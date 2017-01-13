Лучшие гадания на суженого

Понедельник – первый рабочий день после новогодних каникул, но это не значит, что праздничные дни подошли концу. По древней русской традиции веселье может длиться еще неделю, потому что в разгаре Святки – 12 праздничных дней, начавшихся в рождественскую ночь (7 января) и завершающихся в день праздника Крещения (19 января). Но поскольку большинству из нас приходится ходить на работу, а безудержные застолья не вписываются в трудовой график, есть смысл акцентироваться на любимом дамском развлечении – святочных гаданиях.

Святочные гадания считаются самыми точными, они существуют еще со времен языческой Руси. Считается, что именно в эти две недели, когда границы между мирами наиболее тонки, каждый может получить правдивые ответы на самые важные вопросы. Особенно пророческими считаются гадания, устраиваемые в крещенскую ночь, накануне праздника.

Для того, чтобы гадания на любовь получились самыми многообещающими, во время «сеанса» следует придерживаться некоторых правил и условий:

1. Нельзя скрещивать руки и ноги.

2. Обязательно нужно снять все кольца и другие предметы, которые на вас завязаны или опоясывают – ремни, браслеты, заколки, резинки для волос (в некоторых случаях даже снимают обувь и одежду).

3. В помещении, где гадают, нельзя шуметь, должна сохраняться полная тишина. Исключается любое освещение, кроме свечей.