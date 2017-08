7 снов, которые важно понять правильно

Sweet dreams are made of this — главный психоаналитик 20 века, доктор Фрейд, не зря так долго и глубоко размышлял о природе сноведений. Он стал первым, кто выяснил, что сон — это не что иное, как код наших потаенных желаний. Фрейд выделял три типа снов: понятные, логичные, но странные и совершенно бессвязные. Любопытно, но именно третий тип он считал важным источником инфомации о жизни сновидца. ELLE представляет мини-сонник, который научит лучше понимать себя и важные этапы в жизни.