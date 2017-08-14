Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    14 августа 2017

    Как месяц рождения влияет на вашу жизнь?

    Действительно ли дата рождения связана с вашей судьбой?

    Тысячелетиями люди ищут связь между судьбой и датой рождения. Одни верят в астрологию, другие – в китайский гороскоп, а некоторые – и вовсе в календарь друидов. Научного объяснения всему этому нет, но известно, что в первый месяц жизни у человека формируется связь с реальностью и закладываются основные привычки. Так что от месяца вашего рождения нередко зависит мироощущение и даже характер. Особенно четко эта связь прослеживается у прекрасной половины человечества - выясняем особенности поведения каждого из 12 месяцев, которые могли отразиться на вас.

    Январские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [17]

    Родившиеся в первом месяце года напористы, амбициозны, любят во всем порядок. Они довольно консервативны и потому очень серьезно относятся к отношениям.

    Иногда они бывают слишком критичны, могут придираться по мелочам к своему партнеру, но только потому, что хотят для него как лучше. О своих чувствах январские леди предпочитают не распространяться всем подряд, и по этой причине окружающие считают их холодными.

    Они же просто умеют держать дистанцию, позволяя приблизиться к себе только тем, кого сами любят и ценят. Как правило, эти избранные находятся с ними на одном интеллектуальном уровне. Так что, если хотите быть с ними близки, прокачивайте свой IQ.


    Февральские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [12]

    Девушки, рожденные в феврале, натуры романтичные и несколько взбалмошные. Не каждый мужчина в силах понять их загадочную душу, а главное – понять причину их постоянно меняющегося настроения. Но таким женщинам и не нужен «каждый», им нужен особенный (подсказка – мужчина с ангельским терпением). Февральские женщины также отличаются безграничным воображением и способностью к абстрактному мышлению.

    И вот еще что нужно знать о рожденных в последний месяц зимы: если вы однажды обманете их, пусть даже в бытовых пустяках, вам укажут на дверь и без всякой рефлексии разорвут с вами все дипломатические отношения.

    Мартовские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [14]

    Женщин, рожденных в марте, ценят за верность и преданность. Им можно доверять секреты и ходить с ними в разведку – они вас не выдадут.

    Очень часто мартовские девушки обаятельны и харизматичны. Но своими женскими чарами они окутывают не всех, действуя прицельно. Влюбляются с трудом, зато раз и навсегда. Идеально, если эти однолюбки встретят мартовского мужчину. По убеждениям, темпераменту и характеру они как нельзя лучше подходят друг другу.


    Апрельские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [11]

    Эти женщины – прирожденные дипломаты. Они невероятно общительны и легко находят темы для разговоров с любым человеком. Но пусть вас не обманывает их кажущаяся легкость и непринужденность – апрельские женщины по-настоящему взрывоопасны. Их мужчинам лучше не давать повода для ревности, иначе гарантирован грандиозный скандал. Если сцены ревности уже не избежать, попытайтесь потушить пламя или просто спасайтесь бегством. Конструктивно вести диалог с взбешенной апрельской девушкой невозможно, зато она лучше других знает толк в наслаждениях. В постели она сделает своего мужчину самым счастливым.

    Время от времени у девушек, рожденных в апреле, случается приступ жалости к самим себе, но увидят это немногие. Свою душу апрельские дамы открывают только тем, кто заслуживает их доверия, и кто сделает все, чтобы его не потерять.


    Майские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [13]

    В этом месяце рождаются настойчивые и преданные своим убеждениям женщины. Они сильны духом и ни при каких обстоятельствах не нарушают свой моральный кодекс.

    Внешне эти женщины яркие и привлекательные. Сочувствуем тем мужчинам, которые влюбились в них безответно. А таких немало! Если майские роковые красавицы не испытывают похожих чувств к мужчине, то они легко разобьют его сердце. Любовные истории с трагическим концом – это по их части.


    Июньские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [9]

    В начале лета рождаются творческие, коммуникабельные, любопытные девушки.

    Окружающим часто достается от них, ведь они всегда говорят то, что думают, не стесняясь в выражениях. Рожденные в июне уверены, что лучше сказать правду в лицо, чем за спиной. И хотя истина часто на их стороне, из-за такой позиции многие на них смертельно обижаются.

    В любви июньская женщина опасна – мужчин она часто рассматривает как игрушку или орудие для достижения своих целей. Помните это, пока не влюбились!


    Июльские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [8]

    Эти дамы отличаются вежливостью и миролюбивым характером, они избегают конфликтов и даже в самой острой ситуации не опускаются до хамства. Окружающие справедливо считают их умными и красивыми женщинами, пусть и неприступными. Со своими близкими друзьями июльские богини предельно откровенны, но предательств не прощают. Мужчины, имейте в виду, что эти девушки тонко чувствуют фальшь. Даже не пытайтесь водить их за нос!


    Августовские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [6]

    Эти знойные красавицы с детства привыкли быть в центре вселенной и от нехватки мужского внимания явно не страдают. И правда – мужчинам ничего не стоит потерять голову от одного их взгляда. Но помните, что в любовных и семейных отношениях женщины августа всегда берут руль в свои руки. Роль подкаблучника вас не расстраивает? Тогда ваш союз с «августейшей» особой может стать вполне гармоничным и счастливым.

    Рожденные в этом месяце женщины хотя и большие эгоистки, но сердце у них огромное. Все вокруг наслышаны об их доброте и щедрости. В компаниях этих девушек обожают за искрометное чувство юмора. Но при этом они не любят, когда подшучивают над ними.


    Сентябрьские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [16]

    Добрые, преданные, симпатичные сентябрьские женщины – мечта мужчин, ищущих серьезные отношения. Те, кто находятся в поисках девушки на одну ночь, могут сразу проходить мимо. Рожденные в бархатный сезон мечтают о волшебной встрече на всю жизнь, но из-за неудач часто становятся осторожными и закрытыми.

    А еще сентябрьские женщины довольно критичны в своих оценках и имеют завышенные ожидания в отношении своих партнеров. Докажите ей свою исключительность, чтобы завоевать ее сердце раз и навсегда.


    Октябрьские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [15]

    Рожденные в октябре отличаются сильным и непреклонным характером. У них сильно развиты интеллект и эмпатия. Они очень эмоциональны, но еще и очень умны, поэтому никогда не будут плакать на виду у посторонних.

    Другие женщины часто ненавидят их – скорее всего, завидуя их семейному благополучию. Октябрьским девушкам везет на самых достойных представителей мужского пола, и они, в свою очередь, умеют создать все условия для счастливой супружеской жизни.


    Ноябрьские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [10]

    О, эти дамы всегда на шаг впереди других. Они активны, последовательны, проницательны, с прекрасно развитой интуицией. Поэтому играть на чувствах роковых женщин ноября не стоит. Конец будет самым печальным.

    Но зная это, мужчины все равно тянутся к ним. Потому что с ноябрьскими девушками никогда не бывает скучно, да и в сексе они — настоящий огонь!

    Декабрьские женщины

    Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь фото [7]

    Девушки, родившиеся в декабре, наделены невероятным везением. Даже попав в плохую историю, они всегда выйдут из нее победительницами.

    У них открытое сердце, крайне нетерпеливый характер и завидное жизнелюбие. Их не пугают трудности, поэтому рано или поздно они все равно получают то, чего хотели. В самые черные дни они не поддаются унынию и вдохновляют других на большие дела. Это «девушки-праздник», они умеют поднять настроение. И наконец, «декабристки» способны стать счастливыми талисманами для своих мужчин.


    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз