Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

05 января 2017

Гадание на Рождество: 5 лучших способов

Еще Гоголь описывал ночь перед Рождеством, как особенное время для девушек: многие верили и продолжают считать, что гадания на святки и на Рождество помогут увидеть тайные знаки и будущих женихов. А проводить их следует строго в Сочельник, ведь только с 6 на 7 января они сбываются.

Гадание на замужество

Тема будущего замужества и женихов влекла девушек во все времена. Так было придумано множество способов узнать свою судьбу в делах сердечных.

Гадание на Рождество на суженого, например, можно проводить перед сном. Для этого вечером нужно съесть что-то соленое или намеренно пересоленную пищу и, ложась спать, произнести про себя: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст». Будущий жених обязан явиться во сне.

гадание на рождество

Есть и более затейливый способ узнать имя суженого: выйти в Сочельник из дома и спросить у первого встречного мужчины имя. То, которое он назовет, и будет носить будущий жених.

Будущее замужество можно предсказать на скорлупках грецких орехов. Тут понадобятся восковые свечи, которые нарезаются на кусочки и вставляются в скорлупки, а затем опускаются в чашу, наполненную водой. Каждая девушка зажигает свою свечку - та, чья сгорит быстрее, раньше всех выйдет замуж.

Волшебный маятник

гадание на рождество

Большой популярностью пользуется гадание на Рождество в домашних условиях с помощью так называемого маятника. Все, что потребуется - игла и красная шелковая нить. Вопросов «маятнику» можно задавать сколько угодно, однако они должны предполагать только утвердительный или отрицательный ответ. Так, вы пишите вопрос на бумаге, и кладете ее на стол. Сверху по центру над ней вы опускаете маятник - рука должна быть совершенно неподвижной. Если иголка начнет раскачиваться вперед-назад, ответ положительный, если колеблется из стороны в сторону - это означает «нет». Если маятник вращается по кругу - это знак, что вопрос сформулирован не точно и его следует перефразировать.

Гадание на воске

гадание на рождество

Гадание на Рождество на воске известно не меньше, чем маятник. Нужно зажечь свечу и дать ей стекать в миску с холодной водой. Когда воск застынет, достать получившуюся фигурку и включить воображение. Если застывший воск похож на цветок - быть счастливому замужеству или новому роману. Фигурка в форме звездочек сулит карьерный рост. Лист дерева - зависть и интриги, а полоски - дальнюю дорогу.

Каким знакам Зодиака повезет в 2017 годуПламенный привет: как понять мужчину-Овна

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

СобытияELLE Inspiration: Рождество
НовостиХлои Кардашьян осталась не в восторге от подарка Дженнифер Лопес
Семья и детиЛучшие места для праздничного отдыха с детьми недалеко от Москвы
ЗвездыMerry Christmas: 5 российских звезд-католиков

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.