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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

06 февраля 2017

Какой знак подходит вам по восточному календарю?

Проверьте, насколько вы совместимы со своим партнером

Как и в астрологическом прогнозе, в восточном гороскопе есть знаки, которые подходят друг другу лучше, чем все остальные. И чтобы разобраться, с кем из них вам стоит начинать отношения, а кого лучше держать на расстоянии, ELLE составил таблицу совместимости. По вертикали указан ваш знак, по горизонтали — знак вашего партнера.

Какая пара подходит вам по Восточному календарю

0 – отличная совместимость

Не удивляйтесь, если у вас с первых минут общения возникнет ощущение, будто вы знакомы всю жизнь. Обычно пары с такой совместимостью легко находят общий язык и быстро начинают жить вместе. Вы с легкостью избегаете конфликтов и чаще всего в сложных ситуациях предпочитаете идти на уступки, дабы не расстроить партнера. Звезды благоволят вашему союзу. Браки между этими знаками, как правило, необычайно крепки.

1 – вам не избежать проблем

Вы оба ищете ярких ощущений, поэтому, когда оказываетесь наедине с партнером, зачастую специально провоцируете конфликт, чтобы их получить. Вы часто ссоритесь и через какое-то время начинаете зависеть от негативных эмоций. К сожалению, в данном случае даже долгие разговоры «по душам» вряд ли смогут изменить ситуацию. Поэтому если вы ищете в жизни «тихую гавань», то этот партнер вам вряд ли подойдет. Хотя бывают и приятные исключения.

2 – партнерство

Именно про такую пару говорят: «Противоположности притягиваются». Причем в вашем случае так, что не оторвать. Вы совершенно разные по темпераменту люди, но именно это и помогает вам построить гармоничные партнерские отношения. Один из вас всегда готов уступить, другой же, наоборот, «продавить» свои интересы. Вас ждет длительный и вполне счастливый союз.

Какая пара подходит вам по Восточному календарю

3 – абсолютно гармоничные отношения

Вы не лезете вон из кожи, чтобы доказать партнеру, что вы лучше всех и достойны его любви, а он, в свою очередь, вдохновляет вас каждый день и делает вашу совместную жизнь максимально комфортной. В этом союзе вам вряд ли захочется изменить или даже смотреть на других мужчин, то же можно сказать и про вашу вторую половину. Не сомневайтесь, вы нашли именно ее.

4 – столкновение

Рядом с этим человеком вы вряд ли будете чувствовать себя счастливой, так как при любом удобном случае он будет показывать вам, насколько лучше разбирается в той или иной ситуации. Не ждите поддержки, в этих отношениях единственный вариант развития романа — вы полностью подчинены его воли и желаниям. Хотя, с другой стороны, из-за постоянной необходимости доказывать своему партнеру, на что вы на самом деле способны, есть большая вероятность сделать большой взлет по карьерной лестнице.

Какая пара подходит вам по Восточному календарю

5 – крайне конфликтная пара

Помните хрестоматийные истории, когда вначале будущие супруги терпеть друг друга не могли, а потом стали образцово-показательной и любящей семьей? Так вот. Это точно не про вас. С представителем этого знака вам не только не стоит начинать отношения, но и в принципе лучше не поддерживать дружескую связь. Вы будете чувствовать, что человек явно пытается вас задеть всеми своими действиями, вы же, в свою очередь, не будете видеть в нем надежного партнера, из-за чего вам все время придется «держать оборону».

6 – неравный союз

Нельзя сказать, что вы будете несчастливы друг с другом, но и о невероятной гармонии говорить не приходится. В данном случае ваши отношения будут похожи на американские горки — с временными затишьями и романтичными моментами, которые неотвратимо будут сменяться крупными ссорами и громкими скандалами. Но стоит отметить, что для некоторых людей именно так и выглядит идеальный брак, со всеми его взлетами и падениями. Ведь главное, что все эти эмоции вы будете переживать вместе.

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