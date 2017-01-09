«До чего же несправедлива их красота»: 20 цитат о русских женщинах

«Весь мир наслышан о власти русских женщин; именно поэтому им отказывают в визах. Женщины всех национальностей ненавидят их, потому что красота несправедлива, а против несправедливости следует бороться». Фредерик Бегбедер «Я потрясен. Всего два дня в Москве, а такого количества красивых женщин и уродливых мужчин в жизни не видел». Карл Лагерфельд «В русских женщинах есть особое сочетание нежности, силы и грации, страсти и сдержанности, что делает их интересными и никогда — банальными. Они несут на себе отпечаток глубины сложной русской души, которую так трудно понять, и это придает им особое очарование». Джанфранко Ферре

«Русские женщины очень страстные!» Карла Бруни «Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить секреты не только от врагов, но и от друзей». Уинстон Черчилль «Видимо, самая тщательно охраняемая тайна России состоит в следующем: женщины не глупее и не слабее мужчин — наоборот. Но никто не говорил об этом мужчинам». Анна-Лена Лорен «Я просто очарована русскими. Их вечное «все мое — это твое» просто опьяняет». Коко Шанель. «Я заметила, что все русские женщины — независимо от того, высокие они или маленькие, толстые или худые, брюнетки или блондинки, юные или уже в возрасте, — чертовски сексапильны!» Хелен Миррен «Русские женщины волшебные! И у них, безусловно, своя неповторимая магия». Антонио Бандерас «Русские женщины очень красивы, и в них есть глубина...» Киану Ривз



«Русские женщины дурнеют быстро, красота их только мелькнет, и, право, это не от одних только этнографических особенностей типа, а и оттого еще, что они умеют любить беззаветно. Русская женщина все разом отдает, коль полюбит, — и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее: экономничать не умеют, про запас не прячут, и красота их быстро уходит в того, кого любят». Федор Достоевский «Русские женщины очень дружны с косметикой, иногда слишком дружны». Наталья Водянова «Блины, их смысл и назначение — это тайна женщины, такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Со времен доисторических русская женщина свято блюдет эту тайну, передавая ее из рода в род не иначе, как только через дочерей и внучек. Если, храни бог, узнает ее хоть один мужчина, то произойдет что-то такое ужасное, чего даже женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь... ни одна женщина не выдаст вам этого секрета, как бы вы дороги ей ни были, как бы она низко ни пала. Купить или выменять секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение 1000 лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина!...» Антон Чехов «Она родилась в России, где закаты медлят, где не ошарашивает вас своей внезапностью рассвет и фраза часто остается незавершенной из-за сомнений говорящего в том, как бы ее лучше закруглить…» Вирджиния Вульф «Русский характер — это непрестанные приливы и отливы, и чисто русское словечко «Ничего!» хорошо выражает фатализм этих нескончаемых колебаний». Джон Голсуорси