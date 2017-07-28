Каких женщин избегают мужчины?

«Я обязательно на тебе женюсь. В крайнем случае созвонимся». Некоторые женщины испытывают проблемы в отношениях с мужчинами еще на конфетно-букетном этапе. Если партнер ни с того ни с сего начал игнорировать ее звонки или, того хуже, избегать встреч, хотя пара еще толком не узнала друг друга, девушка, скорее всего, будет искать причины неудавшегося романа в мужчине. А тот вполне может подвести черту в отношениях хрестоматийной фразой «дело не в тебе, а во мне» — и она ведь в это поверит! На самом же деле подобная формулировка — не более чем учтивый способ порвать с девушкой без толковых объяснений. В действительности, вероятно, она одна из тех женщин, которых мужчины осознанно избегают.

Успешная леди

В современных реалиях, когда некоторые мужчины существуют буквально за счет женщин, не всех смутит подобный мезальянс. Но пока сторонники идеи абсолютного равноправия полов все же в меньшинстве. Если мужчина вырос в патриархальной семье с классическим распределением ролей между отцом и матерью, он, скорее всего, считает, что должен быть главным добытчиком в семье. Отношения с материально более успешной женщиной вызовут у него внутренний конфликт, который потом выльется во внешний. Проще говоря, мужчина будет чувствовать дискомфорт и даже комплексы рядом с женщиной более статусной, чем он. Подсознательно он будет испытывать страх, что не может обеспечивать ее на том уровне, на котором она уже привыкла жить, и предпочтет ретироваться к более «удобной» пассии.

Совет: помните героиню из фильма «Москва слезам не верит»? Действуйте по той же схеме: раскрывайте информацию о своих карьерных успехах перед партнером не сразу, чтобы не напугать. В конце концов, высокая должность — не то, чем девушка покоряет мужчину. Оставьте рассказ о своих успехах на потом, для начала расспросите кавалера о его достижениях.

Василиса Премудрая

Мужчины избегают умных женщин — ученые американских университетов Буффало и Техаса доказали это экспериментальным путем. Они проследили, что поначалу у мужчин складывает благоприятное впечатление об умных дамах, но при более близком знакомстве их уже не так сильно влечет интеллект: мужчины дистанцируются и выказывают меньше желания обмениваться контактами и встречаться вновь. Исследователи заключили, что мужчины теряют интерес к таким женщинам, так как ощущают ущемление своей мужественности.

Странно: получается, когда мужчины говорят «ищу умную и красивую», они лукавят? Нет, с пустышками, конечно, никто не хочет иметь дела; избегают мужчины, по сути, не умных женщин, а высокомерных, которые сразу ставят себя на ступень выше него по интеллектуальному развитию. Мало быть умной: университетские навыки — козырь при устройстве на работу, но не в личной жизни.

Совет: если вы действительно умная девушка, то не станете принижать кавалера, который вам действительно понравился, тем, что он не читал, к примеру, «Улисса». Эти пробелы всегда можно восполнить, а испорченное при знакомстве впечатление уже вряд ли удастся исправить.

Королева декаданса

Если женщина потеряла интерес к себе и происходящему вокруг и пребывает перманентно в упадническом настроении или в тоске по бывшему бойфренду — это тоже действует на сильный пол, как красный сигнал светофора. Мужчины любят легкость и открытость в отношениях, а сложный внутренний мир женщины, которая вечно злится на судьбу, отрицает свою привлекательность, критикует все вокруг, от погоды до выросшего курса валют, — проще говоря, не способная радоваться жизни, — для них как болотная трясина, которую надо обходить стороной. Напротив же девушки, излучающие оптимизм, заразительное жизнелюбие, притягивают парней как магнит.

Совет: умение быть счастливой, несмотря ни на что, — редкий талант. Однако именно с такой, довольной собой и жизнью женщиной мужчина стремится быть рядом, чтобы заряжаться ее жизнелюбием и делать ее еще счастливее.

Столбовая дворянка

Даже самого щедрого и благородного принца покоробит женская алчность и неблагодарность. Помните сварливую старуху из пушкинской сказки о Золотой рыбке? Она была ненасытна и не способна оценить старания мужа — и в результате известно у чего оказалась. Мужчине очень важна оценка женщины, ведь он из кожи вон лезет ради ее капризов. Пусть даже он уверен в себе и, кажется, не нуждается в похвале, поощрение любимой женщины будет для него справедливой наградой. Ну а те, кто принимает дары судьбы как данность, к сожалению, в итоге остаются в одиночестве.