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    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    02 августа 2017Козырева Юна

    Как по чертам лица определить финансовое положение человека

    Как определить статус нового знакомого, не изучая его банковский счет?

    Группа канадских ученых установила очевидную зависимость между выражением лица человека и его финансовым положением. Хотите узнать, какая сумма буквально написана у вас на лбу? Примите «непроницаемый» вид и подойдите к зеркалу.

    Как по чертам лица определить финансовое положение человека

    Психологи из университета Торонто провели эксперимент, в ходе которого сделали неожиданный вывод: нейтральное — то есть лишенное ярко проявленных эмоций — выражение лица может многое рассказать о вашем экономическом благополучии. Внимательный наблюдатель также сможет определить, к какому социальному классу вы относитесь: оказалось, удачный или не очень жизненный опыт всегда меняет черты лица, накладывая на них вполне определенный эмоциональный отпечаток. Причем если человек в данный момент чему-то радуется, удивляется или, наоборот, чем-то обижен или расстроен, считать его «финансовую подноготную» становится сложнее — для этого необходимо спокойное выражение.

    Отсюда можно сделать любопытное заключение, считает психолог Тора Бьернсдоттир, одна из авторов эксперимента: люди с «богатыми» или «бедными» лицами с первых же минут знакомства получают разные шансы в плане дальнейшего развития отношений. Особенно сильно это может повлиять на результаты собеседования при приеме на работу. «Такое первое впечатление легко превращается в «самосбывающееся пророчество» — отношение к вам собеседника неосознанно возникает с первых же минут знакомства и начинает влиять на ваши возможности», — объясняет психолог.

    Каким же путем ученые пришли к таким выводам? Они предложили нескольким десяткам добровольцев сфотографироваться с максимально нейтральным, лишенным эмоций выражением лица. После этого фото участников разделили на группы — в зависимости от величины их дохода. А затем еще одной группе участников эксперимента предложили, рассматривая фото, догадаться, насколько изображенный на нем человек обеспечен деньгами или нуждается в средствах.

    Как по чертам лица определить положение человека

    Чаще всего догадки оказывались верными. «С течением времени ваше лицо становится отражением вашего жизненного опыта, — объясняет профессор Николас Роул. — Например, можно предположить, что человек, который часто испытывает ощущение удовлетворения и счастья, занимает в обществе более высокую и прочную позицию. А такой статус говорит и о его финансовой стабильности. Именно в тот момент, когда мы уверены, что у нас «непроницаемое» выражение лица, оно выдает наше положение». Иными словами, «расправленные» черты лица и светлый взгляд говорят об общем благополучии, а опущенные уголки губ или невольная горечь в глазах сигнализируют о неудачах.

    Интересная деталь: точность денежного «диагноза» никак не зависела ни от пола, ни от расовой принадлежности изображенного на фото человека, ни даже от того времени, в течение которого участник эксперимента рассматривал тот или иной портрет.

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