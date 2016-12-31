Каким знакам Зодиака повезет в 2017 году

Успех имеет множество лиц и достается тому, кто не бежит от судьбы, но умеет обратить в свою пользу происходящие события. Что обещает принести удачу вашему знаку Зодиака в 2017 году?

Овен (21 марта — 20 апреля)

Что принесет вам удачу: новые проекты

Новый 2017 год приготовил для Овнов богатый выбор новых возможностей – причем в самых разных областях. Предприимчивый Меркурий поможет вам с легкостью устанавливать нужные контакты и начинать успешные проекты без лишних сложностей и долгих приготовлений. Вы удивитесь: свежие идеи будут возникать, словно сами собой, а вслед за ними найдутся и простые решения. Доверяйте собственной интуиции: ваша чуткость поможет сделать наилучший выбор.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Что принесет вам удачу: решительное наступление

Мощный союз Солнца и Марса в 2017 году готовит для вашего знака весьма динамичное развитие событий. Не думайте, что вам удастся тихо отсидеться где-нибудь в уголке – звезды прямо подталкивают вас к решительному наступлению по всем фронтам и дают для этого необходимые возможности. Ваши усилия обязательно принесут плоды: вы сможете, наконец, разделаться с давними обязательствами, которые мешали жить радостно, с легкой душой. Смело идите в атаку – а победив, наслаждайтесь dolce vita.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Что принесет вам удачу: общение и креативность

2017 год обещает представителям вашего знака не только творческую, но и еще и очень продуктивную атмосферу. Смело задействуйте ваши связи и знакомства во всех областях: именно через общение вы получите необходимую помощь, а также новый взгляд на себя и на мир. Пристальное внимание Сатурна поможет вам преодолеть вашу обычную склонность к рассеянности в делах: наметив себе цель, проявите упорство и даже упрямство – такая стратегия оправдает себя наилучшим образом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Что принесет вам удачу: смелость и отвага

2017 год уже готов приоткрыть для вас двери будущего, четко наметив несколько очень интересных перспектив. Разница между теми, кто воспользуется шансом или же его упустит, заключается лишь в одном – в вашей способности проявить смелость. Причина тому – позиция Марса, который обещает удачу только тому, кто сможет решиться на первый шаг. Вам потребуется определенная отвага, чтобы преодолеть природную сдержанность и скромность, поднять какую-то щекотливую тему, проявить инициативу, а если нужно – и потребовать своего. Не сомневайтесь: такая стратегия обречена на успех.

Лев (23 июля — 23 августа)

Что принесет вам удачу: долгосрочные планы

Наступающий год может стать для вас началом целой череды важных внутренних изменений, которые открывают путь к счастливому будущему. Освободившись от некоторых иллюзий, вы сможете сопоставить свои идеи с реальностью и затем успешно претворять их в жизнь. Прошлый год был для вас победоносным – а теперь настала пора осмыслить достижения, подвести промежуточный итог и обратиться к будущему. Насладитесь этой паузой – и начинайте строить планы на завтра.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Что принесет вам удачу: энергия и находчивость

Наступающий 2017 год обещает вам гораздо больше шансов, чем подарил его предшественник. Многие сложные ситуации найдут свое разрешение, а в отношениях – даже непростых – вы всегда найдете возможность отстоять свои интересы. Энергии вам придаст воинственный Марс, однако не думайте, что вам предстоит сражаться в одиночку. Обратитесь к окружающим вас людям: именно они помогут подобрать ключ к успеху.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Что принесет вам удачу: открытая позиция

Грядущие двенадцать месяцев в целом обещают быть приятными, особенно – в плане отношений. Вас ждут открытия, которые не сулят ни сложных испытаний, ни неприятных сюрпризов. Происходящее настраивает вас на творческую волну, которая охватит практически все области вашей жизни. Ваша природная склонность к эмпатии и открытость другим людям принесут вам заслуженное признание и популярность. Вы очень востребованы, и это будет только на пользу: благодаря окружающим вы сможете преодолеть любые препятствия и ощущать себя счастливой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Что принесет вам удачу: давние мечты

2017 год обещает вам помочь в реализации проектов, которые прежде вы были вынуждены отодвинуть на задний план. Пора приступать к тому, о чем вы давно мечтали – вы получите свежий прилив энергии, да и все обстоятельства сложатся так, что вам удастся осуществить свои желания. К тому же многое из того, за что вы боролись в предыдущие годы, наконец, начнет приносить свои плоды. Ни в чем не сомневайтесь – и ощутите себя звездой!

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Что принесет вам удачу: желание перемен и поддержка близких

Новый год обещает пройти под знаком больших перемен, и что самое важное – они будут для вас желанными. Особенно это касается области ваших отношений, которые на ближайшие двенадцать месяцев выходят в вашей жизни на первый план. Не бойтесь и ничего не смущайтесь: друзья и близкие всегда поддержат вас в главном, а если возникнет такая необходимость – то избавят вас и от каких-то повседневных забот. Доверьтесь тем, кто вас любит – и наслаждайтесь новыми отношениями.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Что принесет вам удачу: скрытый потенциал

На грядущий год звезды вам приготовили наглядную презентацию ваших талантов и доселе скрытых возможностей. Новые двери будут для вас открываться одна за другой – вам только нужно посвятить немного времени тому, чтобы оценить каждый шанс и им воспользоваться. Такой анализ поможет вам обнаружить в себе новые ресурсы – зачастую очень неожиданные для окружающих. Ставьте планку как можно выше – и вы удивите себя и других.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Что принесет вам удачу: принцип ускорения

2017 год придаст энергии тому, что происходит во всех областях вашей жизни. Общение, отношения с людьми или практические задачи – все будет решаться намного быстрее и эффективнее, чем раньше. Такие авторитетные учителя, как Нептун и Сатурн, за прошедшие месяцы вам преподали несколько уроков терпения – и вот теперь ваша настойчивость уже начнет приносить свои плоды. Вы можете быть уверены в себе и окружающих – и смело наращивать скорость.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Что принесет вам удачу: расставание с прошлым