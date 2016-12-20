Как устроить домашнюю вечеринку?

Высокая кухня из модных ресторанов

Если нет желания простоять перед вечеринкой весь день у плиты или есть сомнения в собственных кулинарных способностях, перепоручите это профессионалам. Сегодня практически каждый известный ресторан Москвы с радостью доставит вам любое блюдо из своего меню. Лично мы рекомендуем ресторан «Северяне» — за лучшее пастрами в столице и «Уголек» — за сочного сибаса, запеченного в винтажной американской дровяной печи. «Северяне»: т. (499) 700 0898, «Уголек»: т. (495) 629 0211.

Повар на дом

Хозяева кафе «Буфетрина» — дизайнер интерьера Ольга Гузино и ее брат Антон — организовали свое маленькое семейное дело под слоганом: «Мы здесь есть, чтобы вам поесть!» Попробовать блюда можно в кафе, расположенном на территории Artplay (стр. 9Е, 2-й этаж). По договоренности повара кафе выезжают на обслуживание частных мероприятий. «Буфетрина»: т. (925) 886 2816, www.artplay.ru/shops/bufetrina.html

Торты на заказ

Bon Vivant — домашняя кондитерская по производству «сладостей и радостей». Торты, капкейки, пирожные на заказ. Визитку этой компании мы обнаружили на красивом сладком подарке, который прислал к нам в редакцию декоратор Кирилл Истомин в благодарность за публикацию, а вкусу Кирилла Истомина мы доверяем безоговорочно. @bonvivant_msk: т. (910) 465 9699. Мы первыми тестировали гранатовые чизкейки, малиновые муссы и шоколадные кексы домашней кондитерской Виктора Колышева и обнаружили только один недостаток — они быстро исчезают. Его авторские торты приготовлены без химических красителей и консервантов. Можно заказать услугу кеттеринга. @ victorpastry: т. (916) 134 2034.

Флористический декор

Цветочные композиции, составленные профессиональными флористами, превратят ваш дом в цветущий сад или в зимнюю сказку. Компания Lid’s Eventhouse занимается праздничным декором интерьеров с 2004 года. Среди многих мероприятий она оформляла премию ELLE DECORATION ВЫБОР ГОДА. Отдельное направление — масштабные проекты новогоднего оформления зданий и территорий. Lid’s Eventhouse: т. (495) 643 4350, www.l-e-h.ru Еще одна рекомендация — студия декора Shakirova Julia. Основана в 2004 году. Дизайнер Юлия Шакирова – один из трендсеттеров в сфере event-декора. Студия декора Shakirova Julia: т. (985) 619 2235, www. shakirovajulia. ru Озеленением масштабных пространств занимается студия Roman Kovalishin. У флориста и художника-декоратора Романа Ковалишина просто впечатляющее портфолио. Roman Kovalishin: www. kovalishin.ru

Шатер в аренду

Если вы не хотите, чтобы гости разнесли ваш загородный дом, постарайтесь переместить всех на улицу. Для этого нужно взять в аренду шатер и газовые фонари, например, в компании Classic Tent: т. (495) 969 1215, www. classic-tent.ru

Воздушные шары

Украшать праздник гирляндами из множества воздушных шариков — банально и немодно. Лучше закажите десять, но больших шаров! Например, в компании «Лолитоп»: т. (495) 215 5549, www. lolitop.ru

Организация мероприятия «от и до»

Если у вас нет ни минуты для подготовки праздника, обратитесь в компании, которые готовы прийти на помощь и взять организацию мероприятия на себя. «Домашнее мероприятие накладывает на хозяев определенные обязательства, — считают эксперты по этикету из компании Noblesse Oblige Ольга Флер и Татьяна Полякова. — Не забудьте очень четко обозначить формат мероприятия в приглашении: время, дата, повод, обязательно дресс-код. Мы готовы спасти любую вечеринку в кратчайшие сроки, но все же лучше обращаться к нам минимум за месяц». Noblesse Oblige: т. (926) 001 2244, @ noblesseobligeetiquett

Праздничная иллюминация для дома и сада

Умело использованные световые акценты способны превратить любой дом и сад в идеальное место для встречи Нового года с неподражаемой сказочной атмосферой. Компании: Primula, т. (495) 984 1696, www.ng-primula.ru; «Свето Дизайн групп», т. (499) 190 4443, www. svetodesigngroup. ru; «Центр праздничной иллюминации» (СПб.), т. (981) 743 66 77, www.cpi-spb.com

Праздничный декор в аренду

Компания Eventsupport предлагает в аренду мебель и аксессуары для светских мероприятий. Здесь можно взять надув-ную мебель, газовые грили, фуршетные столы и светящиеся шары. Eventsupport: т. (495) 120 4001, www. eventsupport.pro Творческая мастерская «Аренда-Декора» предлагает производство декораций и прокат необычного декора. Такого, как большие светящиеся буквы, большие меловые доски «пресс-воллы», чехлы для стульев, пуфы, световые деревья, зеркальные шары. «Аренда-Декора»: т. (495) 777 4293, www.arendadecora.ru

Клининговые компании