Телец несовместим с Близнецами

    По свой природе Тельцы крайне расчетливы и редко позволяют себе отклоняться от намеченного плана, тогда как Близнецы, наоборот, крайне спонтанны и могут в последний момент изменить свое решение на противоположное. Поэтому неудивительно, что между этими знаками Зодиака так часто возникают конфликты.

    Близнецы несовместимы с Девами

    Девы не любят, когда кто-то нарушает их привычный уклад жизни и уж тем более вмешивается в их планы, а поскольку это еще и один из самых требовательных знаков Зодиака, «спонтанным» Близнецам будет очень сложно ужиться со столь прагматичными натурами.

    Какой знак Зодиака вам следует избегать?

    Раки несовместимы с Козерогами

    Поскольку Раки очень эмоциональны, в первую очередь в своих партнерах они ищут сочувствие и сопереживание. Но от Козерогов вы этого вряд ли дождетесь. Они не любят показывать свои эмоции и стараются скрыть привязанность к партнеру, что еще больше ранит сверхчувствительных Раков.

    Львы несовместимы с Весами

    В отличие от Весов, Львы очень любят внимание и стараются привлечь его всеми возможными способами. Именно борьба за «место под солнцем» может стать главной причиной конфликтов между этими знаками Зодиака. Особенно если учесть, что больше всего Весы ценят в своих партнерах скромность.

    Девы несовместимы со Стрельцами

    Спокойные Девы вряд ли смогут понять и уж тем более разделить постоянную тягу Стрельцов к приключениям. К тому же мечта каждого Стрельца — совершить кругосветное путешествие. В свою очередь, Девы не любят переезжать с места на место, предпочитая домашний уют.

    Какой знак Зодиака вам следует избегать?

    Весы несовместимы с Раками

    Весы всю жизнь стремятся к равновесию и спокойствию, тогда как Раки с завидной регулярностью любят устраивать «эмоциональные бури», чтобы почувствовать «всю остроту жизни». Поэтому в данных отношениях вряд ли возможна гармония.

    Скорпионы несовместимы со Львами

    У этих знаков Зодиака слишком много общего, поэтому в отношениях вам не избежать соперничества. Кроме того, во время конфликтов ни один из вас не захочет пойти на компромисс, поэтому даже самая незначительная ссора может привести к неприятным последствиям.

    Стрельцы несовместимы с Тельцами

    Активная жизненная позиция Стрельцов противоречит спокойным и прагматичным Тельцам. При этом вы вряд ли сможете вести конструктивный диалог на тему семейного бюджета, все потому, что Тельцы крайне прижимисты и никогда не совершают спонтанных покупок, в то время как Стрельцы любят побаловать себя «милыми безделушками», которые нужны лишь для того, чтобы поднять им настроение.

    Какой знак Зодиака вам следует избегать?

    Козероги несовместимы с Овнами

    Оба этих знака не умеют идти на компромисс, и, как следствие, у них вред ли получится создать гармоничную пару. К тому же Козероги никогда не смогут до конца открыть свои чувства Овнам, а те, в свою очередь, будут воспринимать это как проявление слабости и демонстративно подчеркивать свое снисходительное отношение к партнеру. Данный факт будет еще больше раздражать Козерогов.

    Водолеи несовместимы со Скорпионами

    Несмотря на видимое спокойствие, Водолеям порой свойственно проявление слишком ярких эмоций. И как следствие — в порыве чувств они могут наговорить лишнего партнеру, после чего быстро извиниться за свою вспышку гнева. И конфликт действительно можно было бы считать исчерпанным, если бы не одно «но» — Скорпионы не умеют прощать.


    Рыбы несовместимы с Водолеями

    Как Рыбы, так и Водолеи — знаки сверхчувствительные, поэтому, чтобы построить гармоничные отношения, им нужны партнеры, которые будут прагматичными и безэмоциональными, иначе есть вероятность погрязнуть в переживаниях друг друга.

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