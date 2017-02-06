Какой знак подходит вам по восточному календарю?

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Проверьте, насколько вы совместимы со своим партнером
Как и в астрологическом прогнозе, в восточном гороскопе есть знаки, которые подходят друг другу лучше, чем все остальные. И чтобы разобраться, с кем из них вам стоит начинать отношения, а кого лучше держать на расстоянии, ELLE составил таблицу совместимости. По вертикали указан ваш знак, по горизонтали — знак вашего партнера.
Не удивляйтесь, если у вас с первых минут общения возникнет ощущение, будто вы знакомы всю жизнь. Обычно пары с такой совместимостью легко находят общий язык и быстро начинают жить вместе. Вы с легкостью избегаете конфликтов и чаще всего в сложных ситуациях предпочитаете идти на уступки, дабы не расстроить партнера. Звезды благоволят вашему союзу. Браки между этими знаками, как правило, необычайно крепки.
Вы оба ищете ярких ощущений, поэтому, когда оказываетесь наедине с партнером, зачастую специально провоцируете конфликт, чтобы их получить. Вы часто ссоритесь и через какое-то время начинаете зависеть от негативных эмоций. К сожалению, в данном случае даже долгие разговоры «по душам» вряд ли смогут изменить ситуацию. Поэтому если вы ищете в жизни «тихую гавань», то этот партнер вам вряд ли подойдет. Хотя бывают и приятные исключения.
Именно про такую пару говорят: «Противоположности притягиваются». Причем в вашем случае так, что не оторвать. Вы совершенно разные по темпераменту люди, но именно это и помогает вам построить гармоничные партнерские отношения. Один из вас всегда готов уступить, другой же, наоборот, «продавить» свои интересы. Вас ждет длительный и вполне счастливый союз.
Вы не лезете вон из кожи, чтобы доказать партнеру, что вы лучше всех и достойны его любви, а он, в свою очередь, вдохновляет вас каждый день и делает вашу совместную жизнь максимально комфортной. В этом союзе вам вряд ли захочется изменить или даже смотреть на других мужчин, то же можно сказать и про вашу вторую половину. Не сомневайтесь, вы нашли именно ее.
Рядом с этим человеком вы вряд ли будете чувствовать себя счастливой, так как при любом удобном случае он будет показывать вам, насколько лучше разбирается в той или иной ситуации. Не ждите поддержки, в этих отношениях единственный вариант развития романа — вы полностью подчинены его воли и желаниям. Хотя, с другой стороны, из-за постоянной необходимости доказывать своему партнеру, на что вы на самом деле способны, есть большая вероятность сделать большой взлет по карьерной лестнице.
Помните хрестоматийные истории, когда вначале будущие супруги терпеть друг друга не могли, а потом стали образцово-показательной и любящей семьей? Так вот. Это точно не про вас. С представителем этого знака вам не только не стоит начинать отношения, но и в принципе лучше не поддерживать дружескую связь. Вы будете чувствовать, что человек явно пытается вас задеть всеми своими действиями, вы же, в свою очередь, не будете видеть в нем надежного партнера, из-за чего вам все время придется «держать оборону».
Нельзя сказать, что вы будете несчастливы друг с другом, но и о невероятной гармонии говорить не приходится. В данном случае ваши отношения будут похожи на американские горки — с временными затишьями и романтичными моментами, которые неотвратимо будут сменяться крупными ссорами и громкими скандалами. Но стоит отметить, что для некоторых людей именно так и выглядит идеальный брак, со всеми его взлетами и падениями. Ведь главное, что все эти эмоции вы будете переживать вместе.
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