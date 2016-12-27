Александр Литвин: почему 2016 год был таким трагичным и чего ждать дальше?

В 2016 году мы попали под облучение, которое спровоцировало наше желание получить все и сразу, здесь и сейчас, совершенно не задумываясь о последствиях и ответственности за свои действия. Это была некая эйфория; состояние, про которое обычно говорят «пьяному море по колено». Критика к себе минимальная, а ощущение силы настолько захлестывало, что хотелось перевернуть все с ног на голову. Вот мы и «навертели» дел в этом году.

О многих вещах я предупреждал еще в январе 2016-го — говорил, чего можно постараться избежать, а что сделать, увы, не удастся. Например, упоминал о том, что летом представляет опасность массовое скопление детей, а если уж так сложилось — необходим тотальный контроль. Это трагедию можно было предотвратить, но, к сожалению, она случилась. А вот то, что произошло в конце года — предугадать не мог никто. Многие вещи в нашей жизни предрешены намного раньше. Так события декабря были запрограммированы ни год, ни два, ни десять, а, в больше степени, столетия назад. Это очень старая история, которая нашла свою реализацию в текущий момент.

Я называл 2016-й — годом людей, которые умеют перевоплощаться. Это год актеров, год жуликов — артистизм, ведь, бывает разным. Год тех, кто умеет увлекать за собой. Я предупреждал о том, что не надо идти на поводу у других, а стараться принимать решения самостоятельно, исходя из своих побуждений, а не навязанному извне.

Если мы говорим о сегодняшнем дне — успокаиваться рано. Энергия 2016 года пролонгирована во времени, она частично захватит и 2017-й. Иссякнет она только где-то в районе первой декады февраля. Но, так как этот месяц тяжелый сам по себе, пиковые, стрессовые нагрузки на людей я ожидаю в районе 17 числа, плюс/минус пять дней. Дальше будет полегче.

Чтобы обезопасить себя от вибраций, которые продлятся до февраля — будьте максимально осторожны в принятии решений. Очень важно отказаться от сиюминутной выгоды и не попадать в ловушки, которые расставляет судьба. Предстоящий январь очень хорош для того, чтобы исправить то, что мы уже натворили. Если вы сомневаетесь в своей правоте, сохраняется какой-то конфликт — обязательно поговорите с другим человеком и даже попросите прощение. Важно успеть сделать это до февраля — месяца, который подводит итоги 2016 года.

Каждый месяц предназначен для определенного вида деятельности. Если говорить о декабре — это лучшее время, чтобы уйти от привычного образа жизни. Я знаю очень мало семей, которые раз в год собираются и планируют свое будущее, устраивают мозговой штурм, ставят перед собой конкретные задачи. Нам кажется, что мы живем по плану — и это действительно так. Только вот план этот, чаще всего, не наш, а навязан какими-то учреждениями, общественными и производственными организациями... До пятого января — реально хорошее время, чтобы заняться планированием. Используйте его по назначению! Не следуйте инструкциям, а создавайте их сами. Энергия декабря позволяет встать в один ряд с ведущими людьми, а не оставаться ведомыми. Не бойтесь просить — мирозданию нужно сообщать о своих намерениях.

Почему все это происходит в декабре? У этого процесса есть физические предпосылки. Во-первых, низкая температура воздуха, которая позволяет мозгу находится в максимально рабочем состоянии. Во-вторых, самые короткие дни в году — это позволяет нам более длительное время пребывать в четвертом измерении (сон — Прим.ELLE), где мы можем наблюдать себя в прошлом и будущем, переживать подлинные эмоции счастья, горя, ужаса, гордости, радости и печали... Вот такая история.