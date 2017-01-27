Большой восточный гороскоп 2017

Как известно, китайцы живут по лунно-солнечному календарю. А это значит, что дата празднования Нового года у них зависит от зимнего новолуния, которое в этот раз пройдет в ночь с 27 на ‪28 января‬. Что же ждет вас в год Огненного Петуха — узнайте в большом восточном гороскопе на 2017 год.

Крыса

1960/1972/1984/1996/2008

Ждите перемен. Этот год будет крайне насыщен событиями, причем в большей степени из-за того, что Петух и Крыса не сказать чтобы дружны. Поэтому не удивляйтесь, если хозяин года будет подстраивать вам козни. Придется учиться быть более гибкой и проявлять всю свою смекалку для того, чтобы избегать конфликтов. Как следствие — не стоит рассчитывать на повышение оклада или продвижение по карьерной лестнице. Зато ваш доход будет стабилен. Но все же стоит избегать больших капиталовложений и сделок, сопровождающих финансовые риски, — есть вероятность потерпеть убытки. Что же касается личной жизни, то в этом году вы не будете испытывать недостатка внимания со стороны мужчин, что добавит вам уверенности в себе. Правда, скорее всего, ни один ваш роман не перерастет во что-то серьезное. Но не расстраивайтесь раньше времени — зато ваши будни будут наполнены яркими эмоциями.

Бык

1961/1973/1985/1997/2009

Вам предстоит работа над ошибками. Причем это будет касаться всех сфер жизни. В частности, в офисе вы будете чувствовать, как ваш авторитет среди коллег растет. Вот только периодически придется доказывать окружающим, почему стоит придерживаться именно вашей «инновационной» стратегии ведения дел. Что же касается финансов, то, скорее всего, уже в начале года у вас появится дополнительный источник дохода. Кроме того, не бойтесь вкладывать деньги в различные предприятия — риск потерять капитал будет минимален. В личной жизни вам придется все чаще сдерживать свои эмоции, чтобы избежать ссор и разногласий со своим партнером.



Тигр

1962/1974/1986/1998/2010

Учитесь получать удовольствие не только от результата, но и от процесса. Нельзя сказать, что год Петуха будет очень удачным для Тигра, но все же в некоторых сферах жизни вас будет ждать успех. В первую очередь это касается отношений, так как есть большая вероятность в ближайшие 12 месяцев наконец-то встретить мужчину своей мечты. Во-вторых, у вас будет достаточно шансов улучшить свое финансовое состояние. Правда, деньги не будут сыпаться на вас с неба. Для того, чтобы увеличить свой банковский счет, придется хорошо потрудиться и не одни выходные провести на рабочем месте. К тому же, скорее всего, в этом году вам не удастся найти время на длительный отпуск.

Кролик

1963/1975/1987/1999/2011

Научитесь отвоевывать свое место под солнцем. В работе вам будет сопутствовать удача, но не ждите помощи от окружающих. Все, чего вы добьетесь, — будет исключительно вашей заслугой и никого более. Что же касается капитала, то ближайший год можно назвать скорее благополучным, но постарайтесь не давать деньги в долг, есть большая вероятность, что вам их не вернут. Кроме того, не ждите страстных романов и пылких признаний — ваша личная жизнь будет крайне спокойной, но при этом довольно счастливой. Летом вы, скорее всего, встретите человека, в которого сможете по-настоящему влюбиться.

Дракон

1964/1976/1988/2000/2012

Начните работать в команде. Хотя вам бывает сложно делегировать свои полномочия, постарайтесь принять тот факт, что вам не удастся контролировать всю работу самостоятельно, а чтобы получить положительный результат, вам будет необходима дополнительная помощь. Крупные покупки вроде недвижимости или автомобиля лучше всего совершать в первой половине года, хотя в целом ближайшие 12 месяцев вполне можно назвать благополучными в финансовом плане. В любовной сфере вы будете чувствовать необходимость разобраться в вопросах, которые давно ждали вашего решения. В частности, вы либо расстанетесь со своим партнером, либо, наоборот, наконец-то решитесь принять предложение вашего партнера выйти за него замуж.

Змея

1965/1977/1989/2001/2013

Решайте свои проблемы без посторонней помощи. Хотя она вам и не понадобится, ведь Петух благоволит Змеям, поэтому в делах вам будет сопутствовать удача. То же можно сказать и про финансы. Правда, с другой стороны, у вас могут начаться проблемы с планированием бюджета, поэтому постарайтесь контролировать свои запросы. В течение всего года вы будете чувствовать интерес со стороны противоположного пола, и, скорее всего, ваше сердце не выдержит под натиском одного из пылких поклонников, что приведет к страстному роману.

Лошадь

1966/1978/1990/2002/2014

Правильно расставляйте приоритеты в жизни. Не ждите, что Петух хоть чем-то поможет вам в ближайшем году. Но и без него у вас будет масса возможностей поправить свое финансовое положение и наладить личную жизнь. В профессиональном плане вам придется столкнуться с массой трудностей, особенно в летний период, но вы с легкостью решите все свои проблемы и уже к осени поймете, что повышение не за горами. В любви вас также ждет успех — год будет наполнен пылкими признаниями и яркими эмоциями. Правда, если вы уже состоите в отношениях, то, скорее всего, не обойдется без конфликтов, которые, к счастью, в большинстве случаев будут решаться сами собой.

Коза

1967/1979/1991/2003/2015

Берегите свою репутацию. Хотя в целом вашей карьере ничего не угрожает, за спиной вы то и дело будете слышать неприятные вещи о себе. Не обращайте на них внимания и уж тем более не вступайте в дискуссии с этими людьми. Сделайте так, чтобы у начальства не возникло и мысли о том, что эти слухи могут быть правдой. Кроме того, не следует делать рискованных капиталовложений — есть шанс потерять много денег. Что касается личной жизни, то в этом году у вас будет возможность встретить человека, который может стать для вас не просто возлюбленным, а еще и лучшим другом, способным поддержать в любой сложной ситуации.

Обезьяна

1968/1980/1992/2004/2016

Будьте внимательны к мелочам. В год Огненного Петуха у вас будет риск совершить несколько довольно незначительных ошибок, которые на самом деле могут привести к серьезным негативным последствиям. Деньги вы будете тратить бездумно, поэтому внушительного капитала скопить не получится. Зато вы будете чувствовать себя крайне счастливой из-за того, что у вас не будет необходимости планировать бюджет и урезать траты. У тех, кто еще не встретил свою настоящую любовь, — такой шанс появится. Правда, вам будет довольно сложно разглядеть «того единственного» среди огромного количества претендентов на ваше сердце.

Петух

1969/1981/1993/2005

Старайтесь здраво оценивать свои поступки. В этом году у вас будет шанс получить повышение, но для этого вам придется довольно много трудиться и показывать начальству, на что вы на самом деле способны. К тому же, к большому вашему сожалению, хоть и работы у вас прибавится, это вряд ли как-то отразится на вашем бюджете. А вот тратить вы будете гораздо больше, чем позволяет ваше текущее финансовое состояние. В отношениях вы будете постоянно искать недостатки в своем партнере, что приведет к конфликтам. Что же касается тех, кто еще не встретил своего спутника жизни, то у вас есть все шансы устроить свою личную жизнь, но ближе к концу года.

Собака

1958/1970/1982/1994/2006

Продолжайте отстаивать свои интересы. Не бойтесь ответственности: если вы убедите свое руководство в том, что способны справиться даже с самой сложной задачей без посторонней помощи, — повышение не заставит себя долго ждать. Денежный вопрос не будет вас беспокоить, но совершать крупные покупки вы себе позволить не сможете. К тому же не стоит воспринимать каждого проявившего к вам интерес мужчину как потенциального спутника на всю оставшуюся жизнь. Научитесь получать удовольствие от самого процесса. Живите моментом.

Кабан

1959/1971/1983/1995/2007