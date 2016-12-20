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20 декабря 2016Сергеева Алина

5 символических вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года

Рецепт правильной подготовки к новой жизни

Желание начинать новую жизнь ‪с понедельника‬, ‪с 1-го числа‬ каждого месяца и тем более с Нового года на самом деле не такое уж и незрелое, каким кажется на первый взгляд. Биоэнергетики и некоторые психологи считают, что для новой счастливой жизни, начатой с чистого листа, нужно не так уж много. Как ни странно, рецепт успеха очень прост и следовать ему может каждый. Изучаем 5 правил, которые станут не просто символичными вещами, но действительно помогут вам полностью изменить свою жизнь.

5 символических вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года

1. Определяемся с символичной датой. В нашем случае это Новый год — самый энергетически правильный момент для начала новой жизни. Важно выбрать дату, которой мы действительно придаем значение.

2. Определяем, что для вас есть счастье. Это может быть как вполне конкретная цель, так и общая картина видения своего идеального мира. Новая жизнь — это не обязательно новая работа, новый муж и друзья. Новая жизнь — это жизнь, которая отличается иным качеством, наполнением, энергией, ощущениями и эмоциями. «Чтобы забыть старое и начать новую жизнь, вам нужно поставить для себя большую, стоящую цель, которая будет вас мотивировать двигаться дальше и развиваться. Около 95% людей не имеют цели, у них есть желания купить что-то, приобрести, но это не цели, а ненужные желания. Подумайте хорошенько о том, чего вы хотите на самом деле в этой жизни, чтобы не тратить свое время и жизнь впустую», — считает Вадим Зеланд, создатель суперуспешного учения «Трансерфинг реальности».

3. Отпускаем все лишнее. «Невозможно начать новую счастливую и успешную жизнь, не забыв старое, которое тянет вас вниз. Нет никакого смысла тратить дни своей жизни или даже минуты на обдумывание прошлого, нужно черпать опыт и двигаться дальше», — считает Вадим Зеланд. Жить прошлым — это значит не сдвинуться с места. С благодарностью же принять то, что было, посчитать опытом даже негативные события — вот самая конструктивная позиция. Не стоит отрицать то, что было в вашей жизни, но необходимо научиться отпускать балласт ненужных воспоминаний и комплексов.

5 символических вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года

4. Самое логичное и правильное начало новой жизни — это приведение в порядок своего здоровья. Начинать следует с анализа и изменения образа жизни. Новую жизнь обычно символично связывают с желанием бросить курить, отказом от дурных привычек или, напротив, введения в свой рацион того, на что давно не хватали времени — спорт, медитации, желание выстраивания конструктивных связей. Для привлечения правильной энергии бывает полезно избавиться от хлама дома — выбросить старые вещи, которыми вы редко пользуетесь, но которые занимают место в вашем доме и не дают появиться новой энергии. То же самое и с людьми — старайтесь оставить в прошлом тех, кто забирает вашу энергию критикой, завистью, невзаимной любовью, неверием в ваши силы.

5. Начните действовать немедленно. Можно сколько угодно писать бизнес-планы вашей будущей успешной жизни, но боязнь начинать может не отпускать вас, даже когда все риски просчитаны. Не стоит бросаться в омут с головой, но если цель и план готовы, все, что нужно, чтобы начать новую жизнь, — это запустить процесс. «Если цель вас не вдохновляет и вы ничего не делаете для ее реализации, значит, вы выбрали не ту цель, которая вам действительно нужна, и необходимо будет вернуться обратно к первому пункту и начать все сначала», — продолжает Зеланд. Также в список приоритетов человека, который намерен изменить жизнь к лучшему, должно входить позитивное и конструктивное общение с успешными и наполненными энергией людьми — вместе с новыми привычками появится и относительно новый круг общения и интересов.

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