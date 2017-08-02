Как по чертам лица определить финансовое положение человека

Группа канадских ученых установила очевидную зависимость между выражением лица человека и его финансовым положением. Хотите узнать, какая сумма буквально написана у вас на лбу? Примите «непроницаемый» вид и подойдите к зеркалу.

Психологи из университета Торонто провели эксперимент, в ходе которого сделали неожиданный вывод: нейтральное — то есть лишенное ярко проявленных эмоций — выражение лица может многое рассказать о вашем экономическом благополучии. Внимательный наблюдатель также сможет определить, к какому социальному классу вы относитесь: оказалось, удачный или не очень жизненный опыт всегда меняет черты лица, накладывая на них вполне определенный эмоциональный отпечаток. Причем если человек в данный момент чему-то радуется, удивляется или, наоборот, чем-то обижен или расстроен, считать его «финансовую подноготную» становится сложнее — для этого необходимо спокойное выражение.

Отсюда можно сделать любопытное заключение, считает психолог Тора Бьернсдоттир, одна из авторов эксперимента: люди с «богатыми» или «бедными» лицами с первых же минут знакомства получают разные шансы в плане дальнейшего развития отношений. Особенно сильно это может повлиять на результаты собеседования при приеме на работу. «Такое первое впечатление легко превращается в «самосбывающееся пророчество» — отношение к вам собеседника неосознанно возникает с первых же минут знакомства и начинает влиять на ваши возможности», — объясняет психолог.

Каким же путем ученые пришли к таким выводам? Они предложили нескольким десяткам добровольцев сфотографироваться с максимально нейтральным, лишенным эмоций выражением лица. После этого фото участников разделили на группы — в зависимости от величины их дохода. А затем еще одной группе участников эксперимента предложили, рассматривая фото, догадаться, насколько изображенный на нем человек обеспечен деньгами или нуждается в средствах.

Чаще всего догадки оказывались верными. «С течением времени ваше лицо становится отражением вашего жизненного опыта, — объясняет профессор Николас Роул. — Например, можно предположить, что человек, который часто испытывает ощущение удовлетворения и счастья, занимает в обществе более высокую и прочную позицию. А такой статус говорит и о его финансовой стабильности. Именно в тот момент, когда мы уверены, что у нас «непроницаемое» выражение лица, оно выдает наше положение». Иными словами, «расправленные» черты лица и светлый взгляд говорят об общем благополучии, а опущенные уголки губ или невольная горечь в глазах сигнализируют о неудачах.