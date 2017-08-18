7 снов, которые важно понять правильно

Sweet dreams are made of this — главный психоаналитик 20 века, доктор Фрейд, не зря так долго и глубоко размышлял о природе сноведений. Он стал первым, кто выяснил, что сон — это не что иное, как код наших потаенных желаний. Фрейд выделял три типа снов: понятные, логичные, но странные и совершенно бессвязные. Любопытно, но именно третий тип он считал важным источником инфомации о жизни сновидца. ELLE представляет мини-сонник, который научит лучше понимать себя и важные этапы в жизни.

Ребенок

Дети, увиденные во сне, не сигнализируют о том, что вы думаете об увеличении потомства. Чаще всего младенец символизирует ребенка внутри нас. Психолог Дэвид Лофф, например, считал, что сны с малышами говорят о подсознательной потребности в любви, заботе и внимании. Также маленькие дети могут означать какое-то важное начало — новую главу в жизни, зарождение идеи. А вот американский психолог Джордж Миллер вынес из своей практики, что женщина, которая нянчит ребенка во сне, скоро будет обманута тем, кому больше всего доверяет.

Животные

Сны с животными имеют массу толкований. Они сходятся в единственном нюансе — отражают нативную природу человека, наше первичное «Я». Тут не действует правило стереотипных ассоциаций: чтобы понять, какие эмоции символизируют увиденные во сне животные или питомцы, необходимо понимание индивидуального жизненного опыта, связанного с ними. К примеру, в жизни вас мучает непреодолимый страх перед собаками. Несмотря на то, что собака — символ преданного друга, во сне преследование ею может говорить о подавленных эмоциях, растущей тревоге или о способе решения проблем, свойственном вашей натуре, — путем побега. Вообще говоря, если вам приснилось животное, то, скорее всего, вы мечтаете забыть о долге, ответственности и дать волю чувствам. Маленькие животные — детеныши — служат символом инфантильной натуры и нежелания принимать зрелые решения.

Еда

Еда во сне тоже не означает, что накануне вы остались голодными и в своем видении ищете способ утолить аппетит. Многие психологи полагают, что пища, увиденная во сне, означает потребность в развитии, новых знаниях, во власти и силе — то есть еда служит олицетворением пищи для ума. По опыту Джорджа Миллера, сон, в которым вы едите в приятной компании, сулит грядущий успех в делах. Писатель и философ Терентий Смирнов считает, что есть во сне с жадностью — это символ большой неудовлетворенности чем-то.

Вода

Вода — один из самых частых, а потому наиболее трудный для интерпретации образ. Как правило, она касается внутреннего эмоционального состояния, энергии чувств. Все зависит от ее состояния и цвета. Так, чистая вода олицетворяет переполненность радостью и любовью, а мутная —разочарование, затруднительные обстоятельства, болезнь. Быстрое течение реки может означать новый поворот судьбы, который вы не в силах контролировать. Выход из воды на сушу — одиночество, пережитое в детстве. Нехватка воды, жажда во сне — символ стагнации, дефицита жизненной энергии. Водопад, наоборот, служит предвестником очищения и нового старта.

Свадьба и подвенечное платье

Одно из самых радостных событий в жизни, свадьба, во сне имеет неоднозначное толкование. Иногда она и правда символизирует готовность к созданию семьи. Все зависит от того, кого вы видите в роли жениха и невесты. Свадьба с бывшим бойфрендом говорит о том, что вы окончательно приняли конец этих отношений. Женитьба бывшего мужа с другой женщиной символизирует для вас сложный выбор, от которого будет зависеть, как сложится ваша судьба. Вы на свадьбе подруги — скоро вы получите хорошие новости, осуществится давняя мечта. А если вы свидетель или подружка невесты на свадьбе — вы скоро познакомитесь с человеком, с которым свяжете судьбу. Сон, в котором вы примерили свадебное платье черного цвета, свидетельствует о крахе всех надежд. Обычное подвенечное платье — вам предстоят новые знакомства, встреча с будущим женихом или мелкие семейные передряги. Рваное платье — страх разрыва отношений с близким человеком.

Падение

Французы считают падение во сне добрым предзнаменованием, если сразу после него подняться: вскоре на вас обрушится небывалое благополучие. Для женщин сон про падение и сильный испуг может означать преодоление значительных трудностей (правда, если вы ушиблись при падении, ждите финансовых потерь). Психологи трактуют падение во сне как желание сдаться и признать свою беспомощность в какой-то ситуации.

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