Эксклюзив! Полная версия ежегодного гороскопа Бернарда Фицуолтера

Считаете себя везунчиком? 2017-й готов предложить многое, но только тем, кто не прочь рискнуть, достаточно уверен в себе и способен довести намеченное до конца, не передумав на полпути. Вслед за нелегким стартом, второе десятилетие XXI века понемногу начинает набирать обороты, и витающие в воздухе настроения меняются с крайне пессимистичных на более радостные, вызывая всплеск активности и процветания, который продлится вплоть до самого 2020 года. Как и всегда, главная движущая сила в этом процессе — Сатурн. Он обеспечивает фундамент и заряжает нас амбициозными планами, которые мы стремимся воплотить в жизнь. Сейчас Сатурн вступает в союз с Ураном. Последний любит разрушать не меньше, чем созидать, но сейчас между планетами воцаряется перемирие. А если что-то и рушится, то с четким намерением выстроить на его месте замену лучше прежнего. Сила, посылаемая этой парочкой, пробудет с нами на протяжении всего года. Сатурн и Уран задают тон в целом, но, чтобы сдвинуть дело с места и привнести немного веселья, необходимо влияние Юпитера. Большую часть года тот проведет в знаке Весов, и, значит, все должно складываться неплохо. Помимо этого, Юпитер будет шутя дразнить Уран — оказавшись на небосводе в противоположных знаках, эти планеты станут брать друг друга «на слабо». Если Уран предлагает: «Может быть, попробуем что-то новенькое?» — Юпитер немедленно откликается: «Нет, а как насчет чего-то совсем нового?» И так далее... Подобные идеи приводят Уран в смятение, но в августе Юпитер успокаивающе кладет ему на плечо руку, как бы говоря: «Я знаю, что делаю. Все будет хорошо». Юпитер также взаимодействует с Плутоном — сочетание, подталкивающее нас рисковать, действовать решительно и смело, совершать невероятные поступки. В результате общая картина года напоминает невероятную помесь стройплощадки и казино. Все очень шумно, суетливо и даже небезопасно. Но в то же время в воздухе чувствуется дух созидания, обновления вкупе с ощущением, что тут можно подзаработать, если поймаешь кураж и вычислишь правильную комбинацию. Куда ни посмотри — вокруг чарующие, манящие проблески возможностей, которые таит в себе будущее. Давно нам не доводилось наблюдать подобного, и происходящее не на шутку затягивает. Все это требует немалых усилий. Но на наше счастье Марс выступает уверенно и мощно на протяжении всего года. А еще он страстно увлечен очередной интрижкой с Венерой. Эта парочка сходится к октябрю, продлевая романтический флер ушедшего лета, хотя в начале года на личном фронте и проскользнет несколько тревожных моментов, заставляющих усомниться в удачном исходе. Но, повторимся, секрет успеха таится в собственной уверенности, готовности идти на эмоциональный риск. С какой стороны ни взгляни, от этого года — полного перемен и неопределенностей — не стоит ждать стабильности. Но все же в нем остается место и надежде, и оптимизму, которых так недоставало в последнее время. А переживать потрясения, необходимые во имя светлого будущего, — совсем иное дело, нежели сносить тяготы и думать, что дальше будет только хуже. Итак, нас ждут перемены к лучшему! Настало время свежих идей, требующее силы и веры в себя, а также, возможно, и толики храбрости.

Овен

Для вас это почти идеальный год! «Младенцу» едва исполнится несколько недель, когда ваш покровитель Марс вернется в знак Овна, заряжая вас энергией и целеустремленностью и подталкивая вперед со скоростью, которая в прошлом году показалась бы просто невероятной. Вот это жизнь! и вы встречаете ее с неподдельным восторгом! Конец февраля для вас — очень важный период. В своем движении по небосводу Марс встречается с Ураном, вдохновенным творцом перемен; если вам суждено сменить курс или начать с нуля какой-либо долгосрочный проект, весьма вероятно, что это произойдет именно в этом месяце. Вам уже доводилось сталкиваться с дуэтом Марса и Урана прежде — в 2013-м и 2015-м — и всякий раз они предлагали широчайший выбор возможностей, включая самые неожиданные, а вы были вольны выбирать любую приглянувшуюся. Но этот «фуршет» заманчивых перспектив на будущее откроется для Овна лишь четыре раза, а затем исчезнет надолго. Конечно, впереди вас ждет еще один подобный момент, в 2019-м, но это будет уже «лебединая песня», и, скорее всего, богатство выбора значительно поубавится. Пока же, в 2017 году, у вас еще достаточно вариантов и если вы еще не успели их опробовать, возможно, самое время этим заняться. В делах сердечных год распадается на две половины. Первые несколько месяцев прекрасны, хотя, странным образом, события развиваются неторопливо, словно в жаркий летний день, когда делать совершенно нечего, и можно часами нежиться на солнышке, глядя, как проплывают над тобой облака. Казалось бы, что тут такого? Но все это происходит в самый загруженный период года, когда во всех прочих сферах жизни вы проявляете необычайную активность и, под влиянием Марса с Ураном, принимаете смелые, далеко идущие решения. Наверное, так вы стараетесь отдохнуть от вездесущей суеты? Вы можете цепляться за былые отношения, не в силах разорвать их окончательно и втайне надеясь, что даже если и придется выбрать в жизни иной путь, найдется способ захватить с собой «старую любовь» и подыскать для нее привычное место в новых обстоятельствах. Но старому роману, похоже, недостает запала, и, по мере продвижения вперед, он, скорее всего, останется в прошлом. Период с июля по ноябрь порадует вас больше. В вас проснется настоящая страсть, появится предвкушение счастливого совместного будущего — ощущение, которого так недоставало прежде. Вполне может статься, что речь пойдет все о том же романе, только сумевшем преодолеть трудности последних месяцев. Но с не меньшей вероятностью, это может быть и новая любовь. Важно одно: как бы то ни было, второе полугодие значительно лучше отвечает вашим эмоциональным потребностям и сулит гораздо более приятные перспективы на будущее. Это удачный год для карьеры, и если в 2016-м вам казалось, что вы слегка отстали от графика, теперь у вас должно получиться наверстать упущенное и снова вырваться вперед. В июне-июле предстоит принять несколько важных решений. Вне зависимости от выбранного варианта они будут иметь далеко идущие последствия. Но вам отлично известно, что стоит на кону, и вы делаете выбор без малейших колебаний. В конце года стоит ожидать заслуженной награды, но к ней прилагается и груз ответственности — явный признак, что вы движетесь наверх. С финансовой стороны самым удачным выдастся период с марта по июнь; в долгосрочной же перспективе, определенные подвижки станут заметны с октября месяца.

Телец

Похоже, вы не слишком уверены, как поступить лучше. В течение года не раз будет получаться так, что, выбрав план действий и даже успев совершить определенные шаги для его выполнения, вы вдруг передумаете и решите не трогаться с места. Затем же, буквально через несколько недель, вы вздумаете переиграть все вновь и завершите начатое. К концу года прогресс будет налицо, однако из-за всех этих колебаний и неуверенности создается впечатление, что вы идете на перемены из-под палки, а не по собственному желанию. Возможно, вы просто осторожничаете, хотите убедиться, что сделали правильный выбор, прежде, чем брать на себя серьезные обязательства. Очевиднее всего все сказанное выше проявляется в событиях на личном фронте. В январе-феврале вас все глубже и глубже затягивает роман, заставляя зайти даже дальше, чем вы планировали. Вы не в силах противостоять напору чувств и жаждете продолжения. И все же, сколь стремительно не развивались бы отношения с вашей стороны, партнер всегда опережает вас на шаг. В конце концов, вы чувствуете, что связывающие вас ниточки ускользают из рук, уводя туда, куда вы уже не решаетесь последовать. Вам отчаянно необходима пауза, время, чтобы приспособиться к новым высотам, которых достигли отношения. Оказавшись вдали от привычной территории, вы начинаете испытывать дискомфорт и отступаете. Пусть и не очень позитивный, полученный опыт, однако, не пропадет даром. В кратчайшие сроки вы усвоите немало уроков и с удивлением обнаружите, как далеко способны зайти. В начале июля вы примите ряд важных решений — не из тех, о которых хочется рассказывать всем вокруг. Скорее, это что-то вроде зарока относительно будущего и дальнейших увлечений. Опробовать новые правила представится шанс уже в октябре — на этот раз вы сможете полностью управлять ходом событий. Роман будет не менее волнующим и ярким, но чувство потери контроля, ощущение, что тебя влечет куда-то не туда, уйдет. Так-то лучше! Вы настолько довольны, что спустя несколько дней уже раздумываете, не перевести ли мимолетный роман в разряд постоянных, и строите планы на совместный отпуск в следующем году. События на работе развиваются по схожей схеме: дело идет, но прежде, чем почувствовать себя комфортно, вам требуется опробовать каждый шаг дважды. В начале года вы вполне довольны своим положением, но с приходом весны начинаете испытывать легкое разочарование. Возможно, вы заскучали или почувствовали, что успели исчерпать весь имеющийся потенциал, и настало время двинуться дальше. Однако, поразмыслив, решаете оставить все как есть. Но в августе приходит четкое понимание: дорожка пройдена до конца, и вы решаетесь на следующий шаг. Не лучше ли было бы сделать его еще тогда, в феврале? Сложно сказать... В финансовом плане заманчивее всего выглядит июнь, когда у вас будет много свободных средств и возможностей их потратить. Август не менее важен — с его приходом появится намек на то, что препятствий на пути к цели (и богатству!) становится все меньше, и вскоре они исчезнут совсем.

Близнецы

Главной в этом году станет тема ухода из-под давления. С самого начала 2017-го вы ощутите, что времена меняются, и вокруг начинает открываться множество новых возможностей. Разумеется, вы жаждете исследовать их поподробнее, чтобы воспользоваться подходящим шансом, но, в то же время, вам хочется сохранить имеющийся темп и оставаться в роли заинтересованного наблюдателя, без риска попасть под лавину перемен, которая, как вы опасаетесь, способна погрести вас под собой. На протяжении всего года из ситуаций, снимающих с вас обязательства, вы выходите на коне. Позволив же себя в чем-то ограничить, пытаясь оправдать чужие ожидания или добиться конкретных результатов, вы неизменно страдаете. Работает ли принцип «никаких четких обязательств» и в личной жизни? Похоже, что так. Перемещения Сатурна означают, что ваш роман в его нынешней ипостаси, попросту говоря, излишне серьезен. Пусть вы и намеревались с его помощью заложить основательный фундамент на будущее, но, в результате, чувствуете, что загнали себя в угол, и думаете только о том, как бы освободиться. На то, чтобы донести эту мысль до партнера, может уйти большая часть года, но, в конце концов, к огромному облегчению, вы договариваетесь «облегчить» отношения, избавившись от чрезмерных ограничений. Многие сочтут, что это — первый шаг к финалу, но в реальности дело обстоит в точности наоборот. Наткнувшись на запертую дверь, человек непременно постарается вырваться, освободиться; но, если путь наружу открыт, нет никакой нужды рваться к свободе. Движение Юпитера, в свою очередь, показывает, что вы слишком старались достичь в отношениях какой-то конкретной цели. Ослабив напор, вы скорее достигните желаемого. Конец года выглядит многообещающим. Вы уже переиграете правила своего романа и сможете вновь, с оптимизмом смотреть в будущее. Меркурий, ваш покровитель, окажется в секторе небосвода, отвечающим за любовь, и встретится там с самой Венерой. Можно ли мечтать о большем? Важнейшие события в карьере придутся для вас на первые недели года. Весьма вероятно, что вам предложат перейти на крайне амбициозную, трудную должность, и вы согласитесь. Но, едва успев приступить к работе, вы поймете, что выполнить все требования как следует попросту невозможно, а в должности вашей нет никакой необходимости. Вы оказались в тяжелом положении, из которого невозможно выйти с честью. К счастью, февральское затмение преподнесет вам неожиданный подарок, подкинув шанс попробовать что-то новое. И, если это окажется нечто совершенно не связанное с основным родом вашей деятельности, тем лучше. Страстно желая вырваться на свободу, вы хватаетесь за протянутую соломинку. Это позволит вам уйти из под давления и даст время подумать, чего вы в действительности хотите. Что же касается материальных благ, лучшими месяцами в году станут январь и июль. Постарайтесь не слишком переусердствовать с тратами в марте!

Рак

Год, требующий серьезных шагов по продвижению вперед, едва ли вызовет у вас бурный восторг. Но все же, войдя во вкус, вы с удовольствием принимаетесь перекраивать себя и стиль собственной жизни. Подумайте о Луне, хозяйке вашего знака. Разве она не обновляется каждый месяц? Значит, на это способны и вы. А утешением послужит тот факт, что все проделанное в этом году нацелено не просто на перемены в жизни, но перемены к лучшему. Пережив расставание с дорогими сердцу вещами, вы полюбите новую жизнь больше, чем прежнюю, и будете недоумевать — зачем же медлили так долго? Личная жизнь в этом году проходит у вас так же, как и в прошлом. Но затем, когда осень сменяет лето, внезапно расцветает, словно пустыня, политая долгожданным дождем. Юпитер перемещается в любовный сектор вашего гороскопа в октябре, где вскоре к нему присоединяются Венера с Марсом. Если ваши «отношения» до сих пор ограничивались редкими походами в кафе, вы будете изумлены, насколько быстро они преобразятся в бурный и страстный роман, по-настоящему важный для вас обоих. Вы будете тщетно вспоминать, что за волшебное слово вызвало такой эмоциональный взрыв, но, в реальности, все намного проще: пришло время любви, и вас двоих подхватил и завертел посылаемый с небосвода поток энергии. Ну, а если вы уже находитесь в паре, готовьтесь к тому, что любовь вспыхнет с удвоенной силой, а, может быть, отношения перейдут на следующую стадию. Юпитер не знает границ — за исключением тех, что очерчивает Сатурн, в конце года он заставит задуматься, каким вы хотите видеть ваш роман в перспективе. Самые значительные перемены ждут вас в карьере. А поскольку работа имеет самое прямое отношение к финансам и образу жизни, к которому вы стремитесь, все вокруг приходит в движение. Но случится это не сразу. В марте и апреле вас активно хвалят и даже, возможно, поощряют. Вы чувствуете, что вас ценят и думаете, что, наконец, нашли место, где останетесь навсегда. Однако влиянию пусть и самых отдаленных, но могущественных планет противиться нельзя, и настойчивое давление со стороны Сатурна и Урана заставляет вас задуматься, какие еще шаги можно предпринять в плане карьеры? Возможно, использовать свой успех, чтобы замахнуться на ранее недосягаемые высоты. Все эти размышления проходят в исключительно позитивном ключе, и летом вы решаетесь «прыгнуть выше головы», понимания, что другого шанса вам может и не представиться. В результате вы полностью преображаетесь, видя в себе другого человека, живущего иной жизнью, и приступаете к соответствующим изменениям. Вы поднялись на новый уровень, во всех смыслах этого слова. С финансовой стороны февраль может заставить вас понервничать, но на деле все оказывается не так уж и страшно. В августе вы, кажется, исполнены решимости полностью перекроить свою финансовую ситуацию, но это, скорее всего, одно из последствий вашего повышения.

Лев

В цикле солнечных и лунных затмений, проходящих через знаки зодиака против часовой стрелки, снова настал черед Льва. Затмения останутся с вами на ближайшие два года. Как и всегда, они несут с собой перемены, но не из тех, которых ждут и к которым готовятся; их наступление знаменуется неожиданными событиями, открывающими перед вами будущее — негаданное, и, возможно, не слишком желанное. Сопротивляйтесь, сколько хотите — в конце концов, вам неминуемо придется смириться с неизбежностью. Впоследствии вы увидите, что затмения помогли вам продвинуться вперед, и жизнь ваша стала лишь лучше. Их появление — простейший для Судьбы способ подтолкнуть вас к тому, что требуется сделать, заставить встать на предначертанный вам путь (который очень редко совпадает с тем, что выбираете вы сами). Наиболее сильно влияние затмений будет ощущаться в личной жизни. Первое из них, февральское, покажется не слишком значительным, однако вы почувствуете, что обстоятельства уже не столь к вам благосклонны. В конце августа вам становится понятно: дороги вперед нет и нужно остановиться, а, может быть, и повернуть вспять. Это почти наверняка вас рассердит — как можно так поступать, после всего того, что вы добились! Но судьбе, разумеется, безразличны, как ваша ситуация, так и количество затраченных усилий. И вот, после затянувшихся на несколько дней препирательств, вы решаете смириться с фактами и сделать то, что следовало предпринять еще несколько месяцев назад. Вы чувствуете, что вас подталкивают, не оставляя никакой альтернативы, и это, в какой-то мере, так; но если увидеть за действием, пусть и вынужденным, возможные перспективы, все пройдет куда менее болезненно. Имея дело с затмениями, гораздо лучше подыграть, чем пытаться противиться — в конечном счете, они обязательно пойдут вам во благо. В конце декабря Сатурн-ограничитель выйдет из любовного сектора вашего гороскопа, успев провести там весь год. Возможно, его присутствие имело целью стабилизировать ваши отношения, и теперь, когда вы приняли подсказанное затмениями решение, оно более не нужно. Вы тотчас же ощущаете прилив свободы, о которой летом могли лишь мечтать — и, вместо того, чтобы горевать о навязанном выборе, полны оптимизма. В делах рабочих в марте и апреле вас поджидает неожиданное препятствие: осознав, что ситуация с одним крупным проектом далеко не так радужна, как представлялось, вы теряете доверие к окружающим. Чем больше вы пытаетесь разобраться, тем больше возникает проблем — уже непонятно, нужно ли участвовать в этом деле и дальше? В конце концов, вы решаете продолжать, но уже не принимаете ничего на веру и избегаете серьезных вложений. И, пусть к июню-июлю проблемы благополучно разрешаются, очевидно, что эта история изрядно потрепала вам нервы. В августе ожидаются и материальные затруднения, но долго они не продлятся. Сентябрь с октябрем должны поправить ваше финансовое положение.

Дева

В 2017 году попробуйте обратить взгляд далеко вперед. Главное взаимодействие планет в этом году, между Сатурном и Ураном, происходит в тех секторах вашего гороскопа, которые связаны с вашим нынешним положением и целями на отдаленную перспективу. Сможете ли вы связать эти две точки? Быть может, вы полагали, что, следуя привычным путем и прилагая максимум усилий, каким-то образом попадете из одной в другую? Увы, это невозможно. Как и Сатурну с Ураном, вам нужно сначала снести все построенное прежде, чтобы расчистить место, на котором появится нечто лучшее. Хватит жить лишь текущим моментом — попробуйте задуматься, где вы хотели оказаться через 5-10 лет, и действуйте, исходя из этого. Мыслите масштабно, и не зацикливайтесь на деталях — с ними вы разберетесь, когда придет время. Возможно, вам потребуется толчок, который поможет сделать первый, самый важный, шаг. Тогда вам пригодится затмение в августе, которое продемонстрирует, что определенный жизненный этап для вас закончился, и возврата к нему уже не будет. Эта дверь закрылась навсегда и не остается ничего иного, как двигаться вперед. В личной жизни вас ожидает ряд важных событий. В начале года вы толком не знаете, что делать со своим нынешним романом. В итоге, вы решаете оставить все, как есть, и посмотреть, что получится, но это едва ли похоже на осознанные, позитивные действия. Скорее, вы идете по пути наименьшего сопротивления, выбирая вариант «по умолчанию». Но все это перечеркивает февраль, когда отношения переходят в новую фазу. Возможно, причина тому — появление в вашей жизни кого-то нового, человека, способного взглянуть на происходящее со стороны и заставить заняться проблемами, на которые вы до сих пор предпочитали закрывать глаза. Назревшие вопросы — не из тех, на которые можно ответить сходу; потребуется длительное обсуждение, и, скорее всего, вы будете решаться и передумывать не раз и не два. Но в этом нелегком процессе научитесь смотреть на ситуацию шире и просчитывать последствия на длительный срок, а не пытаться избавиться от одной лишь текущей проблемы. К концу апреля, на взгляд друзей, вы не продвинетесь ни на шаг — однако, в действительности, будет проделана немалая работа, и результатом станут существенно окрепшие отношения. С этого момента дела будут идти все лучше и лучше. Ну, а конец лета запомнится если не навсегда, то на долгие-долгие годы. В конце 2017 года Сатурн — символ времени и определенности — переместится в любовный сектор вашего гороскопа, намекая, что вы готовы связать себя серьезными обязательствами, и надолго. За десять месяцев вам удалось пройти немалый путь! На работе в этом году вас не слишком тянет на свежие инициативы. Стремление к новаторству никуда не делось, но в решающий момент вы неизменно отступаете, беспокоясь о финансовой стороне вопроса. Да, в первые месяцы подобные волнения были вполне объяснимы, но, начиная с июня, ваше материальное положение начнет стабильно улучшаться, и эта тенденция сохранится до самого конца года. Таким образом, августовские сомнения едва ли будут связаны с деньгами — скорее, проблема возникнет с недостатком уверенности. Не сомневайтесь в собственных способностях, смело идите вперед, и не оглядывайтесь!

Весы

2017-й — год возможностей. Воспользуетесь ли вы первой представившейся или вообще ни одной — решать вам. В декабре, оглянувшись назад, у вас язык не повернется сказать, что судьба обделила вас шансом. Все эти варианты предлагает вам Юпитер, пребывающий в вашем знаке с января по октябрь. Прежде, чем следовать дальше, он проводит в каждом знаке около года, так что стоит воспользоваться его присутствием, пока есть такая возможность. Всему начатому в 2017 году в последующие несколько лет суждено расти и развиваться — сейчас самое подходящее время, чтобы задуматься об облике собственной жизни на остаток десятилетия, а также о том, где вы хотели бы оказаться в 2020-х. Не расстраивайтесь, если первые планы не сработают или разонравятся. Юпитер дает вам возможность пробовать снова и снова, до тех пор, пока не отыщется вариант, несущий с собой счастье. Хорошей иллюстрацией этого процесса станет август: проект, на который вы возлагали большие надежды, рушится самым решительным образом, но уже всего через пару недель вы открываете для себя что-то значительно лучшее. Когда Юпитер на вашей стороне — проиграть невозможно. В личной жизни первая половина года пройдет под знаком романа, в котором недостатки перевешивают положительные стороны. Во главе угла для вас — отношения, а собственные потребности отходят на второй план. Вы отдаете себя целиком, получая взамен куда меньше. В апреле вы понимаете, что сделали все возможное и к началу июня решаете, что настало время снова заняться собой. Если ваш нынешний роман попадет в круг интересов — тем лучше; но тратить время и силы только на него вы больше не способны. Лето проходит чуть спокойнее: у вас появляется время на прочие дела… Как вдруг, совершенно неожиданно, вы встречаете человека, которого знали какое-то время назад, и между вами тотчас же проскакивает искра. Неужели это роман, в пользу которого стоило сделать выбор раньше? Выйдет ли что-либо путное из «второго дубля»? Или вы просто ищите утешения в объятиях человека, которому когда-то были небезразличны, на фоне всех сложностей, преследовавших вас в первой половине года? На все эти вопросы в какой-то мере можно ответить «да». Ясно одно — сейчас вы гораздо счастливее, чем ощущали себя все последние месяцы. Вот только не можете избавиться от легкого чувства вины, поэтому решаете сохранить вашу связь в секрете. К концу октября первый порыв страсти может остыть, и вы решите не продолжать отношений, но эта история уже позволила вам вновь почувствовать себя человеком любящим и любимым, а это крайне важно. В плане возможностей карьерного роста год будет превосходным — Юпитер всегда готов прийти вам на помощь. С финансовой стороны он тоже неплох, в особенности, в последние месяцы. Но есть опасность застрять, попасть в положение, когда нельзя шевельнуть ни рукой, ни ногой. Возможно, вас ждет «работа мечты», и, чтобы ее получить, достаточно лишь подписать долгосрочный контракт. Согласны? Отлично! Но если вы надеялись оставить пространство для маневра после всего того, что пришлось пережить — будьте начеку! Свободу гораздо проще потерять, чем отвоевать заново...

Скорпион

В 2017 году не дайте затянуть себя в прошлое. В январе-феврале вы обратитесь к событиям двух-трехлетней давности и с удивлением откроете множество новых обстоятельств, о которых раньше не подозревали. Велик соблазн попытаться вернуть утерянное, восстановить выпавшую часть истории, но это лишь усугубит и без того непростую ситуацию, не принеся реального результата. Вы успели уйти далеко вперед — не стоит ворошить прошлое. На личном фронте год начинается с сюрприза — исполняется одно из ваших давних заветных желаний. Звучит так просто, но на деле все гораздо сложнее. Вы считали, что этой мечте не суждено сбыться, и теперь, когда она стала реальностью, не знаете, с какой стороны к ней подступиться. Возможно, вы даже не готовы признаться себе, что действительно этого желали. Неужели мечта оказалась ярче действительности? Как бы то ни было, вы знаете, что теперь ваша жизнь может радикально преобразиться. Сейчас вам кажется, что будущее никоим образом от вас не зависит, и это одновременно манит и пугает. Не пытайтесь просчитать все заранее, и выбирайте не умом, а сердцем. Любой путь, ведущий к счастью — верный! Остаток года романтические приключения появляются в вашей жизни с завидной регулярностью. Венера с Марсом проводят лето, играя на небосводе в салки, и догоняют друг друга все чаще. Идущие от них флюиды вы ощутите не раз — в мае, июне, августе и так далее. Каждый из этих эпизодов сулит интересные встречи и открывает определенные возможности. Какие конкретно? Понятно не до конца. А это еще больше подстегивает интерес. Лишь однажды на горизонте появляется что-то потенциально серьезное, но вы предпочитая остаться друзьями. В карьерном плане год должен выдаться одним из лучших. Покровитель Скорпионов Марс поднялся высоко над горизонтом и стремительно движется вперед, завершая свой путь в вашем знаке. Представьте себе, словно движетесь по огромной дуге, собирая попутно все мыслимые блага — успех, награды, повышения... Нечто подобное ждет вас в 2017 году. В конце августа вам может представиться возможность перепрыгнуть сразу несколько ступенек по служебной лестнице, и вы, разумеется, серьезно над этим задумаетесь. К сожалению, не исключено, что верный момент для этого хода будет уже упущен. Согласившись сейчас, вы, по сути, шагнете в прошлое, а, как мы уже замечали ранее, именно этого следует избегать в нынешнем году. Так что подойдите к вопросу со всей осторожностью и принимайте предложение, лишь убедившись, что держите в руках все ниточки, и способны направить ход событий вперед. Ваше материальное положение существенно улучшится, но лишь к самому концу года. Точнее — финансовое благополучие ждет вас в 2018-м, а ноябрь и декабрь послужат своеобразной прелюдией. Помимо этого удача на миг улыбнется вам в середине года — май и июнь выглядят совсем неплохо.

Стрелец

Скорее всего, большую часть года вы проведете, как запертый в клетке зверь, ходя из угла в угол. Вы чувствуете, что стеснены ограничениями, вам скучно, и хочется лишь одного: вырваться на свободу. На это есть веские причины, и ваша задача — направить этот негатив в конструктивное русло, а не рычать впустую на решетку. Главная причина навязанных вам ограничений — Сатурн, продолжающий оставаться в вашем знаке. Не стоит воспринимать его как исключительно отрицательного героя — вес планеты может оказаться стабилизирующим фактором, а свойственное ему чувство долга и порядка не будут лишними никогда. Но вы никогда не испытывали к нему симпатии и хотели бы с ним, наконец, распрощаться. И Сатурн уйдет, но не раньше конца года. А пока, наберитесь терпения, и считайте остающиеся дни. В это же самое время ваш покровитель, Юпитер, пребывает в весьма игривом настроении, и резвится в той части небосвода, которая особенно ему по душе. Он постоянно выдумывает новые фокусы, чтобы развлечь вас и позабавить. Но стоит спросить себя — насколько все это полезно? И стали бы вы участвовать в его проказах, если бы не были связаны по рукам и ногам Сатурном? Скорее всего, нет. Неудовлетворенность ощущается и в личной жизни. Ваш нынешний роман, похоже, утратил привлекательность новизны, так что необходимо понять, в какое русло направить его дальше или пора задуматься над заменой. Придя к любому из этих заключений, вы, кажется, сгущаете краски; однако возникшее между Юпитером и Ураном напряжение в начале года требует вырваться из текущей ситуации, и этому призыву трудно противиться. Пришедшая вам в голову идея немедленно воплощается в действие, и лишь потом приходит осознание, что вы зашли слишком далеко. В марте и апреле вы полны раскаяния и пытаетесь исправить все, что натворили. Не переборщите, обрушив на партнера лавину сентиментальных жестов. Лишь к маю страсти улягутся, но полученный урок не пройдет даром. В сентябре вероятны новые трения, но на этот раз выяснение отношений пройдет в продуктивном ключе — вы уже не чувствуете себя загнанными в угол. На работе важной вехой станет конец августа. Вам представится шанс заняться чем-то совсем новым, и, пусть эта возможность не слишком вписывается в текущие планы, над ней стоит серьезно подумать. У вас появится повод проявить свои сильные стороны, продемонстрировать, что каковы вы на самом деле. Одним словом, это то, к чему вас тянет душой и сердцем. Такая возможность не повторится в ближайшие годы, а, может быть, и в этом десятилетии. Готовы ли вы ждать так долго? Как это часто бывает, финансовые вопросы требуют внимания. В марте и августе для вас есть опасность пойти на неоправданные риски. В конце года проблемы с наличностью, вероятно, заставят вас умерить аппетиты, но это поможет сгладить неравномерность доходов, и, в перспективе, пойдет вам на пользу.

Козерог

Из всех знаков зодиака Козероги лучше других понимают, что такое время. Ведь вы —само терпение, и, если для достижения поставленной перед собой цели требуется десятилетие, ничего страшного. Но даже самым длительным циклам приходит конец, и взаимодействие Сатурна, вашего покровителя, с Ураном в нижней части гороскопа показывает, что костяк вашего существования и привычный образ жизни уже давно требуют перестройки. К концу года Сатурн вернется в ваш знак, начиная новый цикл развития и роста; а к середине следующего, Уран также переместится в другой сектор небосвода. Обе эти влиятельные планеты завершают свой нынешний отрезок пути, а это значит, что перед началом нового этапа потребуется завершить предыдущий. Начинать строительство можно лишь как следует расчистив место от старых построек. В этом году стоит вернуться к незавершенным делам последних лет, а если потребуется, то и закончить их, ведь иначе нельзя двигаться дальше. Вполне вероятно, что многие из них покажутся безнадежно устаревшими, и можно будет оставить все, как есть, или похоронить их окончательно. Начав «уборку», вы будете поражены, насколько много у вас накопилось ненужного и утратившего актуальность. В личной жизни задайте себе чрезвычайно важный вопрос: хотите ли вы сделать свой нынешний роман неотъемлемой частью нового будущего? Или предпочитаете завершить все начатое самостоятельно и лишь затем украсить этим романом, словно брильянтом в кольце? При кажущемся сходстве эти варианты совсем непохожи друг на друга. Все зависит от того, считаете ли вы ваши отношения подлинным единением или союзом людей, преследующих общие интересы и цели. Ближайшей весной вам предстоит выдержать немало споров на эту тему, которые к началу лета, возможно, выльются в ряд неожиданных решений. Ищите ответы, не торопясь. Лучше попасть в точку с первого раза, чем согласиться на быстрый и необременительный вариант, который, в итоге, окажется ошибочным. Начинающийся год великолепен с точки зрения карьеры — вполне возможно, он станет лучшим в этом плане во всем десятилетии. Чего ни пожелай, все может сбыться! Но не стоит ждать, что задуманное выложат вам на блюдечке — придется взять инициативу на себя, возможно, вторгаясь в области, доселе неисследованные. Цель нового года — не просто замахнуться на новые высоты, но расширить сферу своего влияния. Ну, а если удастся добиться и того, и другого — тем лучше. Готовьтесь рисковать! С Юпитером вверху вашей звездной карты у вас почти нет шансов ошибиться, и это поможет вам решиться на поступки, которых вы обычно избегали. Ситуация с деньгами в этом году складывается весьма занятная. Обычно в финансовом плане вы крайне дисциплинированы, но грядущие затмения накладываются в вашем гороскопе на ось материального достатка, и это может вызвать ряд шероховатостей, повлиять на которые вы будете не в силах, пусть поводов для сильного беспокойства и нет. Сентябрь сулит крупные расходы, а октябрь и вовсе выдастся экстравагантным — суть та же, но куда веселее. К концу года вы снова сумеете взять ситуацию под контроль.

Водолей

Большую часть года вас тянут в разные стороны: в одну — Сатурн, требующий развивать все то, чего вы успели достигнуть, резонно замечая, что глупо бросать начатое, когда туда вложено столько времени и усилий; в другую — Юпитер, подбивающий оставить все в прошлом и начать заново, чтобы выстроить что-то лучшее. И оба, по-своему, правы. Вам потребовалось немало времени, чтобы добраться до нынешних высот. Этот путь тянется с начала 2000-х, а то и раньше. Речь идет об отношении к миру, о том, каким вы хотели бы его видеть, о принципах и целях. Все ваши должности, сферы деятельности, все пережитые романы были этапами одного пути, ведущего к единой цели. Вам удалось достичь почти всего задуманного, шепчет Сатурн, так зачем останавливаться в шаге от финала? Юпитер возражает: смысл любого пути — расти и учиться; вот только в последние месяцы вы, кажется, утратили интерес и движетесь вперед, скорее, по инерции. Настало время остановиться и радикально сменить курс. Подводя итог, можно сказать, что вместе обе планеты говорят вам о следующем: еще не поздно произвести глубокие перемены. И если есть что-то, чем вы хотели бы заняться вместо нынешних своих трудов — действуйте! Один раз живем! В любовном плане год может оказаться весьма бурным — грядут затмения, как в вашем собственном знаке, так и в противоположном, символизирующем вашего партнера. Затмения часто указывают на разрыв с прошлым, вступление в игру новых факторов, вынужденные перемены — и эти не станут исключением. Однако на этот раз, они, скорее, закроют пути назад, чем приоткроют новые перспективы, так что ожидайте легких, но настойчивых намеков на то, что ваша связь не столь крепка, как могло бы показаться на первый взгляд. Один из таких «звоночков» прозвучит в феврале — так тихо, что, не прислушиваясь специально, вы едва ли его услышите; однако его посыл будет вполне однозначным. Вам нужно действовать, причем, немедленно. Совсем не факт, что на отношениях придется окончательно поставить крест, но некоторые их аспекты, безусловно, должны будут измениться. В ряде случаев, партнер не проявит желание совершить вместе с вами следующий шаг, заставляя задуматься — по прежнему ли вы идете одной дорогой? Один из вас может подталкивать отношения к определенной в цели, в то время как другой надеется ее избежать. Попробуйте обсудить вопрос между собой. В карьере вы быстро продвигаетесь вперед, но эти прорывы придутся, в основном, на конец года, создавая впечатление, что весна и лето потрачены впустую. Декабрь наделит вас новыми властными полномочиями — постарайтесь не делать резких движений, пока как следует к ним не привыкнете. С финансовой стороны удача ожидает вас в январе, а апрель принесет приятный сюрприз — прибавку в доходах. Не экспериментируйте— пусть деньги останутся в надежном месте, достаточно понаблюдать и сделать нужные выводы.

Рыбы