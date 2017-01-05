Еще Гоголь описывал ночь перед Рождеством, как особенное время для девушек: многие верили и продолжают считать, что гадания на святки и на Рождество помогут увидеть тайные знаки и будущих женихов. А проводить их следует строго в Сочельник, ведь только с 6 на 7 января они сбываются.

Гадание на замужество

Тема будущего замужества и женихов влекла девушек во все времена. Так было придумано множество способов узнать свою судьбу в делах сердечных. Гадание на Рождество на суженого, например, можно проводить перед сном. Для этого вечером нужно съесть что-то соленое или намеренно пересоленную пищу и, ложась спать, произнести про себя: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст». Будущий жених обязан явиться во сне.

Есть и более затейливый способ узнать имя суженого: выйти в Сочельник из дома и спросить у первого встречного мужчины имя. То, которое он назовет, и будет носить будущий жених. Будущее замужество можно предсказать на скорлупках грецких орехов. Тут понадобятся восковые свечи, которые нарезаются на кусочки и вставляются в скорлупки, а затем опускаются в чашу, наполненную водой. Каждая девушка зажигает свою свечку - та, чья сгорит быстрее, раньше всех выйдет замуж.

Волшебный маятник

Большой популярностью пользуется гадание на Рождество в домашних условиях с помощью так называемого маятника. Все, что потребуется - игла и красная шелковая нить. Вопросов «маятнику» можно задавать сколько угодно, однако они должны предполагать только утвердительный или отрицательный ответ. Так, вы пишите вопрос на бумаге, и кладете ее на стол. Сверху по центру над ней вы опускаете маятник - рука должна быть совершенно неподвижной. Если иголка начнет раскачиваться вперед-назад, ответ положительный, если колеблется из стороны в сторону - это означает «нет». Если маятник вращается по кругу - это знак, что вопрос сформулирован не точно и его следует перефразировать.

Гадание на воске