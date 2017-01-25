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Отношения

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25 января 2017

Что дарить Водолеям?

Чем удивить представителей воздушной стихии

Представители одиннадцатого знака Зодиака — люди непредсказуемые и оригинальные. Поэтому при выборе подарка лучше отказаться от логики и руководствоваться исключительно интуицией: ваша главная задача — удивить именинника.

Что дарить Водолеям?ФОТОGetty Images

• В первую очередь присмотритесь к вещам, которые способны вызвать яркие эмоции. В частности, если вы любите дарить впечатления, то обратите внимание на те подарки, что входят в категорию экстремальных. Это может быть сертификат на полет в аэротрубе или персональный урок с инструктором, если именинник давно мечтает попробовать свои силы в укрощении горных вершин на сноуборде.

• Не бойтесь проявлять фантазию. Поверьте, вы не будете выглядеть нелепо, если назовете в честь именинника звезду на небе или преподнесете ему его собственный портрет, собранный из пазла. Не забывайте, ваша главная задача — удивить.

Что дарить Водолеям?

В отличие от Козерогов, Водолеи любят нематериальные и непрактичные подарки. Поэтому если вы решитесь преподнести представителю этого знака мягкую игрушку, но она будет вызывать в нем приятные воспоминания либо удивит своей оригинальностью, то не сомневайтесь — именинник останется доволен.

• А вот что точно не понравится Водолею, так это подарок слишком больших размеров — особенно если это будет какой-нибудь предмет интерьера вроде напольной вазы или торшера.

• Исходя из всего вышеперечисленного, делаем еще один вывод: деньги — не лучший подарок для представителей данного знака. Во-первых, потому что из этого подарка сложно сделать сюрприз. А во-вторых, скорее всего, Водолей очень быстро потратит всю сумму и уже через день с трудом вспомнит, на что конкретно.

Что дарить Водолеям?

• Особое внимание стоит уделить упаковке подарка, ведь и из этого можно сделать настоящий преферанс. А самым креативным предлагаем устроить для именинника целый квест, который в конечном итоге приведет его к заветному сюрпризу.

• Водолеи очень ценят экзотику и эксклюзивность. Так что если у вас в запасе осталось несколько недель, не поленитесь и закажите своему другу вещь, которую крайне сложно найти или которой уж точно нет ни у кого из его знакомых.

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