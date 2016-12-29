Что не стоит дарить на Новый год

Как правильно выбрать подарок на Новый год — один из самых распространенных вопросов в канун праздника. Как вариант, можно свериться с гороскопом человека и, исходя из рекомендаций астрологов, решить, что действительно может его порадовать. Если же вы не доверяете звездам, то придумать оригинальный подарок можно и самому. Правда, в этом случае сюрприз будет выбрать куда сложнее. В связи с этим ELLE решил собрать список из тех вещей, которые точно не стоит дарить ни друзьям, ни коллегам по работе.

Подарочный набор гелей для душа

Если вы идете в гости к близкой подруге или к тем людям, которые ценят оригинальность во всем, то не стоит покупать готовые подарочные наборы с косметикой. Это неплохой подарок для коллеги или делового партнера, но точно не для близких. Все потому, что в этом подарке совершенно нет индивидуальности. И человеку сразу станет понятно, что вы покупали его в самый последний момент.

Фотоальбом или фоторамка

В рейтинге самых банальных подарков фотоальбом и фоторамка, даже если они электронные, уверенно держатся в тройке лидеров. Давайте посмотрим правде в глаза: как много людей среди ваших знакомых до сих пор распечатывают свои снимки и с трепетом раскладывают по альбомам? Скорее всего, никто. Что же касается электронных носителей, то эта идея подарка куда более перспективная, правда, скорее всего, у новоиспеченного обладателя электронной фоторамки вряд ли найдется время закачать туда хотя бы пару фотографий в ближайшие год-два.

Посуда

Серванты, полностью заставленные хрусталем, — хрестоматийный сюжет советских реалий. И в связи с этим есть большая вероятность, что в большинстве семей до сих пор сохранились пара-тройка сервизов, доставшихся им по наследству от родственников. Поэтому если человек сам не просит у вас подарить ему набор бокалов для вина, то не стоит искать идеальный подарок в отделе с посудой.

Мягкие игрушки

Сколько бы восторга ни вызывали у вас плюшевые Пикачу или курочки, обычно они смотрятся мило и уместно исключительно в пределах магазина. Но ровно в тот момент, когда вы приходите в гости и дарите эту «прелесть» своей подруге, она сразу же теряет свое очарование. Обычно «нефункциональные подарки» приносят радость своему «счастливому обладателю» только первые 10-15 минут, а затем он судорожно начинает думать о том, как бы избавиться от этой милой безделушки-пылесборника.



Животные

Хотите сделать настоящий сюрприз и преподнести в качестве подарка маленького котенка или щенка? Поверьте: если человек действительно планирует завести какое-либо животное, то, скорее всего, заранее предупредил бы вас об этом. Поэтому не стоит расценивать признания в любви ко всем живым существам на планете как руководство к действию.

Предметы декора