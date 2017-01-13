Альтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения

В наше время в астрологии происходит революция — одни специалисты считают, что 12 зодиакальных знаков утратили актуальность в связи с глобальными планетарными изменениями, кто-то заговорил о появлении 13-го знака, Змееносца, а многие и вовсе предлагают обратиться к старому доброму делению по месяцу рождения, которое скажет о вас не меньше, чем знак Зодиака. Узнайте свой характер по месяцу рождения:

Январь

Люди, рожденные в первый месяц года, наделены твердым характером и непробиваемой силой воли. Даже если это самая легкая и воздушная девушка, не обольщайтесь — ее характер не сломят никакие препятствия. Самые невероятные трудности жизни январские именинники переносят достойно, с гордо поднятой головой. По натуре они лидеры и неосознанно ищут рядом с собой человека, который бы смог соперничать с ними. Решительные, уверенные в себе и отзывчивые, рожденные в январе люди больше всего, как ни странно, страдают от своей силы — им порой бывает сложно найти людей, которые бы соответствовали им по масштабу и которые могли бы так же четко следовать своим принципам.

Февраль

Февральские именинники кажутся невероятно обаятельными романтиками, но за этой маской скрываются немного эгоистичные люди, у которых много идей и очень мало выполненных дел. Рожденные в феврале могут быть как элегатными снобами, так и интеллигентнейшими людьми, которые готовы дарить миру добро и радость. Впрочем, и те, и другие страдают от переменчивости настроения и являются непредсказуемыми людьми, что сильно мешает им в карьере и в личной жизни.

Март

Добрые, порядочные, ранимые, восприимчивые, рожденные в марте люди с трудом переносят критику и могут прорыдать всю ночь, если их обидят. Это мнительные, чувствительные и порой нерешительные люди, которые могут быть вполне успешны, если совладают со своими нервами. В случае же, если они идут на поводу у эмоций, то в их жизни может случиться затяжная депрессия. Впрочем, в самых принципиальных вопросах эти люди бывают порой даже более бескопромиссными, чем рожденные в январе и апреле.

Апрель

Апрельские люди — это невероятные материалисты и удивительные храбрецы. Кажется, они не боятся ничего! Апрельские именинники решительны, уверены в себе, они прирожденные лидеры, и порой в припадке своих бесконечных идей и планов могут забыть о тактичности и деликатности. Про женщин, рожденных в апреле, можно сказать, что «она коня на скаку остановит». Мужчины и вовсе могут добиться самых небывалых карьерных высот, сметая все на своем в пути. При этом в любви они очень страстные и нежные, поскольку так или иначе стремятся к душевному равновесию.

Май

Упертые, бескомпромиссные, родившиеся в мае с трудом идут на уступки, любят власть и контроль. При этом с ними можно договориться, используя логику и железные аргументы. Настроение майских именинников переменчиво, но в общем и целом они стабильны — верные, надежные и принципиальные люди. В любви они, как правило, очень страстные, а в карьере достигают невероятных высот. Угнаться за майскими людьми практически невозможно.

Июнь

Это люди информации, идей, сплетен, капризов и перемены настроений. Июньские именинники очень ранимые, но скрывают это за броней комплексов. Это яркие и талантливые люди, прекрасные ораторы и харизматичные лидеры, которые, впрочем, подвержены множеству пороков. Если июньские именинники смогут победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.

Июль

Сложные, противоречивые, многогранные, таинственные, июльские именинники больше любых других стремятся к независимости и свободе, но, получив ее, не всегда знают, что с ней делать. Парадокс в том, что, будучи свободолюбивыми людьми, сами они очень любят устанавливать контроль и свои правила. Прийти со своим уставом в чужой монастырь — это про них. Рожденные в июле — невероятные эгоисты, но настолько обаятельные, что часто им это сходит с рук. Эти люди умеют любить и дружить, однако в глубине души смотрят на всех свысока.

Август

Рожденные в августе — страстные и эмоциональные натуры, знающие толк в чувственных удовольствиях и умеющие жить ярко, на широкую ногу. Их отличает эмоциональность и энергичность, к ним тянутся люди, вокруг них всегда происходят самые интересные события, но зачастую, будучи лидерами по натуре и душой компании, эти люди становятся жертвами интриг из-за своей доверчивости. Впрочем, природное обаяние помогает им выходить из любой ситуации с высоко поднятой головой.

Сентябрь

Люди, рожденные в сентябре, добиваются огромных успехов в бизнесе и больше остальных имеют шансы заработать действительно огромные деньги. В их голове настоящий калькулятор, который отвечает за расчетливость и практичность. При этом сентябрьские натуры умеют получать удовольствие от жизни и точно знают, ради чего все эти усилия — их любовь к достатку и комфорту идет от большой любви к себе.

Октябрь

Сложные, переменчивые, внешне эти люди кажутся простейшими добряками, но едва вы копнете глубже — увидите противоречивую смесь самого разного рода эмоций, свойственную творческим натурам. Они во всем сомневаются, при этом без постоянной эмоциональной подпитки чахнут, поэтому спокойной жизни рядом с рожденными в октябре ждать не приходится. Бонусом общения с ними является попадание в водоворот интересных жизненных ситуаций — приключений с ними не избежать.

Ноябрь

Настоящий ящик Пандоры, люди ноября — самые загадочные личности из всех 12 типов. Сила воли, харизма и интеллект — вот три кита, на которых базируется характеристика этих многогранных людей. Среди рожденных в ноябре — огромное количество роковых женщин и опасных мужчин, обаятельных манипуляторов, которые действуют на окружающих как магнит. Если бы не внутренние страхи и чрезмерные амбиции, они могли бы покорить мир. Не всем удается выпутаться из отношений с таким человеком без потерь — тихой гавани с ноябрьским именинником не ждите.

Декабрь