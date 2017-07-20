5 советов, как знакомиться в «ВКонтакте» и Facebook

Кто сказал, что для отношений, вернее, для знакомства, нужен «реальный» контакт? С тех пор, как появились социальные сети, это прежде железное правило нарушено. Сегодня тысячи людей находят свое счастье в режиме онлайн. Как знакомиться в вк, например, — в наше время это целая наука. Соцсети, конечно, таят множество нюансов, однако их существованию все равно нужно сказать спасибо: они сильно увеличили шансы тех, кому сложно найти половинку, на обустройство личной жизни.

Две разные по стилю и, пожалуй, самые популярные сети — это «ВКонтакте» и Facebook. Их и рассмотрим в качестве инструмента знакомств. Итак, как происходят знакомства в «ВКонтакте» и в Facebook. Несмотря на заметную разницу в аудитории, подход к поиску и выстраиванию отношений одинаков.

1. Подготовьте вашу страницу. Пусть она будет не стерильной, но и не способной вызвать опасения или сомнений. Обязательно наличие фото, иначе доверие к вам уже в самом начале будет подорвано. Оформляя страницу, соблюдайте меру: не стоит прописывать все досконально, забивая «эфир» сотнями фото и всеми книгами, которые вы любите. Впрочем, мало информации — тоже не очень хорошо. И главное, формируя страничку, будьте честны с самим собой, не лепите идеальный образ, это вам в итоге потом может аукнуться.

2. И с девушками, и с парнями работает правило «первого лайка». Выбрали того, кто вас заинтересовал, почитали его посты или репосты, посмотрели фото — и вперед, ставьте тот самый заветный лайк. Важно также блюсти меру: не стоит лайкать фото, закопанное глубоко на странице объекта вашего выбора, так как подобный тщательный интерес может спугнуть. Выберите снимок не первый попавшийся, но хотя бы третий или четвертый — это будет вполне нормально.

3. Лайкнули? Подождите денек. Нет реакции (что вполне может быть — не должен же ваш объект моментально откликаться на все подряд) — оставьте под каким-то из постов или снимков свой комментарий. Лучше встроиться в текущую дискуссию или обсуждение под чем-то свежим, тем же постом, например. Вполне возможно, переписка завяжется именно таким образом.

4. Будьте доброжелательны и при этом сдержанны. Нет, не нужно быть совсем холодной, но дистанция должна слегка, но ощущаться. Проявляйте осторожность, даже если рветесь в бой и готовы бежать на свидание прямо сейчас. Общайтесь, узнавайте человека — если, конечно, он проявляет интерес к регулярному общению, если вы ему также интересны. Лайкает ваши посты или фото, стучится в друзья — это небольшой, но успех. Социальные сети, за вычетом ряда тонкостей и потенциальных сложностей, однозначно хороши возможностью узнать друг друга в концентрированном общении, в переписке. Пользуйтесь этой возможностью.

5. Есть еще один вариант, как знакомиться в «ВКонтакте», и он применим прежде всего к этой соцсети. Если вы не нашли конкретно кого-то, кто вам нравится, или нашли, но этот ваш объект активно «пасется» в каком-то паблике, вступайте там в активную переписку и обсуждение. Не с ним, а в целом — в рамках постов. Так вы, засветившись, можете вызвать к себе интерес и притянуть кого-то либо заинтересовать того самого — вашего потенциального героя.