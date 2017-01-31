Дважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона

Правила, как известно, созданы для того, чтобы их нарушать. Однако есть и такие, которые все же следует соблюдать. Например, этикет. ‪ELLE выбрал десять правил хорошего тона, которые, возможно, вы пропустили.

Кашляйте в левую руку

Правая рука считается социальной, тогда как левая рука — личной. Именно правой рукой мы обычно жестикулируем, пожимаем руки другим людям, шлем воздушные поцелуи. Соответственно, кашлять, прикрывая рот правой рукой, — это нарушение правил. Используйте для этого только левую руку — ту, которой мы также прикрываемся, когда чихаем, например.

Никаких шапок и пакетов

Страшный сон любого этикет-маньяка (есть такие?): женщина заходит в помещение, садится, не снимая шапку, и ставит полиэтиленовый пакет на колени. В этом страшном сне нарушены сразу три важных пункта — никаких головных уборов вне улицы, никаких пакетов вместо сумок и никаких сумок в принципе у вас на коленях. Нюанс в том, что все эти правила легко нарушаются наяву, причем очень часто. Кстати, насчет головных уборов: речь идет именно о шапках, шляпки дамам позволено носить где угодно.

Сумку носите на правом плече

Мы помним, что правая рука является социальной, и, значит, чтобы удобно было протягивать для рукопожатий или поцелуев, держите ее свободной. Сумку вешайте на правое плечо или ставьте на пол. Важно помнить, что ставить сумку нужно как раз справа. Знаем, что неудобно выходит: ставить справа, затем брать и перекладывать в левую руку. Но что делать, таков этикет. В любом случае, соблюдая эти каноны, вы будете выглядеть более достойно, чем те, кто вешает свои сумочки на спинки стульев. Да, если вы не в курсе, так делать тоже нельзя.

Ваша сумка — это ваша ноша

Условности на то и условности, что грань между позволенным и табу порой тонка и неощутима. Мужчина, несущий женщину на руках, вызывает восхищение, тогда как мужчина, таскающий женскую сумочку, заслуживает конфискации имущества (шутка). Но, действительно, свою сумку женщина должна носить сама. У вас там мешок косметики, модный роман «Маленькая жизнь» и зарядка для телефона? Тогда либо тренируйте мышцы рук, либо пожертвуйте чем-то. Наш совет — пожертвуйте «Маленькой жизнью».

Ничего не кладем на стол

Сели за стол? Забудьте про важное содержимое ваших карманов — все эти ключи, кошельки, очки, перчатки и прочую фурнитуру. Этому место где угодно, но только не на столе. Положите рядом с собой на стул, попросите спутника решить эту проблему, но никаких «на стол». Это же касается сами знаете чего. Да-да, телефон тоже с глаз долой. Мы знаем, что это трудно, но попробуйте хотя бы раз не заполнять паузу пролистыванием ленты в Instagram — вы почувствуете, что ваша жизнь наполнилась новым содержанием. Кстати, насчет собственно усаживания. Подходите к столу с левой стороны и выходите только справа. Так, полагают неизвестные авторы правил, вы избежите столкновений за столом. Момент все-таки спорный, чего не скажешь о другом тезисе — никогда не сообщайте окружающим причину, побудившую вас отлучиться. Возможно, это и так понятно, но все-таки — от вас требуется ограничиться кратким «Извините» и покинуть общество.

Соли без перца не бывает

Здесь все ясно: соль и перец образуют единое целое и разлучать их не стоит. Попросили передать соль? Не вопрос, передавайте, но только вместе с перцем. И будьте любезны делать это против часовой стрелки. Почему? А вы порепетируйте и поймете. Движение правой руки по часовой стрелке более резкое. Мы же не хотим засыпать соседа по столу приправами?

Слева от женщины

Этикет — это порой неудобство. Мириться ли с ним — личное дело каждого. Вот, например, правило, требующее от мужчины идти рядом с женщиной исключительно с левой стороны. Справа допускаются только военные, которым — мало ли — придется отдать кому-то честь. Очевидно же, что правило это из тех времен, когда, во-первых, военных было полно, а во-вторых, они непременно ходили на свидания в форме. А что делать гражданским, да еще предпочитающим ту же правую сторону? А если, в конце концов, самой женщине комфортнее идти слева? Вопросов много, и чтобы не усложнять себе жизнь, каждый решает это для себя самостоятельно. Компромиссный (и разумный) вариант — поинтересоваться у женщины, с какой стороны ей будет удобнее идти. Этого вполне достаточно и для соблюдения этикета, и для общего комфорта.

Дважды не извиняются

Сергей Довлатов писал, что если автор хочет изобразить грузинский акцент в тексте, то достаточно показать его один раз, а дальше читатель будет у этого персонажа предполагать акцент самостоятельно. Та же история с извинениями. Виноваты? Просите прощения. Извинились, прощены? Все, инцидент исчерпан, тема закрыта, повторно ныть «Прости меня, пожалуйста» не стоит, даже если вы чувствуете себя по-прежнему виноватым. Важнее не повторить ошибку, чем миллион раз просить прощения.

«Давай сходим в ресторан» равно «Ты платишь за себя»

Известно, что мир изменился и феминистки победили. Ну хорошо, раз так. Все мы равны и прочее. Мир изменился, а правила этикета остались прежними. Что неплохо. Когда мужчина говорит женщине: «Приглашаю тебя поужинать» (пообедать или, хм, позавтракать, хотя это немного другая история), это априори значит «Я плачу». Если же вы слышите расслабленно-дружелюбное «А давай сходим в ресторан», учтите, что по этикету это означает «За себя, милая, ты платишь сама». Не исключено, что мужчина вообще не в курсе, что на самом деле стоит за такой формулировкой. Скорее всего, он это даже не имел в виду и, конечно, за вас заплатит. Но все-таки будет лучше, если вы в мягкой форме у него это дело уточните. И вообще, что это за тон такой развязный: «А давай сходим»? Да, феминизм победил, но нельзя ли поуважительнее к слаб... в смысле противоположному полу?

Грехи и заслуги — при себе