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Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

22 декабря 2016

Что дарить Козерогам?

Чем удивить представителей десятого знака зодиака

Козерог — один из самых целеустремленных знаков. Поэтому при выборе подарка представителю этого созвездия отдавайте предпочтение функциональным вещам, которые смогут помочь имениннику достигнуть поставленной цели.

Что дарить Козерогам?ФОТОGetty Images

• Хотите растрогать Козерога своим подарком? Тогда ни в коем случае не дарите ему милые сувениры вроде денежного дерева или коллекционной игрушки одного из героев Вселенной Марвел. Представители этого знака любят получать вещи, которые могут в дальнейшем пригодиться им в работе. Поэтому обратите внимание на лимитированные коллекции ручек, ежедневников или прочей канцелярии, которая «никогда не бывает лишней».

• Если же вы хотите быть оригинальной и отойти от привычного «хит-листа подарков для делового человека», то узнайте, чем увлекается Козерог помимо работы. Стоит отметить, что представители земной стихии в большинстве случаев очень преданы своему хобби, поэтому будут рады любой безделушке, связанной с их увлечением.

Что дарить Козерогам?

• Даже не думайте о том, чтобы устраивать имениннику сюрприз — Козероги крайне консервативны, поэтому точно не обрадуются, если вы организуете ему неожиданную вечеринку. Представители этого знака любят все планировать и даже знать наперед, какие эмоции их ожидают. Поэтому лучше заранее забронируйте столик в ресторане или купите билеты в страну, где он давно хотел побывать, и не забудьте посоветоваться с самим виновником торжества, будет ли у него возможность провести пару дней вне офиса.

• В отличие от Весов, которым категорически противопоказано дарить всевозможные сертификаты или деньги, Козероги с радостью примут в дар карточку на N-ную сумму в любимый магазин или пару купюр в красивом конверте, так как, скорее всего, они уже знают, что хотят себе купить.

• Козероги не обидятся, если вы заранее спросите, что они хотят получить на день рождения. При этом, скорее всего, они без хрестоматийных «мне нужно подумать пару дней» выпалят вам весь перечень своего wish-листа.

Что дарить Козерогам?

• Не бойтесь дарить представителям этого знака книгу, особенно если она будет касаться той области, которая им интересна. Ну а если вы не настолько хорошо знаете именинника, то подойдет любой фолиант, нацеленный на развитие интеллектуальных способностей и повышение IQ.

• Что же касается парфюма, то здесь лучше отдать предпочтение ненавязчивым ароматам. Козероги не любят резкие запахи, предпочитая те, что лишь намекают на свое присутствие. Также при выборе обратите внимание на дизайн флакона — красивая упаковка крайне важна для представителей этого знака зодиака.

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