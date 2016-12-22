Что дарить Козерогам?

Козерог — один из самых целеустремленных знаков. Поэтому при выборе подарка представителю этого созвездия отдавайте предпочтение функциональным вещам, которые смогут помочь имениннику достигнуть поставленной цели.

ФОТО Getty Images

• Хотите растрогать Козерога своим подарком? Тогда ни в коем случае не дарите ему милые сувениры вроде денежного дерева или коллекционной игрушки одного из героев Вселенной Марвел. Представители этого знака любят получать вещи, которые могут в дальнейшем пригодиться им в работе. Поэтому обратите внимание на лимитированные коллекции ручек, ежедневников или прочей канцелярии, которая «никогда не бывает лишней». • Если же вы хотите быть оригинальной и отойти от привычного «хит-листа подарков для делового человека», то узнайте, чем увлекается Козерог помимо работы. Стоит отметить, что представители земной стихии в большинстве случаев очень преданы своему хобби, поэтому будут рады любой безделушке, связанной с их увлечением.

• Даже не думайте о том, чтобы устраивать имениннику сюрприз — Козероги крайне консервативны, поэтому точно не обрадуются, если вы организуете ему неожиданную вечеринку. Представители этого знака любят все планировать и даже знать наперед, какие эмоции их ожидают. Поэтому лучше заранее забронируйте столик в ресторане или купите билеты в страну, где он давно хотел побывать, и не забудьте посоветоваться с самим виновником торжества, будет ли у него возможность провести пару дней вне офиса. • В отличие от Весов, которым категорически противопоказано дарить всевозможные сертификаты или деньги, Козероги с радостью примут в дар карточку на N-ную сумму в любимый магазин или пару купюр в красивом конверте, так как, скорее всего, они уже знают, что хотят себе купить. • Козероги не обидятся, если вы заранее спросите, что они хотят получить на день рождения. При этом, скорее всего, они без хрестоматийных «мне нужно подумать пару дней» выпалят вам весь перечень своего wish-листа.