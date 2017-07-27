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    Отношения

    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    27 июля 2017

    Избитый сюжет: повседневные привычки, убивающие отношения

    Рассказываем, как избежать типичных ошибок и жить долго и счастливо

    Каким бы фееричным ни было начало романа, рано или поздно в паре наступает момент, когда кто-то из партнеров задается вопросом: как мы дошли до такого, ведь все прекрасно начиналось? Не вполне был прав классик, утверждавший, что «все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Большинство пар наступают на одни грабли, совершая вещи, убивающие отношения. В нашем обзоре — повседневные привычки, от которых лучше избавиться, иначе отношения ждет неминуемый крах.

    Принимайте друг друга такими, какие вы есть

    Принимайте друг друга такими, какие вы есть

    Самая распространенная привычка в отношениях — пытаться изменить партнера. Это всегда приводит к печальному исходу. Примите несовершенства второй половины, ведь именно таким он вас привлек изначально. Если они не смутили вас тогда, значит, с ними вполне можно смириться. Изменившись, это будет совсем другой человек, возможно, даже чужой вам. Попробуйте изменить свое отношение к этим «слабостям» партнера, быть может, где-то вы найдете их милыми.

    Не бросайтесь резкими словами

    Не бросайтесь резкими словами

    Сказанного сгоряча, к сожалению, не вернешь. Даже если словесная грубость будет прощена, то забудется она вряд ли. Такой осадок с каждым разом будет копиться и в конце концов приведет к выгоранию чувств. Конфликты в совместной жизни неизбежны, но оскорблениям в них места нет. Научитесь разряжать напряжение юмором, лаской и открытостью к компромиссам.

    Не ревнуйте к прошлому

    Не ревнуйте к прошлому

    Если вы задумали операцию «Как отделаться от парня побыстрее», то ревность к прошлым отношениям и вопросы из серии «а я лучше твоей бывшей?» сработают на ура. Сложно представить более бессмысленное занятие, чем сравнение себя в физическом, интеллектуальном и каком угодно плане с экс-пассиями в расчете на то, что партнер озвучит желанное «ты на свете всех милее». Не забывайте о чувстве собственного достоинства, иначе о нем не вспомнит и ваш возлюбленный.

    «Ты на мне женишься?»

    «Ты на мне женишься?»

    Эпичнее ошибки с ревностью к призракам прошлого могут быть разве что расспросы о свадьбе, которой может еще и в проекте-то нет. Молчание в данном случае — золото. Давление на мужчину с темой брака — это верный путь к разрыву. Тем, для кого свадьба — пройденный этап, тоже не рекомендуется рефлексировать по этому поводу, досаждая супругу расспросами о том, не жалеет ли он о своем выборе и вполне ли счастлив. Этим вы вызовете раздражение в лучшем случае, а в худшем — подтолкнете партнера к выводам, которых так опасались.

    Контролируйте себя, а не его

    Контролируйте себя, а не его

    Многие незаметно для себя в отношениях превращаются в неутомимого Коломбо. Они бдят и днем, и ночью, проверяя сообщения партнера, имейлы и прочие средства коммуникации на предмет связей на стороне. Некоторые, что хуже, идут в открытую с расспросами «где ты был», «кто рядом с тобой», «почему мне не позвонил» — мужчины по своей природе терпеть не могут контроль. Имейте, во-первых, гордость (не путать с гордыней, что убивает отношения), а во-вторых, доверие — на нем зиждется ваше счастье.

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