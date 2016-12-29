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Отношения

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29 декабря 2016Большакова Елена

Что не стоит дарить на Новый год

Подарки, которые вряд ли будут оценены по достоинству

Как правильно выбрать подарок на Новый год — один из самых распространенных вопросов в канун праздника. Как вариант, можно свериться с гороскопом человека и, исходя из рекомендаций астрологов, решить, что действительно может его порадовать. Если же вы не доверяете звездам, то придумать оригинальный подарок можно и самому. Правда, в этом случае сюрприз будет выбрать куда сложнее. В связи с этим ELLE решил собрать список из тех вещей, которые точно не стоит дарить ни друзьям, ни коллегам по работе.

Что не стоит дарить на Новый год

Подарочный набор гелей для душа

Если вы идете в гости к близкой подруге или к тем людям, которые ценят оригинальность во всем, то не стоит покупать готовые подарочные наборы с косметикой. Это неплохой подарок для коллеги или делового партнера, но точно не для близких. Все потому, что в этом подарке совершенно нет индивидуальности. И человеку сразу станет понятно, что вы покупали его в самый последний момент.

Фотоальбом или фоторамка

В рейтинге самых банальных подарков фотоальбом и фоторамка, даже если они электронные, уверенно держатся в тройке лидеров. Давайте посмотрим правде в глаза: как много людей среди ваших знакомых до сих пор распечатывают свои снимки и с трепетом раскладывают по альбомам? Скорее всего, никто. Что же касается электронных носителей, то эта идея подарка куда более перспективная, правда, скорее всего, у новоиспеченного обладателя электронной фоторамки вряд ли найдется время закачать туда хотя бы пару фотографий в ближайшие год-два.

Что не стоит дарить на Новый год

Посуда

Серванты, полностью заставленные хрусталем, — хрестоматийный сюжет советских реалий. И в связи с этим есть большая вероятность, что в большинстве семей до сих пор сохранились пара-тройка сервизов, доставшихся им по наследству от родственников. Поэтому если человек сам не просит у вас подарить ему набор бокалов для вина, то не стоит искать идеальный подарок в отделе с посудой.

Мягкие игрушки

Сколько бы восторга ни вызывали у вас плюшевые Пикачу или курочки, обычно они смотрятся мило и уместно исключительно в пределах магазина. Но ровно в тот момент, когда вы приходите в гости и дарите эту «прелесть» своей подруге, она сразу же теряет свое очарование. Обычно «нефункциональные подарки» приносят радость своему «счастливому обладателю» только первые 10-15 минут, а затем он судорожно начинает думать о том, как бы избавиться от этой милой безделушки-пылесборника.


Что не стоит дарить на Новый год

Животные

Хотите сделать настоящий сюрприз и преподнести в качестве подарка маленького котенка или щенка? Поверьте: если человек действительно планирует завести какое-либо животное, то, скорее всего, заранее предупредил бы вас об этом. Поэтому не стоит расценивать признания в любви ко всем живым существам на планете как руководство к действию.

Предметы декора

Это самая «опасная» категория подарков, потому что в данном случае очень сложно заранее определить, понравиться ли человеку эта вещь сама по себе, а главное — найдется ли для нее место в его квартире. Поэтому лучше всего отказаться от идеи покупки тематических статуэток, шкатулок, украшенных стеклярусом, или картин с романтичным пейзажем.

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