9 вещей, которые убивают в женщине способность быть соблазнительной

Вы можете находиться в прекрасной форме, носить соблазнительную одежду и вкусно пахнуть, при этом личная жизнь не будет бить ключом. Откроем вам страшный секрет: привлекательность женщины — это не только внешность. Женская энергия — вот движущая сила мужских желаний. Как развить ее в себе? Действуем по инструкции популярных психологических тренингов.

1. Вы распыляете энергию

Переизбыток общения с внешним миром не несет ничего, кроме опустошения. Женщина должна преимущественно общаться с теми, кто ее любит, уважает, восхищается, — это формирует ее биополе. Выходя из зоны комфорта, получая информацию и решая проблемы, женщина идет по мужскому пути — для мужчины преодоление трудностей есть развитие. Для женщины же, которая хочет казаться привлекательной, важно заниматься тем, что ей приносит удовольствие, наполняет ее и делает красивой, а не лишает сил и энергии.

2. Вы не ухаживаете за собой

Принимать ванну, надевать красивое белье, делать новую прическу нужно не только для мужчины, но и для себя. Баловать себя и ухаживать за собой важно для того, чтобы чувствовать свою привлекательность.

3. Вы сдерживаете эмоции

Помимо позитива и радости мы ежедневно чувствуем и негативные эмоции. Сдерживать их вредно для здоровья. Конечно, ваши истерики не нужно показывать всем подряд, но давать выход слезам и негативу необходимо.

4. Отсутствие любимого дела

Работа, которая приносит удовольствие, хобби, увлечения, любимые книги и сериалы, в конце концов — все, что может вдохновлять женщину, необходимо ей как воздух. Создавая что-либо или увлекаясь чем-то, женщина становится по-настоящему прекрасной. Кроме того, лучшая реализация для женщины — именно в творчестве.

5. Желание руководить

Если вы мечтаете быть боссом, то мужчину с лидерскими качествами вам будет найти сложно. К сожалению, статистика гласит, что сильные мужчины выбирают наполняющих женщин, а лидерство — это мужская энергия разрушения, войны.

6. Мужские обязанности

Когда женщина начинает забивать гвозди, таскать тяжелые вещи, зарабатывать деньги, она перестает думать о творчестве, красоте. Ее энергия уходит на решение мужских задач. Чувствуя это, мужчины не ощущают ее привлекательности.

7. Соперничество

Каждый раз, когда вы решите конкурировать с кем-то, подумайте о том, что ничто не забирает у женщины больше сил, энергии и здоровья, чем попытка доказать, что вы лучше кого-то. Эта бессмысленная война субъективна и никому ничего не докажет, а вы потеряете куда больше, чем приобретете в случае сомнительной победы. Каждая женщина прекрасна сама по себе, не надо даже пытаться сравнивать себя с другими.

8. Отсутствие подруг

Женщины подпитывают друг друга общением на темы, которые мужчина никогда не поддержит. Эта милая болтовня и поддержка порой оказывают куда более мощное воздействие, чем кажется на первый взгляд. Главное, чтобы подругам нечего было делить.

9. Отсутствие личного времени