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Отношения

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29 декабря 2016

Да всю правду расскажи: гадания на Новый год

Для тех, кто не любит получать от жизни сюрпризы и хочет заглянуть в замочную скважину 2017 года

Для начала небольшая ремарка: делать непростой выбор между художественной нарезкой салата «Оливье», прической, как на показе Dior, и попыткой узнать судьбу за пару часов до боя курантов вам все-таки не придется. Несмотря на то, что в наш обиход вошло выражение «гадания на Новый год» речь идет о святочных ритуалах — периоде с 1 по 19 января (особенно удачными, «заряженными», считаются 1, 6, 7, 13, 14 и 19-е).

Гадания на Новый год

Как узнать, сбудутся ли ваши надежды на предстоящий год?

Классические варианты гадания на Новый год известны столетиями. Например, вода и белый воск. (В оригинале на Руси использовали расплавленное олово, а в западной традиции — сырое яйцо и кипяток.) Достаточно зажечь свечу, дать воску время, чтобы расплавиться, и капнуть несколько капель в холодную воду. Дальше — пустите в ход свое воображение. Возможно, в застывших очертаниях вы сможете узнать лицо Бена Аффлека с третьим «Оскаром», свадьбу Леонардо Ди Каприо или российский паспорт танцующего миллионера. Если явные параллели провести все-таки сложно — даем подсказку: несколько полосок предсказывают дорогу (что и говорить об изображении самолета, поезда или очертаниях Франции); россыпь мелких капель — к деньгам; звезда — успехи на работе; гроздь винограда или цветок — новая любовь; гриб — крепкое здоровье; дракон — исполнение заветного желания; зверь (от лисы до покемона) — в вашем окружении появятся интриганы, будьте начеку; колокол — приятный сюрприз; яблоко — решение давнего вопроса.

Самое точное предсказание на воске, по слухам, — в полночь, 1 января. Чем не альтернатива бенгальским огням и пепельным остаткам желания в бокале шампанского?

Гадания на Новый год

Еще один увлекательный вариант гадания под Новый год — по погоде. Это вполне объяснимо — столетиями она играла решающее значение для выживания. Так ветер, который дует 1 января, сообщает о том, какими будут следующие 12 месяцев. Следите за прогнозом в вашем регионе. Северный ветер — символ прагматизма и реализма, не стройте на год завышенных планов, а здраво оцените, какие ресурсы есть в вашем распоряжении и как их можно увеличить. Восточный — приносит новые идеи, свежие взгляды, открывает небывалые горизонты и перспективы. Южный — олицетворяет страсть и жизненные силы, вы будете готовы свернуть горы, приготовьтесь любить и творить. А западный — напоминает о семейных узах, укрепляет чувства.

Два самых элементарных варианта гадания на Новый год 2017, которые можно исполнить, между делом, под бой курантов — книга и игральные кости. В первом случае берете любую важную для вас книгу и открываете на произвольной странице, указывая на строчку. Ваше предсказание готово! Во втором — бросьте в полночь на стол игральные кости. Выпавшая единица призывает отложить важные дела и принятие судьбоносных решений еще на год вперед; двойка — конфликтная цифра, в 2017 году придется проявить чудеса дипломатии; тройка — сулит путешествия и новые знакомства; четверка — удачу в той сфере, на которую вы делаете ставку; пятерка — финансовое благополучие и дополнительный заработок; шестерка — любовь.

Гадания на Новый год

Беспроигрышный вариант — приготовить двенадцать записок с заветными желаниями или ключевыми темами (карьера, любовь, здоровье, кольцо Cartier... — одну оставьте пустой), сверните и сложите их под подушку. Какую карточку вы вытянете на утро — тому и быть. Чистый лист означает, что судьба приготовила вам сюрприз.

Гадания на Новый год существуют не только в нашей стране. На Западе (не меньше русских на ритуалах помешаны, например, шотландцы) существует традиция гадать на подарках. Презент, который первым внесли в дом гости, характеризует наступающий год для этой семьи. Так, в древние времена, было принято приходить с кусочком угля — он символизировал тепло домашнего очага. Хорошей приметой была и бутылка виски. Счастливым считался год для той семьи, кому в гости первым приходил высокий темноволосый мужчина. Видимо, эта примета восходит к временам, когда викинги представляли собой угрозу, а они, как правило, были коренастыми блондинами. Хотите повторить шотландскую традицию — установите на входе в квартиру фейсконтроль.

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