Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мужчины какого знака Зодиака вам подходят? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на август
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Отношения

    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    18 августа 2017

    7 снов, которые важно понять правильно

    Рассказываем, почему увидеть во сне водопад — это хорошо, а реку — нет

    Sweet dreams are made of this — главный психоаналитик 20 века, доктор Фрейд, не зря так долго и глубоко размышлял о природе сноведений. Он стал первым, кто выяснил, что сон — это не что иное, как код наших потаенных желаний. Фрейд выделял три типа снов: понятные, логичные, но странные и совершенно бессвязные. Любопытно, но именно третий тип он считал важным источником инфомации о жизни сновидца. ELLE представляет мини-сонник, который научит лучше понимать себя и важные этапы в жизни.

    Ребенок

    7 снов, которые важно понять правильно фото [3]

    Дети, увиденные во сне, не сигнализируют о том, что вы думаете об увеличении потомства. Чаще всего младенец символизирует ребенка внутри нас. Психолог Дэвид Лофф, например, считал, что сны с малышами говорят о подсознательной потребности в любви, заботе и внимании. Также маленькие дети могут означать какое-то важное начало — новую главу в жизни, зарождение идеи. А вот американский психолог Джордж Миллер вынес из своей практики, что женщина, которая нянчит ребенка во сне, скоро будет обманута тем, кому больше всего доверяет.

    Животные

    7 снов, которые важно понять правильно фото [6]

    Сны с животными имеют массу толкований. Они сходятся в единственном нюансе — отражают нативную природу человека, наше первичное «Я». Тут не действует правило стереотипных ассоциаций: чтобы понять, какие эмоции символизируют увиденные во сне животные или питомцы, необходимо понимание индивидуального жизненного опыта, связанного с ними. К примеру, в жизни вас мучает непреодолимый страх перед собаками. Несмотря на то, что собака — символ преданного друга, во сне преследование ею может говорить о подавленных эмоциях, растущей тревоге или о способе решения проблем, свойственном вашей натуре, — путем побега. Вообще говоря, если вам приснилось животное, то, скорее всего, вы мечтаете забыть о долге, ответственности и дать волю чувствам. Маленькие животные — детеныши — служат символом инфантильной натуры и нежелания принимать зрелые решения.

    Еда

    7 снов, которые важно понять правильно фото [4]

    Еда во сне тоже не означает, что накануне вы остались голодными и в своем видении ищете способ утолить аппетит. Многие психологи полагают, что пища, увиденная во сне, означает потребность в развитии, новых знаниях, во власти и силе — то есть еда служит олицетворением пищи для ума. По опыту Джорджа Миллера, сон, в которым вы едите в приятной компании, сулит грядущий успех в делах. Писатель и философ Терентий Смирнов считает, что есть во сне с жадностью — это символ большой неудовлетворенности чем-то.

    Вода

    7 снов, которые важно понять правильно фото [1]

    Вода — один из самых частых, а потому наиболее трудный для интерпретации образ. Как правило, она касается внутреннего эмоционального состояния, энергии чувств. Все зависит от ее состояния и цвета. Так, чистая вода олицетворяет переполненность радостью и любовью, а мутная —разочарование, затруднительные обстоятельства, болезнь. Быстрое течение реки может означать новый поворот судьбы, который вы не в силах контролировать. Выход из воды на сушу — одиночество, пережитое в детстве. Нехватка воды, жажда во сне — символ стагнации, дефицита жизненной энергии. Водопад, наоборот, служит предвестником очищения и нового старта.

    Свадьба и подвенечное платье

    7 снов, которые важно понять правильно фото [8]

    Одно из самых радостных событий в жизни, свадьба, во сне имеет неоднозначное толкование. Иногда она и правда символизирует готовность к созданию семьи. Все зависит от того, кого вы видите в роли жениха и невесты. Свадьба с бывшим бойфрендом говорит о том, что вы окончательно приняли конец этих отношений. Женитьба бывшего мужа с другой женщиной символизирует для вас сложный выбор, от которого будет зависеть, как сложится ваша судьба. Вы на свадьбе подруги — скоро вы получите хорошие новости, осуществится давняя мечта. А если вы свидетель или подружка невесты на свадьбе — вы скоро познакомитесь с человеком, с которым свяжете судьбу. Сон, в котором вы примерили свадебное платье черного цвета, свидетельствует о крахе всех надежд. Обычное подвенечное платье — вам предстоят новые знакомства, встреча с будущим женихом или мелкие семейные передряги. Рваное платье — страх разрыва отношений с близким человеком.

    Падение

    7 снов, которые важно понять правильно фото [2]

    Французы считают падение во сне добрым предзнаменованием, если сразу после него подняться: вскоре на вас обрушится небывалое благополучие. Для женщин сон про падение и сильный испуг может означать преодоление значительных трудностей (правда, если вы ушиблись при падении, ждите финансовых потерь). Психологи трактуют падение во сне как желание сдаться и признать свою беспомощность в какой-то ситуации.

    Болезнь

    7 снов, которые важно понять правильно фото [5]

    Болеть во сне не так страшно, как может показаться. Просто настало время пересмотреть свою жизненную позицию. Выздоровление после тяжелого недуга означает, что вам успешно удалось избежать неприятной ситуации, а болезнь близкого человека во сне говорит о том, что в жизни он нуждается в вашем внимании и поддержке. Молодой девушке увидеть себя во сне неизлечимо больной — осознать преимущества незамужнего статуса. А вот последователи фэн-шуй убеждены, что видеть себя заболевшим — к благосостоянию и здоровью, а для женщины — к скорой беременности.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз