Тысячелетиями люди ищут связь между судьбой и датой рождения. Одни верят в астрологию, другие – в китайский гороскоп, а некоторые – и вовсе в календарь друидов. Научного объяснения всему этому нет, но известно, что в первый месяц жизни у человека формируется связь с реальностью и закладываются основные привычки. Так что от месяца вашего рождения нередко зависит мироощущение и даже характер. Особенно четко эта связь прослеживается у прекрасной половины человечества - выясняем особенности поведения каждого из 12 месяцев, которые могли отразиться на вас.

Январские женщины

Родившиеся в первом месяце года напористы, амбициозны, любят во всем порядок. Они довольно консервативны и потому очень серьезно относятся к отношениям. Иногда они бывают слишком критичны, могут придираться по мелочам к своему партнеру, но только потому, что хотят для него как лучше. О своих чувствах январские леди предпочитают не распространяться всем подряд, и по этой причине окружающие считают их холодными. Они же просто умеют держать дистанцию, позволяя приблизиться к себе только тем, кого сами любят и ценят. Как правило, эти избранные находятся с ними на одном интеллектуальном уровне. Так что, если хотите быть с ними близки, прокачивайте свой IQ.



Февральские женщины

Девушки, рожденные в феврале, натуры романтичные и несколько взбалмошные. Не каждый мужчина в силах понять их загадочную душу, а главное – понять причину их постоянно меняющегося настроения. Но таким женщинам и не нужен «каждый», им нужен особенный (подсказка – мужчина с ангельским терпением). Февральские женщины также отличаются безграничным воображением и способностью к абстрактному мышлению. И вот еще что нужно знать о рожденных в последний месяц зимы: если вы однажды обманете их, пусть даже в бытовых пустяках, вам укажут на дверь и без всякой рефлексии разорвут с вами все дипломатические отношения.

Мартовские женщины

Женщин, рожденных в марте, ценят за верность и преданность. Им можно доверять секреты и ходить с ними в разведку – они вас не выдадут. Очень часто мартовские девушки обаятельны и харизматичны. Но своими женскими чарами они окутывают не всех, действуя прицельно. Влюбляются с трудом, зато раз и навсегда. Идеально, если эти однолюбки встретят мартовского мужчину. По убеждениям, темпераменту и характеру они как нельзя лучше подходят друг другу.



Апрельские женщины

Эти женщины – прирожденные дипломаты. Они невероятно общительны и легко находят темы для разговоров с любым человеком. Но пусть вас не обманывает их кажущаяся легкость и непринужденность – апрельские женщины по-настоящему взрывоопасны. Их мужчинам лучше не давать повода для ревности, иначе гарантирован грандиозный скандал. Если сцены ревности уже не избежать, попытайтесь потушить пламя или просто спасайтесь бегством. Конструктивно вести диалог с взбешенной апрельской девушкой невозможно, зато она лучше других знает толк в наслаждениях. В постели она сделает своего мужчину самым счастливым. Время от времени у девушек, рожденных в апреле, случается приступ жалости к самим себе, но увидят это немногие. Свою душу апрельские дамы открывают только тем, кто заслуживает их доверия, и кто сделает все, чтобы его не потерять.



Майские женщины

В этом месяце рождаются настойчивые и преданные своим убеждениям женщины. Они сильны духом и ни при каких обстоятельствах не нарушают свой моральный кодекс. Внешне эти женщины яркие и привлекательные. Сочувствуем тем мужчинам, которые влюбились в них безответно. А таких немало! Если майские роковые красавицы не испытывают похожих чувств к мужчине, то они легко разобьют его сердце. Любовные истории с трагическим концом – это по их части.



Июньские женщины

В начале лета рождаются творческие, коммуникабельные, любопытные девушки. Окружающим часто достается от них, ведь они всегда говорят то, что думают, не стесняясь в выражениях. Рожденные в июне уверены, что лучше сказать правду в лицо, чем за спиной. И хотя истина часто на их стороне, из-за такой позиции многие на них смертельно обижаются. В любви июньская женщина опасна – мужчин она часто рассматривает как игрушку или орудие для достижения своих целей. Помните это, пока не влюбились!



Июльские женщины

Эти дамы отличаются вежливостью и миролюбивым характером, они избегают конфликтов и даже в самой острой ситуации не опускаются до хамства. Окружающие справедливо считают их умными и красивыми женщинами, пусть и неприступными. Со своими близкими друзьями июльские богини предельно откровенны, но предательств не прощают. Мужчины, имейте в виду, что эти девушки тонко чувствуют фальшь. Даже не пытайтесь водить их за нос!



Августовские женщины

Эти знойные красавицы с детства привыкли быть в центре вселенной и от нехватки мужского внимания явно не страдают. И правда – мужчинам ничего не стоит потерять голову от одного их взгляда. Но помните, что в любовных и семейных отношениях женщины августа всегда берут руль в свои руки. Роль подкаблучника вас не расстраивает? Тогда ваш союз с «августейшей» особой может стать вполне гармоничным и счастливым. Рожденные в этом месяце женщины хотя и большие эгоистки, но сердце у них огромное. Все вокруг наслышаны об их доброте и щедрости. В компаниях этих девушек обожают за искрометное чувство юмора. Но при этом они не любят, когда подшучивают над ними.



Сентябрьские женщины

Добрые, преданные, симпатичные сентябрьские женщины – мечта мужчин, ищущих серьезные отношения. Те, кто находятся в поисках девушки на одну ночь, могут сразу проходить мимо. Рожденные в бархатный сезон мечтают о волшебной встрече на всю жизнь, но из-за неудач часто становятся осторожными и закрытыми. А еще сентябрьские женщины довольно критичны в своих оценках и имеют завышенные ожидания в отношении своих партнеров. Докажите ей свою исключительность, чтобы завоевать ее сердце раз и навсегда.



Октябрьские женщины

Рожденные в октябре отличаются сильным и непреклонным характером. У них сильно развиты интеллект и эмпатия. Они очень эмоциональны, но еще и очень умны, поэтому никогда не будут плакать на виду у посторонних. Другие женщины часто ненавидят их – скорее всего, завидуя их семейному благополучию. Октябрьским девушкам везет на самых достойных представителей мужского пола, и они, в свою очередь, умеют создать все условия для счастливой супружеской жизни.



Ноябрьские женщины

О, эти дамы всегда на шаг впереди других. Они активны, последовательны, проницательны, с прекрасно развитой интуицией. Поэтому играть на чувствах роковых женщин ноября не стоит. Конец будет самым печальным. Но зная это, мужчины все равно тянутся к ним. Потому что с ноябрьскими девушками никогда не бывает скучно, да и в сексе они — настоящий огонь!

Декабрьские женщины