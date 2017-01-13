Лучшие гадания на суженого

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Эксперт программы «Гадалка» на ТВ-3 раскрывает секреты самого популярного святочного гадания – на суженого
Понедельник – первый рабочий день после новогодних каникул, но это не значит, что праздничные дни подошли концу. По древней русской традиции веселье может длиться еще неделю, потому что в разгаре Святки – 12 праздничных дней, начавшихся в рождественскую ночь (7 января) и завершающихся в день праздника Крещения (19 января). Но поскольку большинству из нас приходится ходить на работу, а безудержные застолья не вписываются в трудовой график, есть смысл акцентироваться на любимом дамском развлечении – святочных гаданиях.
Святочные гадания считаются самыми точными, они существуют еще со времен языческой Руси. Считается, что именно в эти две недели, когда границы между мирами наиболее тонки, каждый может получить правдивые ответы на самые важные вопросы. Особенно пророческими считаются гадания, устраиваемые в крещенскую ночь, накануне праздника.
Для того, чтобы гадания на любовь получились самыми многообещающими, во время «сеанса» следует придерживаться некоторых правил и условий:
1. Нельзя скрещивать руки и ноги.
2. Обязательно нужно снять все кольца и другие предметы, которые на вас завязаны или опоясывают – ремни, браслеты, заколки, резинки для волос (в некоторых случаях даже снимают обувь и одежду).
3. В помещении, где гадают, нельзя шуметь, должна сохраняться полная тишина. Исключается любое освещение, кроме свечей.
Перед сном в один из святочных вечеров положите под подушку четырех карточных королей всех мастей и произнесите: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне!» Во сне явится ваш жених в образе короля. Если приснится пиковый – жених будет пожилым ревнивцем, червонный король означает молодого и богатого, крестовый – военный или бизнесмен, а бубновый – ваш желанный.
В бока спичечной коробки нужно вставить две спички, одну за себя, другую – за вашего партнера. После чего спички поджигаются. Если спички поворачиваются головками друг к другу, то вы будете вместе долго и счастливо.
Оставьте кота (или кошку) за дверью комнаты – гадать можно у себя дома или, например, у подруги, если у вас нет домашнего питомца. Загадайте желание и впустите пушистого «предсказателя». Если животное переступит порог левой лапой – желание обязательно сбудется, правой – возникнут препятствия, которые вам придется преодолевать.
В полночь налейте в миску воды и добавьте в нее по щепотке золы, сахара и соли. Воду тщательно перемешайте, а когда она успокоится, бросьте в нее два волоса: один – свой, другой – любимого человека. Миску оставьте до утра. Если наутро волосы переплелись между собой, то свадьба не за горами. Если же они находятся на расстоянии друг от друга, значит, близок час разлуки.
Поставьте на столе две непрозрачные вазы, в одну из них положите записки с вопросами, в другую – с ответами. Из обеих ваз записки вытаскивают одновременно, получая ответы на каждый из вопросов.
Гадающая девушка должна сидеть совершенно одна, обнаженная, с распущенными волосами в темноте возле двух противоположно поставленных зеркал. В полночь она должна зажечь две свечи, расставленные по бокам от зеркал, и произнести: «Суженый мой, ряженый, покажись мне». После этого нужно внимательно смотреть в галерею отражений, чтобы увидеть в нем своего жениха.
Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и поставьте у порога квартиры или дома. Произнесите следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами вылейте в молоко растопленный воск. Дальше посмотрите рисунки на воске:
• Если увидите цветок – выйдете замуж или встретите любимого.
• Если в воске вам привидится зверь, будьте осторожны: рядом с вами есть недруг.
• Если воск потечет полосками, готовьтесь к дорогам и переездам.
• Воск похож на звездочки – ждите удачи в карьере или учебе.
• Человеческая фигурка означает нового друга.
• Рисунок дома – готовьте приданое.
• Застывший крест – к болезни.
• Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни поджидают небольшие неприятности.
• Деревья, ветви которого направлены вверх, – к скорой радости, поникшие – к печали, тоске и скуке.
• Кольцо или свеча предрекают скорую свадьбу, а вот «блин», осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество.
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